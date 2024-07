BiH prokockala 70 miliona maraka EU-pomoći

Konture raspleta scenarija u vezi sa Planom rasta za zemlje Zapadnog Balkana, mogle su se vidjeti u Bosni i Hercegovinijoš krajem maja. Reformska Agenda uručena je Evropskoj komisiji u zadnjem trenutku ali sa 97 odsto ispunjenosti uslova koji su bili na stolu.

„Ponekad nam doista treba malo više vremena i dodatnih napora da unutar sebe usuglasimo nužna rješenja“, rekla je predsjedavajuća Savjeta ministara BiH Borjana Krišto, nakon što je krajem maja Evropskoj komisiji poslala Agendu u kojoj je ispunjeno 110 od 113 uslova.

Reformska Agenda uručena je Evropskoj komisiji u zadnjem trenutku ali sa 97 odsto ispunjenosti uslova Foto: Dragan Maksimović/DW

Optimizam i nada

„Malo više vremena“ pretvorilo se u beskonačno dugo čekanje, koje je za posljedicu imalo gubitak novca koji je trebao biti utrošen na projekte koji se tiču poboljšanja života građana. Preko tri uslova u Banjaluci nisu htjeli preći, što je bio razlog da iz Brisela saopšte da je BiH izgubila prvu tranšu od 70 miliona evra, od ukupno milijardu koliko je planirano Planom rasta za BiH. Prvi čovjek vlade Republike Srpske Radovan Višković, rekao je još u maju da tri uslova nikada neće moći prihvatiti. Tako je prvu tranšu od ukupno milijardu evra zaustavilo ukidanje entitetskog veta u donošenju odluka koje se odnose na državnu pomoć, uvođenje jedinstvenog broja za hitne pozive na nivou BiH, te izbor sudija u Ustavnom sudu.

„Dok obavljam ovu poziciju, ja ne mogu prihvatiti te tri mjere. Ovo je iživljavanje nad Republikom Srpskom“, rekao je tada Višković, nakon čega je i dalje postojala nada u koaliciji na državnom novu da će se Bosna i Hercegovina još jednom „provući“ kroz briselsku administraciju.

To se nije desilo čak ni nakon usvajanja budžeta, kojeg još treba da potvrdi Dom naroda, ali koji je usaglašen nakon višemjesečnih pregovora. Iz Evropske komisije jasno su stavili do znanja da ustupaka više neće biti, iako šef Bh. diplomatije Elmedin Konaković ne gubi nadu.

„Imamo informaciju iz krugova kabineta predsjedavajuće Krišto, da se ponovo obavljaju neki razgovori. Tačno je i da su nam rekli, za sada ste izgubili tu tranšu. Ali oni trebaju shvatiti našu specifičnost, da smo skoro 99 odsto obaveza iz te reforme uskladili i poslali. Radi se o malom procentu ali o tri vrlo važne tačke“, optimističan je Konaković.

Šef bh. diplomatije Elmedin Konaković ne gubi nadu Foto: Fabian Sommer/picture alliance/dpa

Šest milijardi za Zapadni Balkan

Zemlje EU odobrile su ranije plan rasta vrijedan 6 milijardi evra za podršku državama zapadnog Balkana za ubrzanje reformi i ekonomski rast u regionu u okviru pristupnih napora. BiH je u zadnjem trenutku poslala reformsku Agendu Evropskoj komisiji, u kojoj nisu ispunjeni svi uslovi koji su traženi od BiH. Za razliku od Konakovića, njegov politički partner u koaliciji Trojke Edin Forto (Naša stranka), direktno proziva partnere iz RS kao glavne krivce.

„Jednostavno su se smrznuli od straha. Za svaku odluku treba vlada da glasa....Ne može se tako raditi. Sada moramo naučiti kako se to radi. Na prvom testu smo pali. Sada da vidimo možemo li se popraviti“, kaže Forto, koji sumnja da će EU odustati od tri pomenuta uslova.

A na prozivke odgovaraju iz Banjaluke. Kažu da ne snose nikakvu odgovornost za gubitak novca, prebacujući lopticu na niže nivoe vlasti.

„Njihovo traženje da se odustane od entitetskog glasanja u nekim tijelima na nivou Bosne i Hercegovine je neprihvatljivo, jer je to prejudiciranje strukture koja bi otišla dalje - do odlučivanja u Parlamentu BiH. I oni su vjerovatno htjeli da vide da li mogu na mala vrata da uvuku takvu vrstu glasanja. Mi smo to odbili. Sve ostale stvari su bile dogovorene sa Evropskom komisijom“, rekao je Dodik, komentarišući gubitak tranše od 70 miliona.

„Traženje da se odustane od entitetskog glasanja u nekim tijelima na nivou BiH je neprihvatljivo", kaže Dodik na optužbe da je zahvaljujući njemu BiH prokockala pomoć EU od 70 miliona KM Foto: Dragan Maksimovic/DW Bosnisch

Opozicija u FBIH oštro po Trojci

Tehnički, novac iz EU ne bi mogao ni biti još uplaćen jer budžet BiH nije dobio zeleno svjetlo u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koji zasjeda danas (19.7.), ali sa još jednim potencijalnim problemom. Centralna izborna komisija BiH oduzela je mandat SNSD-ovom delegatu i dodijelila ga PDP-u, nakon što je Ustavni sud BiH dvije godine nakon izbora prihvatio žalbu PDP-a na postupak izbora. Zbog toga se čeka da li će doći do još jedne blokade ili će SNSD bez političkih turbulencija predati mandat.

