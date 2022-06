Bliski istok: Habek u borbi za zaštitu klime

U ranim jutarnjim satima, vicekancelar Robert Habek i povjerenica za klimu pri njemačkom Ministarstvu spoljnih poslova Dženifer Morgan stoje na obali Mrtvog mora u Jordanu. Tačnije, tamo gdje je bila obala do prije samo nekoliko decenija. A odatle se tek dobrih 20 metara strmo naniže dolazi do mora. Ovdje, na jednom od najtoplijih mjesta na svijetu, nivo mora opada za metar godišnje. I sada, nešto poslije 9 časova po lokalnom vremenu, već je skoro 40 stepeni.

Morgan i Habek na Mrtvom moru

Konferencija okuplja zemlje regiona i Evrope

Smanjenje nivoa mora posljedica je klimatskih promjena, koje pogađaju ovaj region teže nego bilo koji drugi. I to je razlog zbog kojeg su Habek i Morgan sada ovdje. Njemački ministar ekonomije i zaštite klime, zajedno sa domaćinima iz Jordana, predsjedava MENA Europe Future Energi Dialogue, malom konferencijom o klimi i energetici na kojoj učestvuje oko 20 zemalja iz regiona, ali i neke evropske zemlje poput Grčke i Češke Republike.

MENA (Middle East and North Africa) je skraćenica za države sjeverne Afrike i Bliskog istoka. A sastanak se održava kako bi zemlje pronašle način da rade zajedno u budućnosti na rješavanju zaštite klime.

Dženifer Morgan je tu, jer mnoge aktere poznaje već godinama. Za DW kaže: „Ova konferencija je važna i dobra jer ovdje na veoma konkretan način okuplja različite aktere iz regiona zajedno sa evropskim partnerima i Evropskom komisijom. I to je ono po čemu je jedinstvena". Morgan je bila poznata ekološka aktivistkinja dugi niz godina, donedavno i šefica Grinpisa. Nju je ministarka spoljnih poslova Analena Berbok u proljeće ove godine imenovala povjerenicom za zaštitu klime.

Morgan: „Klimatske promjene tejraju na saradnju"

Činjenica da su Evropljani sada uključeni, kako kaže Morgan, zapravo je nova. Ali ne da se 20-ak država grupe MENA sastaje oko energetskih pitanja. Oni to rade od 2005. godine, ali posljednjih godina sastanci su otkazani zbog pandemije korone. Sada, kako je gotovo euforično rekao Habek, „usuđujemo se da počnemo iznova". Dženifer Morgan dodaje da bi sve veće globalno zagrijavanje moglo da osigura da se konačno postignu konkretni rezultati: "Postoji veoma mnogo zavisnosti između ovih zemalja, posebno kada su u pitanju voda i energija. One su, kako klimatske promjene napreduju, gotovo prisiljene da rade zajedno", kaže Morgan.

Sporazum Izraela, Jordana i Emirata

A kako bi to moglo da izgleda u praksi, demonstriraju Izrael, Jordan i Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) – zemlje koje inače nemaju šta da kažu jedna drugoj. Izrael je do sada imao samo mali udio energije vjetra ili sunca u svom snabdijevanju električnom energijom od oko sedam odsto, ali bi želio da ga značajno poveća. No, u samom Izraelu postoji nedostatak prostora, ali ga zato ima u Jordanu. Sporazumom od prošlog novembra sada je predviđeno da će Jordan staviti na raspolaganje zemljište, a Izrael snabdijevati susjednu zemlju prijeko potrebnom vodom.

Ujedinjeni Arapski Emirati, s druge strane, koji već dugo svoje bogatstvo od nafte i gasa ulažu u najsavremeniju tehnologiju uključujući obnovljive izvore energije, trebalo bi da iskoriste svoje znanje kako bi osigurali da infrastruktura zaista bude dostupna. To bi bio tračak nade, posebno za Jordan. Padavine su se smanjile za više od tri četvrtine u posljednjih 80 godina. Nedostatak vode je jedan od najhitnijih problema sa kojima se zemlja suočava.

Čuvajte se velikih obećanja

Ali, savjetuje se oprez pri najavljivanju ovakvih projekata. To postaje jasno kada razgovarate sa aktivistima Ecopeace-a, jedne od rijetkih ekoloških grupa u regionu u kojoj zajedno rade ljudi iz Izraela, Jordana i palestinskih oblasti. Nada Majdalani, jedna od direktorki, izvjestila je tokom posjete Habeka Ramali, glavnom gradu palestinskih teritorija, da mnogi prijedlozi grupe za prekograničnu zaštitu klime propadaju jer Izrael odbija da sarađuje sa Palestincima. Čak i ako klimatske promjene sve teže pogađaju region, politička nepomirljivost ostaje. Habek je trenutno na putovanju po Bliskom istoku koje će trajati do četvrtka.

Habek i jordanski prestolonasljednik Bin Abdulah

Koliko Jordanci ozbiljno shvataju konferenciju MENA govori i činjenica da je prestolonasljednik Husein bin Abdulah došao u konferencijski centar Mrtvog mora na otvaranje. Njemački suorganizatori iz Ministarstva privrede rekli su da su očekivali oko 200 učesnika, a sada ih ima preko 1.000.

Ministar Habek je imao priliku da razgovara sa kolegama, ministrima iz različitih zemalja poput Egipta i Iraka. Šta će biti sa namjerom da se zajedno radi na energetskim i klimatskim pitanjima, uprkos svim razlikama, ostaje da se vidi u budućnosti.

Još jedna prilika da se pokaže koliko ozbiljno region sjeverne Afrike i Bliskog istoka shvata borbu protiv štetnih gasova koji stvaraju efekat staklene bašte, je svjetska konferencija o klimi u egipatskom Šarm el Šeiku u novembru ove godine. Ovo se trenutno priprema sa preliminarnom konferencijom u Bonu, sjedištu Sekretarijata Ujedinjenih nacija za klimatske promjene (UNFCCC). Borba za zaštitu klime je globalno pitanje.

