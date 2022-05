BiH će i ove godine samo navijati

Dok gotovo 200 miliona ljudi širom svijeta, večeras bude pratilo Eurosong i izbor za pjesmu Evrovizije, BiH će već šestu godinu za redom moći nažalost samo da navija. Zbog velikih dugovanja Evropskoj radiodifuznoj uniji (EBU), koja su nastala prije posljednjeg nastupa BiH 2016. godine, Javni servis BiH nije u mogućnosti da organizuje takmičenje, zbog teške materijalne sitacije u kojoj se nalazi već godinama. Rukovodilac Odjeljenja međunarodnih poslova BHRT-a, Lejla A. Babović, kaže za DW da je povratak na evropsku scenu nešto čemu se teži, ali da je to sada neizvodljivo zbog problema sa kojima se BHRT suočava.

Još nema uslova

„Učešće Javnog servisa na tako velikom takmičenju, koje je uvijek vrhunsko takmičenje, ne samo kada je u pitanju muzika, već i tehničko-tehnološka dostignuća, sada je postalo teško za emitere iz BiH. Mi u BiH još nismo digitalizovali cijelokupnu prenosnu mrežu a da ne govorimo o svemu ostalom što je potrebno za jedan takav kvalitetan nastup na međunarodnoj sceni“, kaže Babović.

To je u ovom trenutku nemoguća misija, jer BHRT grca u dugovima a s obzirom da BiH nije imala predstavnika na izboru za pjesmu Evrovizije već šest godina, nije teško zaključiti koliko je i da li je uopšte državi to bitno.

Eurosong ne znači samo izmirenje dugovanja EBU-u, već i ogroman novac koji je potreban za odlazak na takmičenje, koje se ove godine održava u Italiji.

„Nažalost, mi nikada nismo imali takvu podršku za promociju BiH na takvom takmičenju, već smo sve radili vlastitim snagama BHRT-a. Takve projekte potrebno je finansirati iz sredstava naplate RTV takse i marketinga a priliv sredstava od RTV takse od 2017. godine nije onakav kako je zakon predvidio“, kaže Babović.

Minimum pola miliona maraka

Za minimalan broj učesnika na takmičenju za pjesmu Evrovizije, neophodno je između 250 i 300 hiljada evra, što je u ovom tenutku gotovo u domenu naučne fantastike. Prije tačno 20 godina, pjevačica Maja Tatić, predstavljala je BiH na „Evroviziji“, koja je održana u Estoniji. Maja kaže da je tačno da odlazak na Evroviziju znači predstavljanje jedne zemlje, ali i da je to projekat javnog servisa jedne države, koja funkcioniše tako kako funkcioniše.

„Pokušalo se to staviti na vrh, da to bude državni projekat, da se promovišemo vani, ali očigledno da nema sluha za to. To što ne idemo par godina, to znači da se dosta novca duguje i to ne može da riješi Javni servis, već država. Žalosno je što prolazi vrijeme a da se ništa po tom pitanju ne radi“, kaže Tatić za DW, koja se prisjeća koliko je njoj u karijeri značio odlazak na ovo takmičenje i koliko je to značajno za promociju zemlje. Što se tiče šansi izvođača, Tatić kaže da predstavnicu Srbije Konstraktu, vidi među prvih pet.

„Ona je imala sreću što iza sebe ima imidž ali vjerujem da ni ona nije očekivala da će otići. Dopalo mi se sve što je u vezi sa njenim konceptom, ima potpunu priču, tako da je vidim među prvih pet sigurno. Bilo bi sjajno, ima sve elemente za pobjedu. Potpuno se izdvojila od svega“, kaže Tatić, navodeći u tom krugu Švedsku, Finsku, Moldaviju ali i Ukrajinu, zbog trenutne političke situacije.

Od Fazle do Lejle

BiH je prvi put samostalno na Evroviziji nastupila 1993. u Irskoj sa pjesmom „Sva bol svijeta“ u izvođenju Muhameda Fazlagića Fazle, a 2006. u Atini Hari Varešanović je sa „Lejlom“ donio najbolji plasman BiH u istoriji, osvojivši treće mjesto u finalnoj večeri. Finansijski problemi glavni su razlog pauziranja BiH na Eurosongu od 2013.-2015. a posljednji nastup bio je u Švedskoj 2016. godine u sastavu Dalal & Deen feat. Ana Rucner & Jala sa pjesmom „Ljubav je“, koji se nisu plasirali u finale. BiH od tada nije učestvovala u takmičenju.

Posljednji nastup režirao je Haris Pašović, koji kaže da je veliki gubitak za BiH što ne učestvuje na Eurosongu.

„Mi sami sebe isključujemo iz porodice evropskih zemalja, to je kao kad ne bismo ušli ni u kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. To je stvarno nešto što je toliko važno i toliko ključno za jednu nacionalnu televiziju da učestvuje“, rekao je Haris Pašović za N1.

