BiH traži izbacivanje Rusije iz PIC-a

Dva dana nakon što je Predsjedništvo BiH, odbilo da raspravlja o krizi u Ukrajini, na zahtjev srpskog čalana Predsjedništva Milorada Dodika, Parlament BiH usvojio je nekoliko zaključaka, uz opštu podršku.

Jedan od zaključaka je izdvajanje 250 hiljada eura iz budžeta za pomoć građanima Ukrajine. Takođe, traži se da se rezolucijom osudi „agresija na Ukrajinu“, što je dobilo samo opštu podršku, ne i entitetsku. Razlog: srpski poslanici nisu željeli da učestvuju u radu parlamenta. Zaključak poslanice Edite Đapo (SBB), odnosio se na suspenziju Ruske Federacije iz Savjeta za sprovođenje mira u BiH.

Pomoć Ukrajini

„Moramo osuditi agresiju Ruske Federacije na Ukrajinu. Rusija je nasrnula na nezavinost, suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Ali, Rusija godinama nasrće i na BiH, sistemski ugrožavajući put BiH ka EU i NATO-u, kroz svoje djelovanje u PIC-u“, rekla je Đapo na sjednici.

Sjednica državnog parlamenta, sazvana je na zahtjev grupe poslanika iz Federacije BiH, među kojima su bili i članovi SDP-a BiH. Poručuju da je spisak potreba Ukrajini ogroman, od građevinskog materijala, preko odjeće i obuće, do uniformi.

Saša Magazinović

„Mi imamo i moralnu obavezu u ovakvim situacijama biti pri ruci, onima kojima je pomoć potrebna. U namjanju ruku, nemamo pravo da ćutimo i gledamo“, rekao je Saša Magazinović (SDP BiH).

Za usvajanje odluka u Parlamentu BiH potrebna je, osim opšte, i entitetska većina, odnosno da za njih glasaju poslanici iz oba entiteta. Srpski klub poslanika ranije je saopštio da je sjednica sazvana kao bi se kriza u BiH produbila, uvlačeći BiH u raspravu o sukobima o Ukrajini.

Nema usvajanja

Zaključci poslanika iz Federacije BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH da se osudi "agresija" Ruske Federacije na Ukrajinu, da Rusija bude suspendovana iz Savjeta za sprovođenje mira u BiH, te da se ukine bezvizni režim sa Rusijom nisu dobili potrebnu entitetsku većinu, te su upućeni na usaglašavnje.

Zaključci nemaju pravnu snagu i neće biti usvojeni u drugom krugu, poručuju srpski poslanici koji naglašavaju da razumiju stradanja svih u Ukrajini.

Samo dva dana ranije, na stolu u Predsjedništvu BiH bio je zahtjev Milorada Dodika da se raspravlja o krizi u Ukrajini, s obzirom da stavovi koji su realizovani u Generalnoj skupštini UN-a, nisu usaglašeni unutar BiH, već su proizvod volje jednog naroda, poručio Dodik. Nakon što su druga dva člana Predsjedništva BiH, Šefik Džaferović i Željko Komšić, odbili raspravu o ovoj temu, Dodik je napustio sjednicu.

„Oni su to odbacili, ne želeći o tome da raspravalju, želeći da prave nove presedane u kršenju ustavnog poretka u ovoj zemlji. Udruženi poduhvat, koji čine Džaferović, Komšić, Bisera Turković i ostali, koji su na toj liniji, krše Ustav BiH, ohrabreni od strane evropskih i američkih struktura. Mislim da je ovo krah ukupnog sistema. Ako pada ustav, pada i država", rekao je Dodik nakon sjednice Predsjedništva.

Dodik: „Trpim sankcije, ne podržavam ih"

Nešto kasnije obrazložio je razloge zašto sprski poslanici nisu prisustvovali sjednici Parlamenta. "Imate situaciju da neće u Predsjedništvo a pokreću to pitanje u Parlamentu. To odražava svu tugu u kojoj se BiH nalazi. Ja sam tražio tačku u vezi sa razmatranjem i zauzimanjem stavova o Ukrajini. Evo i sada kažem, a rekao sam to i prije sjednice - teritorijalni integritet i prekid rata i svega ostalog", rekao je Dodik. Ali je i naglasio: "Od mene nije principijelno očekivati, da ja koji trpim sankcije, podržavam nekom drugom sankcije".

Ipak, druga dva člana kolektivnog šefa države, smatraju da Predsjedništvo nije imalo razloga da razmatra stav BiH iz više razloga. Prvi je stav tog istog tijela iz 2014. godine, u kojem se podržava teritorijalni integritet Ukrajine i drugi, već zauzet stav u Generalnoj skupštini UN-a tokom glasanja prije nekoliko dana, kada se BiH pridružila zemljama koje osuđuju agresiju Rusije.

Članovi Predsjedništva BiH

„Dakle, ne možemo raspravljati o tim stvarima, na osnovu tih činjenica. Očigledno je riječ o pokušaju da BiH, zauzme neku poziciju, u kojoj se neće svrstati na stranu demokratskog svijeta, nego će zauzeti poziciju koja odgovara Rusiji“, rekao je hrvatski član Predsjedništva, Željko Komšić.

Vize za Ruse

Jedan od zaključaka Parlamenta BiH, odnosi se i na bezvizni boravak državljanima Ukrajine u BiH, koji bi se produžio sa 30 na 90 dana, te ulazak u zemlju bez lične karte. S druge strane, za ruske državljane kao i diplomate, traži se ukidanje bezviznog režima, te je naglašena mogućnost špijunskog djelovanja ruskih agenata. Svi ovi prijedlozi zaključaka dobili su opštu većinu od 24 glasa za, dok su poslanici Kluba HDZ-a BiH, njih pet, bili suzdržani.

