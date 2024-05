Berlinski muzej birokracije - poziv na uzbunu

Odmah na ulazu u Muzej birokracije posjetitelje vode u izdubljeno drvo. Ono je simbol učinaka njemačke birokracije. Dnevno se posjeku 52 stabla - samo da se ono što proizvede birokratska hobotnica može isprintati, kažu muzealci.

Njemačka je širom svijeta poznata po svojoj birokraciji. Jedno od središnjih obećanja vlade bilo je raščišćavanje šikare zakona. No, mnogi su mišljenja da su nove zakonodavne inicijative, koje bi parlament trebao usvojiti krajem lipnja, daleko od onoga što je obećano: stvarnog smanjenja birokracije.

Inicijativa za novo socijalno tržišno gospodarstvo (INSM) stvorila je pop-up muzej od 350 četvornih metara u Berlinu posvećen rasprostranjenoj njemačkoj birokraciji.

INSM lobistička organizacija koju financiraju udruge poslodavaca u metalskoj i elektroindustriji. I oni već duže vrijeme vode kampanju za manje birokracije u njemačkom gospodarstvu.

"Birokracije ima posvuda. Ali u Njemačkoj je to postala najveća prepreka atraktivnosti Njemačke kao zemlje za nove investicije - čak i veća nego su to visoki porezi i cijena energije", kaže Thorsten Alsleben, direktor INSM-a. Za 58 posto tvrtki to je bio dovoljan razlog da se odluče protiv ulaganja u Njemačku. Alsleben optužuje njemačke političare da pretjeranom birokracijom usporavaju inovacije i poduzetništvo.

Gomila potrošenih sati

Njemačka birokracija oduzima puno vremena - i tvrtkama i građanima. Mnoge usluge, poput podnošenja zahtjeva za vozačku dozvolu ili osobnu iskaznicu, zahtijevaju osobne dogovore u uredima. A dobiti termin često je samo pitanje sreće. Prema navodima odgovornih u muzeju, na uredske termine se prosjeku troše dva sata i 21 minute. Rečeno je da mala i srednja poduzeća potroše oko 13 sati tjedno na papirologiju za vlasti i urede.

U usporedbi s drugim europskim zemljama, Njemačka kasni kada je u pitanju digitalizacija vlasti i uprave. Faks uređaji često su još uvijek standardni. Ali Njemačka je pod sve većim pritiskom. EU je već donio zakon 2017. koji zahtijeva od vlasti da uspostave oko 580 digitalnih usluga do kraja 2022. Do početka 2024. u Njemačkoj je samo 81 usluga bila potpuno operativna, a 96 djelomično operativno.

Federalizam kao prepreka

Lako je krivnju svaliti isključivo na federalno uređenje Njemačke, kaže Cornelia Funke, voditeljica je i savjetnica u javnoj agenciji GFA. Druge savezne države poput Kanade imale su bolje rezultate od Njemačke na ljestvici digitalne konkurentnosti. Unatoč federalizmu, kanadski je pristup decentraliziran u provedbi: "U digitalnom prostoru kvaliteta uvelike ovisi o postojanju platforme koju svi poznaju. A ne o tisućama različitih ponuda. Ne smije biti previše predložaka i dizajna, već treba nešto što svi poznaju i prepoznaju - sve na jednom mjestu i zajednički standardi", kaže Funke za DW.

A postoji i još jedan razlog za njemačku sporost. Njemačka je najprije imala pruski poredak; demokracija je došla kasnije: "Najvažnije vrijednosti i norme u upravama birokratskih zemalja nisu toliko učinkovitost, pristupačnost građanima ili ušteda novca od poreza. Vrlo često se radi samo o provedbi zakona", dodaje Funke.

Apsurdne scene

Ponekad se dogode apsurdne situacije, kaže izvršni direktor INSM-a Thorsten Alsleben: "Dođe netko iz odjela za zaštitu na radu i kaže da trebate žljebaste pločice kako se zaposlenici ne bi posklizali. Ali onda dođe odjel za netko drugi iz odjela za zdravstvo i objasni da su glatke pločice potrebne iz higijenskih razloga."

Broj zakona i propisa je izmakao kontroli, kaže Alsleben. I u politici i upravi premalo je ljudi koji imaju poduzetničko iskustvo.

U Muzeju birokracije posjetitelji mogu izabrati svoje omiljene zakone i zatim ih provući kroz šreder.

Birokracija mnoge izluđuje. Ali možda je malo prelako od državnih službenika napraviti ljude bliske narodu. Johanna Sieben, direktorica Festivala kreativne birokracije, kaže da su nedovoljna sredstva i nedostatak osoblja također prepreka promjenama, posebno na lokalnoj razini. Za moderna, nebirokratska rješenja često jednostavno nema dovoljno novca. Festival je međunarodni događaj u Berlinu čiji je cilj promicanje promjena u upravi.

U Muzeju birokracije sve se odvija brzo i bez birokracije. Izložba se može posjetiti do 25. lipnja - ulaz je slobodan.

