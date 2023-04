Bangladeš - prljavi poslovi vladine specijalne postrojbe

Rapid Action Battalion je specijalna jedinica bangladeške policije kojoj je zadatak borba protiv terorizma. No, kako pokazuje istraživanje DW-a i Netra News, vlada ovu postrojbu koristi i za prljave poslove.

Čahure granata. Džihadistička borbena literatura. Ili droge. Što će se od ovih „dokaza" koristiti, ovisi o inscenaciji, govori jedan izvor. Bojna za brzo djelovanje (RAB) treba samo nekoliko rekvizita kako bi pomno planirano ubojstvo izgledalo kao policijska operacija samoobrane. Lažni dokazi koriste se za kamuflažu. Da se zametnu tragovi smaknuća. Upravo tako to opisuje jedan zapovjednik RAB-a koji je i sam bio uključen u akcije.

DW i švedsko-bangladeška istraživačka platforma Netra News proveli su nekoliko mjeseci istražujući kako bi dobili uvid u unutarnje funkcioniranje ove elitne policijske jedinice. Od samog osnutka 2004. ljudi u crnim uniformama siju strah i trepet kod mnogih žitelja Bangladeša.

Bivši pripadnik RAB-a govori za DW Foto: DW

Ministarstvo odbacuje optužbe

Izvorno, snage koje sada broje oko 13.000 vojnika su osnovane kako bi se borile protiv terorizma i organiziranog kriminala. No aktivisti i pogođene obitelji RAB optužuju za stotine otmica i ubojstava. Te navode ministarstvo unutarnjih poslova Bangladeša, na upit DW-a i Netra News, odbacuje kao "konstruirane, izmišljene i politički motivirane" .

Kako se nadalje navodi, svaki incident istražuje sud a prema konačnim izvješćima, optužbe protiv RAB-a "po svemu sudeći nisu utemeljene".

Ali mnogim žrtvama još uvijek nema traga. Mnoge smrti nisu razjašnjene. To je potaknulo SAD da krajem 2021. kompletne specijalne postrojbe kao i sedam bivših i sadašnjih časnika stavi na svoj popis sankcija.

Stručnjak za južnu Aziju Michael Kugelman iz trusta mozgova Wilson Center u Washingtonu smatra ovo važnim korakom: "Glavni razlog zbog kojeg su takve jedinice spremne upotrijebiti nasilje je taj što znaju da mogu djelovati nekažnjeno", kaže Kugelman.

„Zviždači" RAB-a krive vladu

Po prvi put o radu i zapovjednom lancu RAB-a sada svjedoče dva zviždača. Oni svojim iskazima također opterećuju i vladu Bangladeša.

Ova dvojica upućenih bili su vojni časnici i bili su raspoređeni u RAB-u posljednjih nekoliko godina. Ove elitne snage se naime sastoje od odabranih vojnih i policijskih snaga. Bivši zapovjednici služili su u raznim postrojbama specijalnih snaga. Njihov identitet mora ostati tajna kako bi se zaštitili oni i njihove obitelji. Jedan od njih sada kaže da je RAB je "odred ubojica". DW i Netra News potvrdili su njihov identitet.

„Ne radi se samo o tome da ciljano ubijamo pojedince. Mi i njihovu rodbinu i prijatelje dovodimo u opasnost i traumatiziramo ih za cijeli život", kaže jedan od dvojice „zviždača".

RAB zatvorenike ne drži godinama. Ovi ljudi su ubijeni, kaže jedan od "zviždača" za DW Foto: Arafatul Islam/DW

Dugotrajna odvojena ispitivanja

DW i Netra News su nekoliko dana odvojeno razgovarali sa „zviždačima". Njihove izjave se poklapaju s analizama stručnjaka i potkrepljuju navode aktivista za ljudska prava. Novinarska ekipa analizirala je i obdukcijska i policijska izvješća te jednu audio snimku pogubljenja.

Ipak, DW i Netra News ne mogu provjeriti svaku izjavu dvojice muškaraca. Nalozi za tajne operacije, kako kažu, obično se daju samo usmeno kako bi se izbjegli inkriminirajući dokumenti.

