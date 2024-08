Bliski istok: Vijeće sigurnosti poziva na deeskalaciju

Nakon likvidacije zapovjednika Hezbolaha Fuada Šukura u predgrađu Bejruta, koji je navodno bio odgovoran za raketiranje Golanske visoravni pod nadzorom Izraela prošle subote u kojem je poginulo dvanaest maloljetnika, likvidacija čelnika Hamasa Ismaila Hanije je izazvala ogorčenje prije svega u Iranu. Veleposlanik Irana pri Ujedinjenim narodima Amir Saeid Iravani zahtijeva od Vijeća sigurnosti da pozove Izrael na odgovornost i razmotriti moguće sankcije protiv te zemlje. Isto tako naglašava kako Iran zadržava pravo na „odlučnu reakciju na ove terorističke i zločinačke akcije" kad god to bude „nužno i primjereno."

Izrael je priznao odgovornost za likvidaciju Šukura, ali zamjenik veleposlanika Izraela pri UN-u Jonathan Miller isto tako poziva Vijeće sigurnosti UN-a da osudi Iran i pojača sankcije protiv Islamske republike. Prema njegovim riječima, Iran je „motor mašinerije smrti i uništenja" time što podržava skupine kao što su Hamas i Hezbolah.

Predstavnici državnog vrha Irana došli su na pogreb dužnosnika Hamasa Hanije i njegovog tjelohranitelja Foto: Iranian Leader Press Office/Anadolu/picture alliance

No s obzirom na to da Hezbolah djeluje iz Libana, Vijeću sigurnosti se obratio i veleposlanik Libana Hadi Hahem koji pak Izrael optužuje da želi čitavu regiju dovesti do sukoba. On poziva Vijeće sigurnosti da jasno iskaže svoju poziciju „prije nego što bude prekasno".

Na rubu provalije

15 članica Vijeća sigurnosti se jedino moglo složiti oko toga da sve sukobljene strane hitno pozove na deeskalaciju. Moraju se izbjeći sve aktivnosti „koje bi mogle čitav Bliski istok dovesti do propasti", jer je čitava regija u izuzetno teškom stanju, istaknuo je glavni tajnik UN-a António Guterres.

Još jednom se poziva na suzdržanost i diplomatske aktivnosti, usprkos različitim tumačenjima zbivanja u toj regiji. Povjerenica UN-a za politička pitanja Rosemary DiCarlo upozorava: „Hitno su potrebni diplomatski napori kako bi se promijenio smjer i kako bi se našao put miru i stabilnosti u regiji." Mora biti prekinuta komunikacija raketama i naoružanim bespilotnim letjelicama i drugim smrtonosnim napadima.

Izraelski premijer svoje građane upozorava kako ih još čekaju "teški izazovi". Foto: Koby Gideon/Anadolu/picture alliance

I izraelski premijer Benjamin Netanjahu je upozorio građane svoje zemlje kako ih čekaju „dani izazova". Isto tako tvrdi da je ta zemlja „spremna na svaki scenarij". Nakon sastanka sigurnosnog kabineta u vojnom zapovjedništvu u Tel Avivu Netanjahu je naglasio da će se "zajedničkim snagama suočiti svim prijetnjama".

