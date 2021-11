BiH: Crvena linija se ne najavljuje, ona se povlači!

U tekstu se autor, između ostalog bavi, pozicijom visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta: „Njegov početak na novoj funkciji je bio težak, popraćen stalnim provokacijama njegovog protukandidata Milorada Dodika, nacionalističkog vođe dijela zemlje u kojem dominiraju Srbi. Dodik je govorio da će napustiti zajedničku vojsku BiH i - sa srpskim jedinicama - osnovati svoju, uz to svoju policiju i svoje financijske službe. Jasno govoreći: prijetnja odcjepljenjem."

Autor dalje piše:" Dodik ne priznaje Schmidta kao visokog predstavnika. Srbin se krije iza Rusije koja podržava Dodikov separatistički kurs."

Korupcija je stil života

„Svetlana Cenić Dodika naziva autokratom kojeg je međunarodna zajednica napravila velikim. I to zajedničkim fotografijama nakon zajedničkih razgovora i subvencijama koje nestaju u Dodikovom sistemu. "Dali su toliko novca, gdje su rezultati?” pita ona. Autoput Sarajevo-Banjaluka je primjerice, kako kaže, odavno trebao biti završen. Cenić je ekonomistica, bila je svojedobno ministrica u jednom od prvih Dodikovih kabineta, zadužena za financije - nije ni u jednoj stranci i to joj je bitno.

“Korupcija je stil života u Bosni i Hercegovini”, kaže Tanja Topić, koja radi za njemačku fondaciju Friedrich Ebert u Banja Luci. "Niko od ovdašnjih vladara ne želi pravnu državu", kaže ona, "jer bi to značilo da će završiti u zatvoru". Budućnost srpskog dijela zemlje vidi sumornom. Ranije su, kaže ona, muškarci odlazili odavde kao gastarbajteri. Sada su, kaže Topić, cijele obitelji te koje odlaze i prodaju kuće jer ne žele prokockati budućnost svoje djece. Za to vrijeme Dodikova propaganda zvuči ovako: „Najljepše se živi ovdje, u Republici Srpskoj".

Dodik priča priče koje srbijanske uši rado žele čuti, kaže Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Puhalo govori o višegodišnjoj "agoniji", o Dodikovoj strategiji uništavanja svih institucija dok „ljudima u jednom trenutku ne bude svega preko glave i dok ne budu molili da se raziđu", razdvojeni po etničkim skupinama: Srbi, Bošnjaci, Hrvati", piše Tagesschau ARD-a.

Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH

Gdje je crvena linija?

„Visoki predstavnik može spriječiti da se to dogodi", piše autor članka objašnjavajući da visoki predstavnik može smijeniti izabrane političare i ukinuti zakone. „Neki ga unatoč tome nazivaju tigrom bez zuba, mežu njima i Srđan Puhalo iako on oklijeva i uspoređuje Schmidta sa njemačkom nogometnom reprezentacijom. Ona također često, kaže Puhalo, igra 90 minuta bez uspjeha, možda će i on postići pogodak u posljednjem trenutku?

Naravno da postoji crvena linija, kaže Christian Schmidt. Kada je ona za njega dostignuta, kada će pokazati Dodiku znak stop? „Takve stvari se ne najavljuju, takve stvari se urade, onda kada je neophodno", rekao je Schmidt", piše ARD.

Džihić: „Najvažnija je deeskalacija"

„Bosna i Hercegovina bi mogla postati sljedeći stres test za Europsku uniju. Jer 26 godina nakon završetka bosanskog rata ponovno se rasplamsavaju stari sukobi. Čelnik radikalnih Srba planira se odvojiti od središnje države. Uz pomoć Beograda i Moskve", piše ntv konstatirajući da „na Balkanu raste strah od novog rata".

„O zajedničkoj budućnosti u ujedinjenoj zemlji predstavnik bosanskih Srba u državnoj vladi, Milorad Dodik, u svakom slučaju već odavno ne želi ništa više znati. On želi odvojiti Republiku Srpsku od ostatka države. Već nekoliko godina je ovaj 62-godišnjak sastavni dio političkog pejzaža u BiH", piše ntv.

Dodik je proteklih godina više puta prijetio odvajanjem. Podršku pri tome posebno dobiva iz Srbije. I Rusija je trenutno također umiješana u Bosni - "jače nego ikada prije", kaže politolog Vedran Džihić. Predsjednik Putin želi spriječiti povezivanje Bosne sa Zapadom, kaže ovaj politolog. Na Balkanu se, prema njegovim riječima, pojavilo "novo geopolitičko tržište". "Karte se ovdje trenutno ponovo dijele. Rusija želi dati pljusku Europskoj uniji. Ne želi ugroziti europski projekt, ali ga želi barem osporiti", kaže Džihić za ntv i dodaje da je Rusiji važno spriječiti proširenje NATO-a. "BIH je prirodni kandidat za učlanjenje u Zapadnu vojnu alijansu, čemu se i Srbi jako protive. Imam osjećaj da je BiH kolateralna šteta evropske pasivnosti, američkog oklijevanja i novih geopolitičkih borbi".

„Prema mišljenju eksperta Džihića u sljedećih nekoliko sedmica i mjeseci najvažnije će biti raditi na "deeskalaciji". "Moralo bi se maknuti od ove ratne retorike. Dodik je nekoliko puta prešao crvenu liniju. Amerikanci i Europljani moraju se jasno pozicionirati po tom pitanju", kaže Džihić. Bosna i Hercegovina mora, kako podvlači, biti oslobođena etnopolitike a oporbene stranke moraju dobiti veću podršku. Uostalom, u ovoj zemlji, kako zaključuje, postoje i snage koje su predane borbi protiv korupcije", piše ntv.

