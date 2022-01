Bastijan Švajnštajger i Martin Suter: plodno prijateljstvo

Bila je to vesela konferencija za novinare u jutarnjim satima: sportski voditelj Marsel Rajf, autor bestselera Martin Suter, bivša fudbalska zvijezda i svjetski šampion Bastijan Švajnštajger i njegova supruga, bivša teniserska zvijezda Ana Ivanović - pričaju o knjizi koja još nije bila objavljena.

Svi na podijumu su majstori u svojoj oblasti, ili su to bili: Marsel Rajf, uspješni i nagrađivani sportski novinar i fudbalski komentator, Martin Suter, švajcarski romanopisac, čiji su bestseleri kao što je „Tamna strana mjeseca" ili „Slon" prevedeni na više od 30 jezika, Bastijan Švajnštajger, koga su navijači i kolege dugo vremena od milja zvali „Švajni", bio je 17 godina sa njemačkim šampionom Bajernom iz Minhena i 2014. kao njemački reprezentativac postao svjetski šampion. Ana Ivanović, bivša najbolja teniserka svijeta i supruga Švajnštajgera.

Sportista i pisac

„Jedan od vas" je „autorizovana biografija u formi romana" (Suter) i priča priču o sada 37-godišnjem Bastijanu Švajnštajgeru, začinjenu fiktivnim elementima. Knjiga je namijenjena širokoj publici: ljubiteljima fudbala i knjiškim moljacima.

Naslovnica knjige "Jedan od vas: Bastian Schweinsteiger"

Bio je to eksperiment za obojicu i za fudbalera i za pisca. Bastijan Švajnštajger u početku nije bio zainteresovan za biografiju, a Martin Suter smišlja priče i nije biograf – to je prvo moralo da se spoji.

Na kraju se to i desilo. Bliski prijatelj Švajnštajgera mu je rekao: „Ako neko treba da napiše knjigu o tebi, onda to mora da bude Martin Suter”. Švajnštajger, koji do tada nije imao mnogo sklonosti prema književnosti, bio je radoznao i početkom 2020. je upoznao Švajcarca. Njih dvojica su se odmah svidjeli jedan drugom - poslije pet minuta bili su na ti.

Knjiga nije obračun

Ostatak je priča o povjerenju, brojnim razgovorima i mnogo, mnogo sati rada. Suter priznaje da ga je najviše iznenadilo koliko mu je vremena trebalo da napiše knjigu. Drugačije je izmišljati priče od ovoga - istinu pretočiti u roman.

A Švajnštajger ovom knjigom želi da motiviše: „Mislim da danas ima mnogo djece i porodica koje namaju nadu da se u životu može nešto postići", kaže on i dodaje da se treba boriti i poslije poraza.

U romanu se ne radi o obračunu sa bivšim saigračima, trenerima, menadžerima ili novinarima niti o uljepšavanju života fudbalske zvezde i milionera. To je priča o jednom čovjeku. I Suter i Švajnštajger su to više puta isticali tokom konferencije za štampu.

Suter nije želio da mijenja događaje koji su se zaista desili: odigrala se prava fudbalska utakmica, a promašeni penal je promašeni penal. „Da sam promijenio jedan događaj, cio roman bi postao fiktivan", kaže Suter.

Tako je dodao ne baš istinite detalje, a da ništa nije promijenio u stvarnoj priči. Zbog toga roman govori „istinite i gotovo istinite” stvari iz života Bastijana Švajnštajgera – i postao je bestseler nedjelju dana prije nego što je počela prodaja.

Ana Ivanović, Martin Suter, Sebastijan Švanštajger

Izjava ljubavi pred kamerama

Glavni lik je zadovoljan rezultatom. Uvjerio ga je još prvi nacrt, i samo malo toga je trebalo da se doda. „Cio svoj život vidim u knjizi i to mi je važno", kaže bivša zvezda Bajerna.

I naravno to uključuje njegovu ljubavnu priču sa Anom Ivanović. Njegovi omiljeni dijelovi knjige su vjenčanje i rođenje djece. „To su bili trenuci kada bih volio da sam mogao da zaustavim vrijeme", rekao je 37-godišnjak.

Ana, „druga heroina knjige” (Marsel Rajf), sjedi pored njega i tek nakon prevoda moderatora shvata da joj je muž upravo pred kamerama izjavio ljubav: „Naučila me je šta znači ljubav. I kako se živi u porodici. Veoma intenzivno."

Bastijan Švajnštajger kaže da u budućnosti svakako želi da čita više knjiga i naglašava: „Naročito one koje napisao Martin!"

„Jedan od vas" Martina Sutera izlazi iz štampe 26. januara (Diogenes-Verlag) i ima 384 stranice.

