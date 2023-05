Bilans mitinga i protesta pod kišobranima u Beogradu

Dugo najavljivani kontramiting vlasti okupio je veliki broj građana u petak 26. maja, ali je i jaka kiša pokazala slabu volju učesnika tog skupa. Protivnici režima su objavili brojne snimke mitingaša koji nisu ni prisustvovali mitingu, i koji su se i prije nego što je on počeo već nalazili kod autobusa kojima su stigli u Beograd.

Opozicija je upravo na taj momenat skrenula pažnju, i ukazala na činjenicu da su ljudi iz čitave Srbije što za novac, što pod pritiskom, bukvalno dovođeni u Beograd. Krajnja ocjena je bila da je kontramiting bio fijasko Aleksandra Vučića, i da miting nije uspio ni uz pomoć svih mogućih državnih resursa i pritisaka.

(Be)smislen razgovor s Vučićem

Kada je riječ o porukama tog mitinga, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je dio vremena potrošio na vrijeđanje političkih protivnika, i istovremeno naglasio da neće biti prelaznih vlada, i da će se vlast smjenjivati na izborima. Kao nekakav pokušaj dobre volje Aleksandar Vučić je pozvao opoziciju na razgovor, i na kraju uputio poruku da uskoro napušta čelo Srpske napredne stranke (SNS). Izostale su bilo kakve dramatična najave, iako je uoči kontramitinga bilo napisa kako će Vučić na ovom skupu iznijeti neke veoma bitne i nove detalje o daljim koracima Srbije. Vanredni izbori se ovom prilikom nisu pominjali, iako je to do sada bila jedna od opcija koja se nudila opoziciji za izlazak iz krize nakon masovnih ubistava u Srbiji.

Opozicioni Protest protiv nasilja je održan dan kasnije, u subotu 27. maja, i njega je takođe obilježila jaka kiša uoči samog početka protesta, ali to nije spriječilo odziv građana u velikom broju. Kako su primjetili pojedini učesnici protesta bitna razlika u odnosu na prethodni dan je da ovdje ljudi nisu dovođeni već da su tu došli svojom voljom.

Plan organizatora je bio da se oko zgrade Radio televizije Srbije (RTS) formira prsten, u čemu se i uspjelo, a ekipa RTS-a je inače imala i izvještaj sa ovog skupa u trenutku dok su prisutni ispred ulaza u ovu medijsku kuću uzvikivali „lopovi, lopovi“.

Pred sam kraj protesta jedna grupa prisutnih je pokušala da uđe u zgradu RTS-a, ali su opozicioni predstavnici bili protiv toga, i naglasili da će ostati na licu mjesta dok se svi ne raziđu, i da im je cilj da se sve završi mirno. Policija je saopštila da je nakon završetka protesta uhapsila nekoliko osoba zbog remećenja javnog reda i mira.

Nema kompromisa oko zahtjeva

Zahtjevi protesta i dalje stoje neispunjeni, osim ako se tu ne računa da je na molbu predsjednika Srbije vlasnik Pink televizije Željko Mitrović odlučio da ukine rijaliti program „Zadruga“.

Kako za DW ističe poslanik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević „nema nikakvog kompromisa oko zahtjeva koje su građani formulisali. Nema ispunjavanja parcijalnih zahtjeva, i izbora po izbornim uslovima Aleksandra Vučića. Ako mu nakon jučerašnjeg debakla na njegovom skupu nije jasno da mora da sasluša i neke građane koji su nezadovoljni, i prihvati neke zahtjeve, suočiće se sa još većim gnjevom građana“.

Srđan Milivojević, komentarišući Vučićev poziv na razgovore, kaže „da se ti razgovori obavljaju ovdje ispred Skupštine, jer bjesni i ogorčeni građani u odbrani svog dostojanstva su najbolji odgovor Aleksandru Vučiću. Nema kompromisa, niti želimo da idemo kod njega na neko poklonjenje, zna se šta mora da uradi prije nego što razgovara sa nama“, napominje Milivojević.

Niko nije poslao poziv

Poslanik Ne davimo Beograd Radomir Lazović za DW naglašava „da nije dobio nikakav e-mail sa pozivom za razgovor, i da bi Vučić prije svega trebalo da nauči da koristi e-mail“.

„Taj čovjek jednog dana poziva na razgovore, drugi dan nas napada, treći dan nas optužuje da smo ubice. Nema razgovora dok se ne ispune zahtjevi“, izričit je Lazović.

SNS se utapa u Narodni pokret

Tokom jučerašnjeg dana u Kragujevcu je održana i izborna skupština SNS-a, na kojoj je izabran novi predsjednik stranke. Kako je i ranije najavljivao, Aleksandar Vučić se povukao sa čela partije, i za novog predsjednika SNS-a je izabran Miloš Vučević, aktuelni ministar odbrane. Nakon izbora Vučević je istakao da će tokom narednog mjeseca SNS uzeti učešće u formiranju Narodnog pokreta za državu. To će praktično po njegovim riječima značiti da će se krajem juna SNS priključiti u veliki, patriotski narodni pokret.

Novi predsjednik SNS-a je takođe izjavio „kako neće biti prelazne Vlade i nema Vlade sa trgova i ulica kroz nasilje“. Dodao je i „da nije bilo razgovora o rekonstrukciji Vlade, i da to uopšte nije bila tema“. To svakako znači i da se ne prihvata jedan od zahtjeva opozicije za ostavkama pojedinih funkcionera.

"Sve liči na Putinov model vršenja vlasti"

U svakom slučaju, od juče je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na čelu jednog pokreta, i u tom kontekstu Srđan Milivojević primjećuje „da nijedan njegov politički projekat nije donio ništa dobro Srbiji, ni kada je bio radikal, ni naprednjak, ni sada kada pravi nekakav novi pokret. Meni to prosto liči na neku azijsku despotiju, liči mi na jedan Putinov model vršenja vlasti, gdje je on lider Jedinstvene Rusije. Ali, ipak mislim da to u našem društvu ne može da prođe", smatra naš sagovornik.

„Čini mi se da je to jedna opasna situacija, u kojoj Vučić kroz negiranje svoje političke partije traži način da dobije blanko podršku za sve što radi“, upozorava Radomir Lazović.

„Dakle, on se odavno ponaša protiv ustavnih ovlaštenja koja ima. Sada sve prelazi u jednu neformalnu strukturu, iz koje je jedino važno da on donosi odluke. Nepotrebne su mu te formalne strukture, i na taj način želi da kaže kako je on bogomdan, i da bi sada trebalo da bude neki kralj, car, ili ne znam šta je već njegova ideja“, zaključuje poslanik Ne davimo Beograd.

