Berlinski proces: nužnost bolje suradnje zapadnog Balkana

Tri tjedna uoči ovogodišnjeg, jubilarnog 10. samita Berlinskog procesa zemalja zapadnog Balkana, u Berlinu je održana jedna od pripremnih konferencija čiji bi zaključci trebali biti na dnevnom redu glavnog sumita 14. listopada.

"Komplicirana, ali važna regija"

Ova konferencija je bila posvećena gospodarstvu i gospodarskoj suradnji zemalja spomenute regije zapadnog Balkana i osim predstavnika resornih ministarstava zemalja regije okupila i predstavnike zemalja-partnera Berlinskog procesa među kojima su mnoge EU regionalne članice poput Hrvatske, Bugarske i Austrije, ali i neke zemlje koje su od početka bile vezane uz ovaj proces, ali u međuvremenu nisu članice Europske unije poput Velike Britanije.

"Velika Britanija je dalje zainteresirana za ovaj proces i tko zna, možda se požele vratiti u Uniju", rekao je na konferenciji za tisak domaćin konferencije, njemački ministar gospodarstva Robert Habeck (Zeleni). On je rekao kako se politička važnost ove konferencije ne temelji samo na gospodarskoj važnosti za zemlje zapadnog Balkana nego i na važnosti ove regije u cjelini.

"To je komplicirana regija, tu su sukobi koji su još svježi ali ovo je regija koja je važna za Europu i Njemačku i važno je da se ove zemlje razvijaju u smjeru Europe", rekao je Habeck.

Ministar privrede Robert Habeck na konferenciji Foto: BMWK/Andreas Mertens

Kosovo kao najveća prepreka?

Njemački ministar je naveo tri najvažnije točke o kojima se u Berlinu raspravljalo: priprema sporazuma zemalja CEFTA-e (Sporazuma o slobodnoj trgovini zemalja središnje Europe) i EU-a, zatim pitanje energetske mješavine te pitanje regionalne suradnje.

"Važno je da CEFTA sporazum bude zaključen, to je sljedeći korak", rekao je Habeck koji je dodao kako na putu sklapanja tog sporazuma "stoje neki problemi". Na pitanje novinara, radi li se možda o blokadi uvoza proizvoda iz Srbije koju je prije više od godinu dana uveo kosovski premijer Albin Kurti, Habeck je uzvratio kako se zaista na konferenciji mnogo raspravljalo o neriješenim problemima između Srbije i Kosova i kako se pokušava "pronaći kompromis", ali je zaključio kako je to problem koji mora biti prevladan.

"Napredak ne može ovisiti samo o jednom sukobu, koliko god se on činio teškim", zaključio je Habeck. No on je dodao kako, ako se ovaj problem ne riješi, treba pronaći "druge načine".

Njegov stranački kolega i povjerenik njemačke vlade za zapadni Balkan Manuel Sarrazin posjetio je proteklih dana u nekoliko navrata Kosovo upravo s ciljem uklanjanja prepreka na putu ka ostvarenju CEFTA sporazuma.

Smanjiti ovisnost od fosilnih izvora energije

Druga važna točka gospodarske konferencije je energetska mješavina i težnja da sve više proizvoda sa zapadnog Balkana bude proizvedeno koristeći obnovljive izvore energije. "Na Balkanu je mijenjanje energijske mješavine potrebno jer Balkan se još uvijek u dobroj mjeri oslanja na ugljen kao energetski izvor. To je jedan od naših ciljeva", rekao je zeleni ministar.

"Novi globalni odnosi zemlje zapadnog Balkana zbog blizine još više guraju u središte našeg interesa", zaključio je njemački ministar.

Podizanje svijesti o koristi članstva u EU-u

Povodom obilježavanja desetogodišnjice Berlinskog procesa, organizatori Gospodarskog foruma kreirali su Zajednički dokument (Position paper) pod nazivom "10 godina Berlinskog procesa –cjena iz gospodarske perspektive i idući koraci".

Kako stoji u priopćenju Njemačko-srpske privredne komore, koja je također sudjelovala u radu konferencije, jedan od glavnih aspekata koje dokument naglašava, jest potreba za dodatnim podizanjem svijesti o Europskoj uniji kao zajednici vrijednosti, kao i da investitori iz EU-a i lokalna privreda imaju značajnu ulogu u promoviranju prednosti članstva u EU-u, kao što su slobodno kretanje ljudi, kapitala, usluga i robe unutar jedinstvenog tržišta. Nešto što je, shodno aktualnim ispitivanjima javnog mnijenja o popularnosti EU-a u Srbiji, prijeko potrebno.

Ministri zemalja zapadnog Balkana na podijumskoj raspravi Foto: Deutsch-Serbische Wirtschaftskammer

Regionalna suradnja nije samo prazna floskula

Thomas Narbeshuber, iz kompanije BASF, koji je na konferenciji zastupao Udrugu njemačkog gospodarstva za istočnu Europu, je rekao kako pozivi za što jačom regionalnom suradnjom nisu prazna politička floskula nego važan aspekt za investitore.

„Regionalna suradnja i integracija odlučujući su preduvjeti za ekonomski prosperitet zemalja zapadnog Balkana. Zemlje zapadnog Balkana mogu iskoristiti svoj gospodarski potencijal samo ako još tješnje surađuju, dodatno smanje prekogranične barijere, provedu zajedničke infrastrukturne projekte i uvedu EU standarde. To će regiju učiniti još privlačnijom za njemačke i druge strane ulagače".

On je dodao kako je vladavina prava osnovni preduvjet za uspješno gospodarsko djelovanje domaćih i stranih tvrtki u regiji. "To uključuje pouzdane okvirne uvjete, pravnu sigurnost i transparentne administrativne postupke." A od toga su mnogi dijelovi zapadnog Balkana još podosta udaljeni.

Sljedeća pripremna konferencija u okviru Berlinskog procesa okupit će u Berlinu 1. listopada ministre vanjskih poslova zemalja zapadnog Balkana i zemalja koje sudjeluju u ovom procesu.

