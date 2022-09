Bez kulture i umjetnika nema zdravog društva

Šejla Kamerić ima svoju vjernu publiku u većem broju svjetskih metropola u kojima je izlagala, pa i u Berlinu. U galeriji Tanja Wagner joj je ovo sedma po redu samostalna izložba, retrospektiva njenog rada posljednjih dvadesetak godina.

Toliko je skoro prošlo i od objavljivanja kultnog postera „Bosnian Girl“, autoportreta umjetnice, koji se na ulicama Sarajeva pojavio 11. jula 2003. godine, na godišnjicu pada Srebrenice. Crno-bijela fotografija na kojoj je bilo ispisano „Nema zuba.. ima brkove.. smrdi kao govno. Bosanska djevojka?", napravljena na temelju grafita, koji je ostavio neki od holandskih vojnika na zidu kasarne u Potočarima.

Djelo koje joj je svojom političkom porukom i jačinom otvorilo vrata muzeja i galerija širom svijeta, između ostalog u New Yorku, Londonu i Parizu. Poster je prezentiran i u artoteci Novog berlinskog umjetničkog društva u okviru upravo okončane kulturne manifestacije Art Week u Berlinu.

Svojim radom propituje svijet i želi ga učiniti boljim

Šta se svih ovih godina dešavalo u životu bosanske djevojke Šejle? „Mnogo toga“, priča 46-godišnja Sarajka ekskluzivno za DW. „Sazrijevala sam, kao umjetnica i kao žena. Postala majka triju djevojčica, radila jako mnogo stvari. Postavljala nove izložbe i instalacije, snimala filmove. Mojim radovima propitujem svijet, kritikujem sve ono što mi smeta u nadi da ću ga učiniti boljim, baš zbog te moje djece i sve djece ovog svijeta. A problemi nažalost ne postaju manji. Pandemija, rat u Ukrajini, ekološka i klimatska katastrofa, migrantske krize, jačanja nacionalizma. To su globalni problemi. A da ne pominjem ove naše, lokalne. Ako u BiH na predstojećim izborima ne dođe do političkih promjena, još više mladih će napustiti zemlju. Mi smo svih godina nakon rata zatočenici istih ratnih retorika, koje nas drže u stanju depresije i očaja. Nadam se da će se narod napokon osvijestiti. Stanje u svim segmentima je alarmantno, pa i ono na području kulture. Podrška nama umjetnicima ili sportistima je mizerna. A političari vole da se hvale kad neko od nas uspije u svijetu, a tom uspjehu oni ni na koji način nisu doprinijeli. Moja privilegovana pozicija etablirane umjetnice na međunarodnoj sceni je više eksces, a ne nekakav prirodni put koji zahvaljujući državnoj podršci, imaju umjetnici u mnogim evropskim zemljama, pa i ovdje u Njemačkoj. A bez kulture i umjetnika, to je poznato, nema zdravog društva“, ističe Šejla Kamerić.

Šejla Kamerić

Izložbe na području Zapadnog Balkana imaju posebnu važnost

Šejla Kamerić BiH nije definitivno napustila. Ima privilegiju, kaže, da može da živi između Sarajeva, Istre i Berlina. I da izlaže svugdje u svijetu. Trenutno se njena djela u okviru grupnih izložbi mogu vidjeti u Muzeju umjetnosti u Wolfsburgu, te na 14. po redu evropskom nomadskom bijenaleu „Manifesta“ u Prištini.

„Lijepo je da sa moja djela prezentiraju u cijelom svijetu, no mene posebno raduje kad izlažem u regiji. Uskoro ću imati jednu izložbu u Skoplju, pa u Ljubljani, a u proljeće iduće godine u Podgorici. Nakon toga slijedi Srbija“, kaže Šejla Kamerić. Izložbu „Retrospecting“ u Berlinu publika može posjetiti do 18.oktobra. „Uvijek se posebno radujem izložbama u Berlinu. Tu sam kao kod kuće. U gradu ima jako mnogo naših ljudi, mojih prijatelja, i ovo su prilike da se vidimo, zagrlimo, ispričamo“, dodaje.

Šta su daljni planovi? „Ima ih mnogo. Teme koje su me u prošlosti okupirale, će me okupirati i dalje, konzumerizam, jačanje nacionalizma, feminizam. Mislim da nama ženama, koliko god da smo se u zadnje vrijeme izborile za naša prava, predstoji još mnogo posla“.

Mašta li o tome da Sarajevo jednog dana bude domaćin „Manifeste“ ili nekog drugog velikog festivala kulture? Naravno, odgovara. No, još više bi je radovalo da se u tom gradu i u BiH stvore uslovi za normalan život, prije svega mladih ljudi, da je ne napuštaju, već da u njoj imaju perspektivu za bolju budućnost. I da neke nove bosanske djevojke imaju više uticaja, u kulturnom, ali i političkom segmentu zemlje.

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu