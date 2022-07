Joe Biden u Rijadu

Biden i kompleksni američko-saudijski odnosi

Nakon ubistva saudijskog novinara Kashoggija došlo je do udaljavanja tradicionalnih partnera: SAD-a i Saudijske Arabije. No rat u Ukrajini doveo je do promjene prioriteta. Ljudska prava više nisu u fokusu.

Joe Biden i Mohammed bin Salman Al Saud