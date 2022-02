Benedikt XVI odbacuje optužbe

Papa emeritus Benedikt XVI. je od žrtava seksualnog zlostavljanja u Katoličkoj crkvi zatražio oprost - ali je odlučno odbacio konkretne optužbe protiv sebe za zataškavanje. "Imao sam velike odgovornosti u Katoličkoj crkvi, pa je moja bol tim veća zbog prijestupa i grešaka koje su se dogodile tokom mog mandata i na određenim mjestima", napisao je on u izjavi koju je objavio Vatikan.

On je rekao da želi izraziti svoj "duboki sram", svoju "veliku bol" i svoju "iskrenu ispriku svim žrtvama seksualnog zlostavljanja", stoji u objavljenom pismu.

„Nema dokaza o nedoličnom ponašanju"

Benedikt, bivši kardinal Joseph Ratzinger, sedmicama je žestoko kritiziran jer je u stručnom izvješću o slučajevima zlostavljanja u nadbiskupiji München i Freising optužen za nedolično ponašanje u četiri slučaja. Stručnjaci iz odvjetničke tvrtke Westpfahl Spilker Wastl (WSW) pretpostavljaju da je Ratzinger, dok je bio nadbiskup Münchena, vratio svećenike koji su zlostavljali djecu u pastoralnu skrb.

Ove optužbe sada kategorički demantiraju u "provjeri činjenica" Ratzingerovi odvjetnici i savjetnici. "Izvješće ne sadrži dokaze o navodima o nedoličnom ponašanju ili pomoći u zataškavanju", stoji u njemu. "Kao nadbiskup, kardinal Ratzinger nije sudjelovao ni u kakvom prikrivanju zlostavljanja", navodi se dalje u ovom izvješću.

Lažni navodi nesporazum?

Benedikt se i sam oglasio o optužbama da je lagao o svom učešću na sastanku na kojem se govorilo o premještaju svećenika iz Sjeverne Rajne-Vestfalije u Bavarsku. Ovaj svećenik je navodno kasnije ponovno zlostavljao nekoliko djece u dvije gornjobavarske zajednice. Lažni navodi da nije bio na pomenutom sastanku temelji se na nesporazumu, stoji u saopćenju. Do toga je, kako se dalje navodi, došlo prilikom pisanja izjave o izvještaju, u čemu mu je pomogla "mala grupa prijatelja".

"Tokom ogromnog u tim danima – rada na pisanju izjave - došlo je do previda u vezi s pitanjem mog sudjelovanja na sastanku Ordinarijata 15. januaras 1980. godine", stoji u pismu. Greška, kako se dalje navodi, nije namjerna i stoga se nadam da je i oprostiva, piše Benedikt. Greška "nije namjerna" - i "nadam se da je i opravdava", piše Benedikt. "To što je greška iskorištena da se sumnja u istinitost mojih riječi, ja, da me se prikaže kao lažov, duboko me pogodilo", piše dalje Benedikt.

Ratzingerovi odvjetnici naglašavaju da sudjelovanje na sastanku ne dokazuje da je znao za prijašnja djela zlostavljanja svećenika iz Essena. Dosjei pokazuju "da upitni sastanak nije pokrenuo temu svećenikovog seksualnog zlostavljanja", stoji u pismu.

Bivši papa je zatražio oprost

Izvještaj: Najmanje 497 žrtava seksualnog zlostavljanja

Ratzinger u svom pismu moli vjernike da se mole za njega: "Sve više razumijem gađenje i strah koji je obuzeo Krista na Maslinskoj gori, kada je iznutra vidio sve strahote koje je trebao pobijediti", piše on. "Činjenica da su učenici mogli spavati u isto vrijeme nažalost je situacija koja se danas ponovno pojavila i u kojoj se i ja osjećam prozvanim."

Prema izvješću predstavljenom 20. januara, najmanje 497 djece i mladih seksualno je zlostavljano u katoličkoj biskupiji od strane svećenika, đakona ili drugih crkvenih djelatnika između 1945. i 2019. godine. Bilo je najmanje 235 navodnih počinitelja, uključujući 173 svećenika i devet đakona. No, to je samo ono što je poznato - može se pretpostaviti da je broj neprijavljenih slučajeva puno veći.

Stručnjak za crkveno pravo Thomas Schüller kritizirao je Benediktovu izjavu kao nedovoljnu. "On se ispričava, govori o sramu - to je dobro i važno, rekao je Schüller Njemačkoj novinskoj agenciji (dpa). „No što nedostaje? Da kaže: „Ispričavam se i preuzimam odgovornost za loše greške koje su u pitanju odnosa prema seksualnom zlostavljanju u moje vrijeme u biskupiji Muenchen-Freising učinjene", rekao je Schuller.

"Tako on opet ne preuzima osobnu odgovornost i iznad svega on ne povlači nikakve osobne konsekvence, osim onih milosrdnih preporuka ljubavi Božje. To će one koji su preživjeli seksualno nasilje ponovo traumatizirati jer ne doživljavaju pravdu", kaže on.

Potpuno drugačije to vidi teolog, psihijatar Manfred Lütz. On je saopćenje, koje je po njegovom mišljenju došlo sa određenim zakašnjenjem, oslobađajućim udarcem. "Papa Benedikt bez "ako i ali" preuzima tako reći političku odgovornost za ono strašno što se u vrijeme kada je bio biskup u Muenchenu i Freisingu dogodilo", kaže Luetz za dpa.

