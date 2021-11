Božićni sajmovi: München tuguje, drugi se još nadaju

Na Marinemarktu u Münchenu svira narodna pjesma "Muss I denn zum Städele hinaus". Turisti vade svoje mobilne telefone i snimaju zvonjavu na gradskoj vijećnici. I Matheus Couto je izvadio svoj mobilni telefon. Ovaj 29-godišnji Brazilac je na postdiplomskom studiju u Göttingenu. „Pet sati sam se vlakom vozio prema jugu i rado bih posjetio božićni sajam ovdje u Münchenu."

Ali, tradicionalni božićni sajam je kratkoročno otkazan. Oko Couta se nalaze već izgrađene, ali zatvorene drvene kućice. Na nekima ima jelovih grančica ili ukrasnih staklenih kugla. U normalnim vremenima tijekom predbožićnog vremena bi sajam posjetilo oko tri milijuna ljudi u potrazi za božićnim poklonima ili kako bi s društvom popili kuhano vino.

München je ponovo otkazao održavanje božićnog sajma

Izvanredno stanje zbog korone

„Možda je se moglo ograditi neko područje koje bi se moglo kontrolirati", kaže Couto. „Tada bi se barem unutra moglo pustiti cijepljene i one koji su preboljeli COVID." Ali, ništa od toga neće biti. Ni u Münchenu ni u drugim gradovima, kao primjerice u Nürnbergu, kamo zbog božićnog sajma turisti dolaze čak iz Tokija.

Uz Sasku je Bavarska trenutno najviše korona-pandemijom pogođena njemačka savezna pokrajina. Sedmodnevna incidencija, dakle broj novih infekcija na 100.000 ljudi, u nekim općinama je prešla 1.000. Negdje su uvedena ograničenja kretanja, a svi božićni sajmovi u Bavarskoj su otkazani. „Zato što mislimo da bi to vodilo bezbrojnim kontaktima i da nema učinkovite kontrole", kaže predsjednik bavarske vlade Markus Söder. S obzirom da su zatvoreni noćni klubovi i barovi on misli da bi se na božićnim sajmovima okupljalo još više ljudi. „Žao nam je i zbog obrtnika", kaže on.

I muškarci plaču

Christian Schöttl bi na božićnom sajmu prodavao anđele, zvijezde, mala božićna drvca. On je imao najveći štand s božićnim ukrasima. Sad ga je već razgradio, priča on u telefonskom razgovoru za DW. „Kad je stigla odluka o otkazivanju svi smo na Marienplatzu stajali u strahu i iščekivanju", kaže Schöttl. „Naši jaki muškarci koji sa svojim teškim kamionima obilaze Bavarsku imali su suze u očima. Jer stvarno više ne znaju kako će njihove obitelji preživjeti."

Ovako je sve u Münchenu izgledalo 2019. godine

Ponovo bez Oktoberfesta?

Schöttl potječe iz jedne stare obrtničke obitelji. „Moja baka je već govorila: uvijek ostavi neku ušteđevinu! Ali, sad stvari postaju jako, jako kritične." Božićne ukrase je teško prodavati online. „Drukčije su emocije ako čovjek stoji pred trgovinom i sve svjetluca i osjeti se miris kuhanog vina." Prošle godine je Schöttl pokušao prodavati nakit preko interneta, ali je ima promet od samo 1.100 eura.

Sad se boji za svoju egzistenciju. „Zato što jako računamo s time da iduće godine opet neće biti Oktoberfesta. Možda će koronavirus opet mutirati. Kad ćemo ponovo imati prihode? Stvarno se bojimo."

Gužva na božićnom sajmu u Aachenu

Trenutno se diljem Njemačke otkazuju božićni sajmovi, ovisno o širenju zaraze. A tamo gdje se održavaju vrijedi pravilo 2G. Pristup imaju samo cijepljeni i oni koji su preboljeli COVID.

Na primjeru Aachena, grada od 280.000 stanovnika uz granicu prema Nizozemskoj i Belgiji, brzo se vidi slabe točke toga koncepta. Sajam sa 115 kućica se proteže kroz velik dio staroga grada, u koji se može ući sa svih strana. U normalno vrijeme sajam posjeti oko milijun i pol posjetitelja.

U Berlinu božićni sajam nije otkazan

Ne može se svakoga kontrolirati

Predviđene su samo mjestimične kontrole, policajci i pripadnici gradskog redarstva tu i tamo obilaze sajam. Miriše po kuhanom vinu, cimetu i prženim bademima. Uskim ulicama pored štandova kojima svatko može prići šetaju opušteno ljudi. Drukčije je u ugostiteljskim objektima sa stolovima i stolicama. Tko tamo želi ući mora pokazati potvrdu da je cijepljen ili da je prebolio COVID. Zauzvrat dobije bijelu narukvicu s kojom „može ući u sve ugostiteljske objekte na sajmu", objašnjava jedan kontrolor. Ali, svatko si narukvicu postavlja sam, pa ona može završiti i kod nekoga drugoga na ruci ili u džepu.

Svuda obveza nošenja maske

„Moram li sad opet staviti masku", pita jedna žena svoga muža nakon što su pojeli pečenu kobasicu. On ne zna. Znakovi koji upozoravaju na obvezu nošenja maske i pravilo 2G nisu upadljivi.

A ono što na njima piše na njemačkom, engleskom, francuskom i nizozemskom, nije bilo točno već prvoga dana nakon što je grad Aachen kratkoročno olabavio pravila za mlađe od 18 godina. Za njih ne vrijedi pravilo 2G pa znakovi moraju biti ponovo tiskani.

Uživati dok se može

Može li to dobro proći? „Većina izlagača ovdje strahuje da nećemo moći ostati otvoreni do 23. prosinca", kaže Rolf Gerrards koji drži veliki ugostiteljski štand. Broj novih infekcija i dalje raste, kaže on sjetno. To ne bi ugrozilo njegovu egzistenciju jer u Aachenu ima mesnicu koja je njegov glavni izvor prihoda.

Trenutno on u ugostiteljskom objektu na božićnom sajmu smije ugostiti 176 osoba. Ranije je triput toliko stajalo oko njegovoga štanda i u njemu. Sad je pred ulazom dugi red. Izgleda da ljudi žele uživati dok je to moguće.

Na Marienplatzu u Münchenu ponovo se oglašavaju zvona na gradskoj vijećnici. S obzirom da su štandovi božićnog sajma zatvoreni nema gužve. Ali, oko stotinu metara dug red savija se oko vijećnice: ovi ljudi čekaju u redu za cijepljenje.