Ali kad se uzme sve zajedno, dokumenti i svjedočanstva žrtava i „zviždača" sugeriraju da Bojna za brzo djelovanje sustavno i ozbiljno krši ljudska prava u Bangladešu.

Oba bivša časnika tvrde da dozvola za sva nedjela, otmice, mučenja i smaknuća dolazi od nekog predstavnika vlade. Ili da se takve metode u najmanju ruku odobravaju.

To posebice vrijedi za osobe koje su dio političke nomenklature ili su s takvim osobama povezane. „Zeleno svjetlo za uklanjanje takve osobe dolazi direktno iz ministarstva unutarnjih polova ili od ministra osobno", tvrdi izvor.

RAB se, prema svjedočenju zviždača, služi i tajnom mrežom zatvora koji raspolažu dobro izoliranim prostorijama za mučenje Foto: Chris Caurla/DW

RAB je pod komandom ministarstva unutarnjih poslova. Ali: „Malo je vjerojatno da ministar unutarnjih poslova tako nešto odobri bez da je u to upućena i premijerka", kaže jedan od „zviždača". Pritom misli na političarku Sheikh Hasinu koja se nalazi na čelu Bangladeša od 2009.

Za DW i Netra News je jako teško provjeriti istinitost tvrdnji o zapovjednim lancima i dobiti potvrdu neke neovisne instance. Ured premijerke nije reagirao na naše upite. Ministarstvo unutarnjih poslova je naše upite o ovim optužbama odbacilo kao „zlonamjerne i politički motivirane".

Anatomija zločina

Obojica „zviždača" nadalje svjedoče o tome kako se po žrtve „odreda smrti" odlazi najčešće noću i to civilnim vozilima. „Neke žrtve mole, druge šute. Na mjestu smaknuća se toliko dugo puca u žrtvu dok ona polako ne iskrvari", kaže izvor a to su DW-u i Netri potvrdila i policijska izvješća koja su dobivena na uvid.

Mjesto zločina se na kraju tako preparira da se stekne lažni dojam: pored žrtve se položi oružje iz kojeg se prije toga pucalo u zrak. Tako se stvara privid da je žrtva otvarala vatru na pripadnike RAB-a. Sve treba ukazivati na to da se radi o samoobrani pripadnika specijalnih jedinica.

Prema istim izvorima RAB se služi i tajnom mrežom zatvora koji raspolažu dobro izoliranim prostorijama za mučenje. Postojanje ovih zatvora potvrđuje i jedan mladi žitelj glavnog grada Dake koji se prisjeća sobe za mučenje, palica za bejzbol i uređaja za elektro-šokove. „Mislio sam da tako postupaju samo s teroristima", kaže mladić koji se uspio osloboditi.

Obitelji nestalih uzaludno čekaju na povratak Foto: Arafatul Islam/DW

On je imao sreće. To se ne bi moglo reći za stotine osoba koje je RAB posljednjih godina priveo i kojima nestaje svaki trag. Mnogi od njih su pripadali oporbi i nestali su tijekom turbulentnih predizbornih kampanja 2014. i 2018. Rodbina nestalih se još dan danas hvata za svaku slamku u nadi da će nestali na kraju biti pronađeni. No njihova nada je uzaludna, kaže jedan od „zviždača". „RAB zatvorenike ne drži godinama. Ovi ljudi su ubijeni", kaže izvor koji ujedno traži da se ova „elitna" jedinica raspusti.

„Neutemeljeno i neistinito" istraživanje

DW i Netra News su od samog RAB-a tražili da se izjasne o rezultatima istraživanja. RAB je uputio na ministarstvo unutarnjih poslova. U pismenom odgovoru ministarstva se rezultati novinarske istrage nazivaju „precijenjenim, pretjeranim, neutemeljenim i neistinitim". Od DW-a se traži da se distancira od „širenja jednostranih stavova".

Sljedeći parlamentarni izbori u Bangladešu se održavaju početkom iduće godine. Europska unija i Velika Britanija za sada nisu pokrenule sankcije protiv RAB-a.

