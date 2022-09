"Cloud seeding"

Borba protiv suše: Kako proizvesti umjetnu kišu?

Ljudi mogu uticati na vrijeme - ali samo do izvjesne mjere. "Cloud seeding" ili umjetna kiša uglavnom se koristi za izazivanje padavina u sušom opustošenim područjima. No dolazilo je i do zloupotrebe ove metode.

Vještački izazvati kišu