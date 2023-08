Bayernovi problemi zbog ozljede Manuela Neuera

Rekordni prvak nogometni Bundeslige u novu sezonu ulazi s jednim velikim problemom. I to vlastitom krivnjom. Kakva je situacija na golu minhenskog kluba uoči Njemačkog superkupa i početka novog prvenstva?

Kakva je aktualna zdravstvena situacija kod Manuela Neuera?

To nitko zapravo ne zna točno. Preciznije: čak ni oni koji znaju kakva je situacija kod Neuera, o njegovom zdravstvenom biltenu ne govore javno. "Dobro sam, vrlo dobro”, to je Neuer nedavno rekao navijačima FC Bayern na otvaranju nove sezone u minhenskoj Areni. Ali to je bilo prije tri tjedna, a od tada nema novih vijesti. Klub je javno komunicirao samo vijest o jednom (ranije) planiranom medicinskom zahvatu, odnosno "uklanjanje metala” iz Neuerove teško ozlijeđene desne noge. Vratar njemačke reprezentacije je nakon toga, kako se tvrdilo, odmah nastavio s treninzima s ciljem pripreme za novu sezonu. Ali koliko još može potrajati prije nego što Neuer doista stane na gol Bayerna? O tome nema nikakvih navoda. List Sport Bild je tijekom ovog tjedna napisao da „bi povratak Neuera, kako se pribojavaju u klubu, moglo prije biti pitanje mjeseci, a ne tjedana".

Sven Ulreich (l.) Foto: Jens Niering/picture alliance

Tko je Bayernu uopće na raspolaganju na vratarskoj poziciji?

Što se tiče aktualne situacije, trener Thomas Tuchel će u Superkupu u subotu protiv osvajača Njemačkog kupa RB Leipziga, a i u prvom kolu nove Bundeslige (18.8.) na raspolaganju imati samo jednog jedinog golmana s iskustvom u profesionalnom nogometu – to je Sven Ulreich. On je i ranije mijenjao Neuer dok se prvi vratar Bayerna oporavljao od drugih ozljeda.

U posljednjoj pripremnoj utakmici protiv AS Monaca u ponedjeljak, na klupi Bayerna je, kao rezerva za Ulreicha, sjedio 19-godišnji Tom Ritzy Hülsmann. Bayern doduše pod ugovorom ima, osim Ulreicha, još jednog iskusnog čuvara mreže. To je Alexander Nübel. No, bivši vratar Schalkea je protekle dvije godine bio na posudbi u Monacu, a nakon povratka u Bavarsku, minhenski klub ga je posudio Stuttgartu. München je u međuvremenu napustio i Yann Sommer, kojeg su Bavarci angažirali u zimskoj pauzi. Sommer je tada došao iz Borussije Mönchengladbach, kao zamjena za ozlijeđenog Neuera. Švicarac je u međuvremenu potpisao ugovor s milanskim Interom.

Tko su mogući kandidati za prelazak u Bayern?

Kao moguće kandidate za novog čuvara mreže u redovima rekordnog prvaka nogometne Bundeslige se spominje vrhunske vratare: na primjer marokanskog reprezentativnog golmana Bonoa iz Seville, Španjolca De Geu koji je trenutno bez kluba, i koji je 12 godina branio mrežu Manchester Uniteda, Gruzijca Giorgija Mamardašvilija iz FC Valencije i Poljaka Kamila Grabara iz FC Kopenhagena.

Najnovija spekulacija je mogući dolazak Španjolca Kepa Arrizabalaga iz FC Chelseaja. Bavarci bi najradije novog vratara samo posudili, jer je već sad jasno da će Neuer opet biti broj 1 – čim se oporavi od ozljede. Upitno je doduše jesu li spomenuti vratari (a i njihovi aktualni klubovi) uopće spremni na takav deal?

Yann Sommer Foto: Adam Pretty/Getty Images

Zašto se kritizira postupke šefova Bayerna?

FC Bayern i čelni ljudi u klubu su najvećim dijelom sami krivi za aktualnu situaciju i probleme na golu. Neuer je, da podsjetimo, sam kriv za zdravstvene probleme. On je tijekom zimske pauze otišao na skijanje i slomio si potkoljenicu. Ali nakon toga je klupsko vodstvo napravilo nekoliko grešaka. Najprije su doveli Sommera iz ligaškog konkurenta, a nakon što je on primio nekoliko golova zbog kojih se počelo diskutirati je li Sommer možda sa svojih 183 centimetara ipak prenizak, klupsko vodstvo nije dovoljno jasno i glasno stalo u obranu svog čuvara mreže. Sama činjenica da su klupski šefovi Sommera već sad, nakon samo pola godine u bavarskoj prijestolnici, pustili da ode u Italiju, pokazuje da oni baš i nisu imali 100%-tno povjerenje u njegove sposobnosti.

Klupsko vodstvo demonstrira lojalnost prema Neueru, to je časno, ali bi moglo imati negativne posljedice za Bayern. Umjesto da se angažira nekog vrhunskog vratara, koji bi onda nakon Neuerovog povratka možda vodio „bitku" s dosadašnjim brojem 1 oko toga tko će stajati na golu minhenskog kluba, bossovi Bayerna već sad praktički jamče Neueru tu poziciju čim se oporavi. U medijima se čak „šuška" kako Neuer navodno suodlučuje o tome tko će ga mijenjati na golu Bayerna dok je izvan pogona zbog zdravstvenih razloga.

