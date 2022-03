Beograd i Priština bez dogovora o izborima 3. aprila

Na ulicama u većinski srpskim sredinama na Kosovu nema izbornih materijala. To je u skladu sa zahtjevom kosovske strane da na teritoriji Kosova ne bude kampanje za srpske izbore. I to je izgleda jedino što je dogovoreno.

Nakon referenduma o ustavnim izmjenama u januaru, na parlamentarne i predsjedničke izbore 3. aprila kosovski Srbi opet će izaći – na biračkim mjestima u centralnoj Srbiji. To je postalo jasno najkasnije ovog ponedjeljka (21.3.) uveče, i to više nedelja nakon što su diplomate Evropske unije u Prištini izrazile optimizam po pitanju dogovora Beograda i Prištine.

Teret nekonstruktivnosti Evropska unija jeste svalila na kosovsku vladu, ali, osim oštrih osuda, ne bi trebalo očekivati veće posljedice, smatra Miodrag Miki Marinković, direktor Centra za afirmativne društvene akcije iz Mitrovice. „Nemoć država Zapada da utiču na politiku kosovskih Albanaca dolazi iz nespremnosti na konkretne korake u pritiscima, jer su to države koje su značajno investirale u ostvarivanje kosovske nezavisnosti“, ocjenjuje Marinković za DW.

Pored toga, kaže, ne postoji mnogo mehanizmama kojima se može uticati na vladu u Prištini, jer Kosovu ne može da se prijeti napretkom u otvaranju poglavlja, odlaganjem dodjeljivanja statusa kandidata ili ukidanjem bezviznog režima.

Predsjednik Srpske liste Goran Rakić

Posledice po Srpsku listu i SNS?

Predstavnici Srpske liste su, s druge strane, ponovo spremni na radikalnije poteze. Kao i prošle jeseni, u vrijeme krize sa tablicama, oni su i ovoga puta predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću predložili da se Prištini odgovori izlaskom iz kosovskih institucija. Međutim, njegov blagoslov za taj potez izostao je i sada.

Lider opozicionog Srpskog opstanka iz Sjeverne Mitrovice, Aleksandar Arsenijević, sumnja u iskrenost namjere predstavnika Srpske liste da zaista to i učine, jer je, podsjeća, to trebalo da urade i za Novu godinu, onda kada nije došlo do rezultata nakon njihovog ultimatuma o formiranju Zajednice srpskih opština.

Sastanke vlasti Srbije i Srpske liste, koji su održani u utorak (22.3.) u Beogradu, Arsenijević vidi kao bespotrebnu dramu u koju građani ne vjeruju. Pa ipak, on ne misli da će biti konkretnih političkih posljedica zbog još jednog neispunjenog obećanja Srpske liste. „Mi smo učestvovali u izborima i znamo kako oni funkcionišu – podrška građana im nije bitna. Zato najave o izlasku iz institucija kod građana izazivaju podsmijeh“, navodi predstavnik opozicionog Srpskog opstanka.

Posljedica neće biti ni za predsjednika Srbije, odnosno njegovu popularnost kod kosovskih Srba, smatra Marinković iz Centra za afirmativne društvene akcije. „Kosovski Srbi još od devedesetih godina politiku percipiraju kroz etnički konflikt s Albancima. Zbog toga njihovi glasovi idu onome ko vodi politiku Srbije prema Kosovu, dakle vladajućoj stranci, bez obzira na njene ideološke odrednice, učinak ili rezultate“, ukazuje Marinković za DW.

Protesti Srba u Sjevernoj Mitrovici u januaru 2022. zbog zabrane održavanja referenduma

Ipak, realno je očekivati manju izlaznost, prije svega zbog logističkih izazova koje bi „prevoženje 60.000 glasača u jednom danu“ moglo da predstavlja. Ali ne samo to: „U tim uslovima nije moguće primeniti sve mehanizme kojima se u normalnijim okolnostima glasači primoravaju ili motivišu na glasanje. U tom slučaju, Srpska napredna stranka (SNS) i njen predsjednički kandidat (Vučić) mogu da izgube i do nekoliko desetina hiljada glasova“, smatra Marinković.

