BiH očekuje povoljniji izvještaj EK o napretku

U iščekivanju Izvještaja Evropske komisije (EK) o napretku Bosne i Hercegovine (BiH) političari ispoljavaju veći optimizam od analitičara. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH i lider Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović vjeruje da će Izvještaj EK biti „dovoljno pozitivan i motivirajući“ za vlasti u BiH.

On, kako prenose mediji u BiH, ne isključuje mogućnost da bi BiH u srijedu (8.11) mogla dobiti datum otvaranja pristupnih pregovora. „Sve se to brusi, svi zajedno radimo na tome i to je projekt svih nas u BiH. Siguran sam da će to izaći na pozitivno, a znamo da je teško usaglasiti stajališta svih 27 zemalja“, kazao je Čović.

Lider HDZ-a smatra kako će se od političkih aktera u BiH možda tražiti da „pojačaju aktivnosti“ naredna dva mjeseca.

I čelnik Socijaldemokratske partije (SDP) BiH i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić je optimista. „U proteklom periodu uspjeli smo usvojiti jedan set zakona te graditi pozitivnu atmosferu razgovora i dogovaranja bez sukobljavanja i konfrontiranja“, rekao je Nikšić.

Predsjednik Naroda i pravde i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković je, komentirajući nedavnu posjetu predsjednice EK Ursule von der Leyen Sarajevu, kazao da su njene poruke „optimistične“.

„Sada je sve do nas. Ako političari budu zreli, hrabri, ako im na prvom mjestu bude interes građana BiH, mogli bismo napraviti najveći iskorak u historiji ove zemlje“, rekao je Konaković za Fenu (Federalna novinska agencija).

Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata i predsjednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik, međutim, misli drugačije. „Prije će se EU raspasti nego što ćemo mi ući u nju“, kazao je Dodik.

Sattler:„Geopolitičke prilike mogu biti povoljne, ali bez truda nema uspjeha“

Za razliku od Dodika, šef Delegacije EU u BiH Johann Sattler nada se pozitivnom Izvještaju EK, ali priznaje da reformski proces „ide sporo".

„14 ključnih prioriteta je formulisano prije pet godina i da je bilo političke volje dosad su se svi mogli realizirati. Ja sam ovdje četiri godine, a od toga smo dvije godine proveli u kojekakvim blokadama“, rekao je Sattler za Federalnu televiziju (FTV).

Naglasio je da će eventualno „zeleno svjetlo“ u decembru za otvaranje pregovora BiH-EU zavisiti od „kombinacije geopolitike i bosanskohercegovačkog truda“.

„Možete imati najpovoljnije geopolitičke prilike, ako nemate ništa pokazati, onda nemate šansi. Ovo je velika šansa i nadam se da će se ona iskoristiti“, poručio je Sattler.

Novi izvještaj EK o napretku BiH vjerovatno će biti bolji nego nekoliko prethodnih iako su neki zakoni, posebno iz oblasti pravosuđa, neusklađeni sa standardima Evropske unije (EU). To su ocjene analitičara koji prate procese evropskih integracija.

Generalni sekretar Evropskog pokreta u BiH Haris Plakalo za DW kaže da se, prije svega, radi o Zakonu o slobodi pristupa informacijama u institucijama BiH, te izmjenama Zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom Vijeću.

„BiH još nije usvojila prioritetne zakone iz oblasti pravosuđa, prvenstveno o sprječavanju sukoba interesa i zakon o sudovima u BiH“, kaže Plakalo.

To su zakoni o kojima još nema dogovora u vladajućoj koaliciji u BiH, a sporna su, pored ostalog, pitanja u vezi sa stranim sucima i lokacijom sjedišta Apelacijskog suda BiH (moguća nova institucija na nivou BiH).

„Zato će BiH u izvještaju EK najvjerovatnije biti označena kao država koja je napravila 'ograničeni napredak', što je puno bolje u poređenju sa nekoliko prethodnih izvještaja“, kaže sagovornik DW-a.

Upitne su i evropske finansije?

EK, također, uočava nedostatke u oblasti unaprijeđenja privrede, digitalizacije i zelene tranzicije, napominje generalni sekretar Evropskog pokreta, podsjećajući da su te teme bile spomenute i tokom nedavne posjete predsjednice EK Ursule von der Leyen BiH.

„Predsjednica EK je tada izrazila jasnu podršku BiH, pohvalila napredak, ali i upozorila na zastoje u tim oblastima", kaže Plakalo. On smatra da bi usvajanje zakona o sprečavanju sukoba interesa i zakona o sudovima, BiH dalo jači kredibilitet uoči zasijedanja Evropskog vijeća u decembru i povećalo šanse za početak pregovora.

„Ali, ako ti reformski zakoni izostanu, ne možemo računati ni na otvaranje pregovora u decembru, niti na finansije koje su najavljene od strane predsjednice EK, a radi se o 30 milijardi eura za zemlje Zapadnog Balkana“, kaže Haris Plakalo.

EK će ocijeniti ukupno 33 poglavlja koja se kreću od vladavine prava, preko javnih nabavki, statistike, javne uprave, do okoliša.

„U protekle tri godine nije bilo posebnog pomaka u pogledu približavanja BiH EU, i u srijedu (8.11.) bismo trebali vidjeti da li je došlo do nekih promjena", kaže analitičar Evropske inicijative za stabilnost sa sjedištem u Berlinu Adnan Ćerimagić.

„Nezvanično, EK bi mogla konstatirati da su novi sazivi Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine BiH od januara ove godine pokrenuli pitanja koja su godinama bila blokirana, od saradnje sa Europolom, preko upravljanja migracijama, do seta evropskih zakona među kojima su izmjene zakona o VSTV-u“, kaže Ćerimagić za DW.

Negativni trendovi u RS-u

On, međutim, napominje da prioriteti iz Mišljenja EK još nisu u potpunosti ispunjeni.

„EK će sigurno spomenuti negativne trendove u RS-u, ne samo unilateralne pokušaje da se uruše državne institucije i ustavni okvir BiH, nego i ugroženu slobodu medija (zakon o kleveti) i udar na nevladin sektor“, kaže sagovornik DW-a.

Ćerimagić napominje da su Njemačka, Holandija ali i Francuska skeptične prema otvaranju pregovora BiH-EU.

„Čak i ako bi EK dala pozitivnu ocjenu, sigurno bi se uzelo u obzir i to da li su sve članice EU u ovom trenutku saglasne za početak pregovora sa BiH“, kaže analitičar Evropske inicijative za stabilnost.

Prema njegovim riječima, mnogo toga zavisi i od lobiranja. Slovenija, Hrvatska i Austrija predvode grupu članica koje su za otvaranje pregovora BiH-EU. Ono što je izvjesno, kaže Ćerimagić, jeste da će EK u svom izvještaju o napretku preporučiti neizbježno – nastavak reformskih procesa u BiH.

Izvještaj EK o napretku BiH očekuje se u srijedu (8.11.).