Sudeći po reakcijama, stranke opozicije u Federaciji BiH jedva su dočekale ovakav scenario sa blokadom sredstava iz EU, prozivajući stranke Trojke da su umjesto građanima, novac osigurali kadrovima SNSD-a.

„Umjesto usaglašavanja Reformskog programa koji bi građanima Bosne i Hercegovine osigurao milijardu evra podrške Evropske unije, vladajuća koalicija se usuglasila da iz budžeta osigura 100 miliona maraka za kupovinu zgrade kuma Milorada Dodika i da poveća budžetske stavke za institucije kojima rukovode kadrovi SNSD-a“, navode u SDA, uz zaključak da su se već na prvom koraku raspršila lažna obećanja vlasti o milijardama evra iz Europske unije nakon otvaranja pregovora.

U Demokratskoj fronti traže odgovornost u strankama Trojke, nazivajući ovakav gubitak sredstava, skandaloznim potezom državne vlasti.

„Slanje nepotpunog Reformskog programa u Brisel, čime država gubi novac iz Plana rasta EU za Zapadni Balkan, je skandalozan potez državne vlasti", navode u DF-u.

„Slanje nepotpunog Reformskog programa u Brisel, čime BiH gubi novac iz Plana rasta EU za Zapadni Balkan, je skandalozan potez državne vlasti", navode u DF-u. Foto: Dragan Maksimović/DW

Show me the money

Ekonomisti kažu da je jedina konstanta u ovom slučaju manjak novca u svim budžetima u BiH i da je nevjerovatno da su vlasti prokockale priliku da uzmu poklonjen novac iz EU. Još jedan u niz apsurda je usvajanje budžeta u julu samo zato što je to od BiH neko tražio, u ovom slučaju EU, a ne zbog toga što je budžet neophodan i zakonska obaveza.

„Da ne kažem da ni od te milijarde neće biti ništa, jer kako je premijer Višković rekao, dok je on premijer RS … a to što Višković kaže, to je ustvari megafon Dodika“, rekla je za N1 ekonomista Svetlana Cenić, navodeći da se sada svi nadaju da će za BiH i u ovom slučaju biti sniženi kriteriji, kao i u slučaju kandidatskog statusa, otvaranja pregovora i svih drugih ključnih pitanja.

A za „milijardu" su se samo dan nakon objave da je BiH izgubila 70 miliona zbog poteza iz Republike Srpske, uhvatili i Amerikanci. Očekujući možda da će time podstaći pristanak iz Banjaluke na uslove iz EU, američka Ambasada u BiH, upitala je javno gdje je novac koji je do sada na ime zaduženja uzela RS, upozorivši na tešku finansijsku situaciju u ovom entitetu.

„Vlada RS se u posljednjih 18 mjeseci samo na Banjalučkoj berzi zadužila za više od 1,1 milijardu maraka, što je značajan iznos koji ne uključuje čak ni komercijalne kredite koje je Vlada RS uzela, a za koje uslovi nisu javno objavljeni", navodi se u objavi Ambasade SAD-a u BiH, samo dan nakon što se vlada zadužila emisijom obveznica za novih 35 miliona maraka.

„Dakle, ako je Vlada RS ipak završila sa deficitom, te i dalje ima problema s plaćanjem i poštovanjem rokova plaćanja socijalnih usluga i poljoprivrednih subvencija, postavlja se pitanje gdje je nestao sav taj novac?”, pitaju iz američke Ambasade.

Novac EK iz Brisela koji je prokockala BiH, mogao bi biti podijeljen ostalim državama Zapadnog Balkana poput Srbije i Makedonije Foto: Dragan Maksimović/DW

70 miliona evra ide regiji

Nije trebalo dugo čekati na odgovor. Iz vlade RS ističu da je saopštenje američke Ambasade o stanju duga u potpunosti u skladu sa pritiscima sa kojima se Republika Srpska suočava i miješanjem u unutrašnju politiku na krajnje neprimjeren i površan način. Demantuju sve „iznesene laži o stanju finansija koje imaju za cilj da dodatno unesu nemir i pojačaju efekat sankcija“.

„Republika Srpska nema problema sa nivoom zaduženja, kao ni sa otplatom postojećih obaveza. Istovremeno sa planiranim zaduživanjima, redovno se otplaćuju sve budžetske obaveze i stari dug", saopštili su iz entitetskog Ministarstva finansija.

Finansijsko stanje u budžetima, jedini je razlog u ovom trenutku zbog kojeg bi se možda prije ovog vikenda mogle usaglasiti preostale tri tačke iz Agende, koja bi onda bila poslata Evropskoj komisiji. Ukoliko se to ne desi, što je izvjesno s obzirom na stavove iz RS, tranša od 70 miliona evra, bila bi raspoređena na ostale zemlje Zapadnog Balkana, Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Albaniju i Kosovo.