Organizovati i srpske lokalne izbore poslije više od decenije

U slučaju da se izbori 3. aprila za glasače sa Kosova zaista i organizuju van Kosova, Aleksandar Arsenijević vidi i mogućnost za organizovanje lokalnih izbora. Naime, otkada je u ljeto 2013. Skupština Srbije raspustila lokalne skupštine opština na Kosovu, njima upravljaju „privremeni organi“, čije predstavnike imenuje vlada Srbije.

„Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, privremeni organi mogu da funkcionišu samo par mjeseci, nakon čega se moraju raspisati lokalni izbori. Smatramo da, ako se već izbori održavaju u centralnoj Srbiji, Beograd nema opravdanje da ne organizuje i lokalne izbore. To je naš zahtjev i zvaničnom Beogradu i svim strankama koje učestvuju na izborima, jer očekujemo da i oni izvrše pritisak. U privremenim organima su ljudi koji su politički postavljeni i koji su već deset godina na vlasti. Pojedini su napredovali i na kosovskoj političkoj sceni, pa drže dvije funkcije“, objašnjava Arsenijević za DW.

Srbi sa Sjevera su na kosovske izbore prvi put izašli u novembru 2013, a njihovo učešće na tim izborima bilo je dio Prvog sporazuma o normalizaciji odnosa. Tada su brojne strukture unutar srpskih lokalnih samouprava rasformirane, a njihovu ulogu preuzele su kosovske institucije. Međutim, sa kočenjem formiranja Zajednice srpskih opština, obustavljen je i proces gašenja srpskih institucija.

Aljbin Kurti: Želim da vodim dijalog s kosovskim Srbima

Poziv koji se odbija

Sa svoje strane, kosovski premijer Aljbin Kurti poziva na unutrašnji dijalog sa kosovskim Srbima. Bilo je tako i u utorak uveče, kada je pojasnio da je odbijen predlog Kvinte da zahtjev za organizaciju izbora srpski Oficir za vezu proslijedi kosovskom, zbog insistiranja vlade Kosova da se komunikacija odvija između dvije vlade direktno.

„Kosovski Srbi imaju sva prava. Pozivam ih da ne napuštaju institucije, da ostanu u institucijama naše zemlje. Želim da vodim dijalog s njima. Kakav god problem da imaju, imaju moju službenu adresu. Ne postoji gradonačelnik kojeg nisam upoznao“, ponovio je Kurti.

Međutim, upravo Aleksandar Arsenijević iz opozicionog Srpskog opstanka nije uspio ni nakon više pokušaja i odlazaka u zgradu vlade u Prištini da se uvjeri u iskrenost tog poziva kosovskog premijera. Slično je prošao i u Beogradu.

„Mi smo već bili i u Beogradu i u Prištini, tražili smo sastanke, zahtijevali da tu bude i predsjednik Srpske liste Goran Rakić kako bismo iznijeli sve argumente i sve zabrinutosti koje smo imali zbog mogućeg neodržavanja izbora i ugrožavanja osnovnih ljudskih prava na Kosovu“, navodi Arsenijević za DW dodajući da, u namjeri da se sastanu sa Kurtijem i ostalim političkim predstavnicima, nisu uspjeli.

Miodrag Marinković je mišljenja da Albin Kurti ne želi konkretnu saradnju sa kosovskim Srbima: „Čak mislim da Albin Kurti i priželjkuje izlazak Srba iz institucije, jer od poraza na posljednjim lokalnim izborima Kurti sve više podgrijeva etničke tenzije na Kosovu koristeći ih za podizanje svog rejtinga među Albancima. Mislim da su i u Beogradu svjesni kratkih dometa takvog poteza i da zato 'savjetuju' protiv te ideje."

