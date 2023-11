Bliski istok: Scholz protiv trenutnog prekida vatre

Kancelar Olaf Scholz izjasnio se protiv trenutnog prekida vatre u ratu Hamasa i Izraela. Humanitarne pauze mogle bi doduše imati smisla, na primjer za izvlačenje ranjenih iz Pojasa Gaze, rekao je Scholz. "Ali rado priznajem da ne mislim da je poziv koji neki upućuju na trenutni prekid vatre ili dugu pauzu - što je u osnovi ista stvar – ispravan", rekao je Scholz. Prekid vatre bi u konačnici značio "da bi Izrael trebao pustiti Hamas da se oporavi i ponovno kupi nove rakete kako bi onda mogli ponovno pucati. Nećemo to moći prihvatiti", rekao je kancelar, koji je govorio na manifestaciji koju su organizirale novine "Heilbronner Voice".

Pet sedmica nakon brutalnog napada terorističke organizacije Hamas na Izrael, koji je pokrenuo rat u Pojasu Gaze, sve su glasniji pozivi da se oružje utiša. Arapska liga i Organizacija islamske suradnje (OIC) pozvale su na prekid izraelske "brutalne agresije" u Pojasu Gaze na samitu u Saudijskoj Arabiji tokom vikenda. Turski predsjednik Redžep Taib Erdogan u nedjelju je pozvao Sjedinjene Države da prisile Izrael da zaustavi svoju ofenzivu u Pojasu Gaze. "Važno je da postignemo prekid vatre", rekao je Erdogan.

EU: Hamas koristi civile kao živi štit

Europska unija optužila je radikalnu islamističku skupinu Hamas da koristi bolnice i civile u Pojasu Gaze kao "živi štit". U izjavi koju je u ime EU izdao visoki predstavnik EU-a za vanjsku politiku Josep Borrell, istodobno je Izrael pozvan na "najveću moguću suzdržanost" kako bi zaštitio živote civila. Izrael optužuje Hamas za postavljanje komandnih centara ispod i u blizini klinika. Hamas to negira.

"EU je duboko zabrinuta zbog pogoršanja humanitarne krize u Pojasu Gaze", rekao je Borrell. EU se, kako je rekao, pridružuje pozivima na "momentalnu" pauzu u borbama i "uspostavu humanitarnih koridora" za pružanje humanitarne pomoći stanovništvu Gaze. "Civili moraju imati priliku napustiti zonu borbenih dejstava", rekao je Borrell.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nagovijestio je mogućnost dogovora o oslobađanju dodatnih talaca koje je oteo Hamas Foto: Xinhua/IMAGO

U Pojasu Gaze moglo bi biti pušteno još talaca

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nagovijestio je mogućnost dogovora o oslobađanju dodatnih talaca koje je oteo Hamas. Na pitanje može li doći do takvog sporazuma, Netanjahu je za američki televizijski kanal NBC rekao: "Moglo bi biti." On je dodao: "Što manje govorim o ovom pitanju, to više povećavam šanse da to postane stvarnost." Prema Netanjahuovim riječima takvi pregovori nisu uopće napredovali sve do početka izraelske kopnene ofenzive u Pojasu Gaze. “No onog trenutka kada smo započeli kopnenu ofenzivu, stvari su se počele mijenjati", rekao je on.

NBC i drugi američki mediji izvijestili su, pozivajući se na vladine izvore, da se raspravlja o tome da bi Hamas mogao osloboditi oko 80 žena i djece u zamjenu za palestinske žene i tinejdžere koji su u pritvoru u Izraelu. Savjetnik za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika Joea Bidena, Jake Sullivan, rekao je za televizijsku kuću ABC da su u toku pregovori u koje je uključen i Katar. Američka vlada je, dodao je, aktivno uključena u to.

Izrael optužuje Hamas za postavljanje komandnih centara ispod i u blizini klinika Foto: Maxar Technologies/Handout/REUTERS

Netanjahu: SAD i Europa "sljedeći"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu apelirao je na Amerikance da rat protiv terorističke organizacije Hamas gledaju kao na svoj rat. "To nije samo naš rat, to je i vaš rat", upozorio je Netanjahu na američkoj televiziji. "To je bitka civilizacije protiv barbarstva", rekao je on za CNN. Ako Izrael ne dobije rat, pošast će se, rekao je Netanjahu, nastaviti širiti izvan Bliskog istoka, a zatim će utjecati na Europu i Sjedinjene Države. "Vi ćete biti sljedeći", upozorio je Netanjahu.

Šef izraelske vlade još je jednom oštro odbacio sve glasnije međunarodne kritike o velikom broju stradalih civila u ratu. "Izrael se bori u skladu s međunarodnim pravom", istaknuo je on. "Izraelska vojska radi uzoran posao pokušavajući što je moguće više smanjiti civilne žrtve", rekao je, dodavši da je svaki izgubljeni život civila tragedija. Ali za to je, kako je istakao, kriv samo Hamas.

Greta Thunberg Foto: Lucy North/dpa/picture alliance

Thunberg ponovno protiv Izraela

Unatoč svim kritikama koje su joj upućene, švedska klimatska aktivistica Greta Thunberg ponovno je iskoristila priliku da javno stane na stranu Palestinaca. Noseći tradicionalni crno-bijeli palestinski šal oko vrata, rekla je u nedjelju na skupu u Amsterdamu, koji je uživo prenošen online, da klimatski pokret ima dužnost "slušati glasove onih koji su potlačeni i koji se bore za mir i pravdu". Thunberg je potom dala mikrofon ženi koja je također nosila palestinski šal i tvrdila da Izrael čini, kako je rekla, "genocid u mojoj zemlji".

Mnogi sudionici skupa reagirali su ogorčeno. Jedan muškarac je skočio na pozornicu pred kamere i viknuo u mikrofon: "Došao sam ovdje zbog klimatskih demonstracija, a ne čuti političke stavove." Thunberg je zatim apelirala na sudionike da ostanu mirni, a potom je nekoliko puta skandirala: "Nema klimatske pravde na okupiranoj zemlji".

Zašto Egipat i Jordan neće palestinske izbjeglice? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

wa/gri/ack (dpa, afp, rtr)

Pratite nas i na Facebooku , preko X-a , na Youtubeu , kao i na Instagramu