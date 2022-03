Bajdenov govor u Varšavi: riječi koje mijenjaju svijet

Bile su to istorijske riječi, koje dijelom podsjećaju na čuveni berlinski govor Džona Kenedija, a dijelom na govor Vinstona Čerčila „Krv, znoj i suze”. Najvažnije riječi upućene su Vladimiru Putinu: Slobodni svijet je ujedinjen. Ruski imperijalni planovi će propasti. Ukrajina ima pravo na slobodu i suverenitet. Odluka Kremlja da započne rat trajno će upropastiti rusku ekonomiju i lišiti Ruse bilo kakve perspektive za budućnost.

Predsjednik Bajden je iz Poljske ruskom rukovodstvu uputio jasno upozorenje: obaveza NATO-a da pruži pomoć je „sveta obaveza" i ako dođe do najgoreg - SAD će braniti svaki pedalj tla NATO-a. Ove riječi – izgovorene ispred obnovljenog varšavskog kraljevskog zamka, čije je uništenje 1939. postalo simbol varvarskog ratovanja – bile su od velikog značaja i za poljske domaćine.

U Bajdenovom govoru bilo je i dirljivih momenata: Kao kada je govorio o maloj ukrajinskoj djevojčici koju je sreo nekoliko sati ranije u Varšavi. Dijete izbjeglica ga je pitalo šta će biti sa njenim tatom koji se bori u ratu. Dramatično pitanje na koje ni najmoćniji čovjek na svijetu nije imao odgovor. Ova nepretvorena ljudskost i saosjećanje takođe čine Bajdena liderom slobodnog svijeta.

Američki predsjednik u naručju drži djevojčicu izbjeglu iz Ukrajine

Slično kao govor tadašnjeg premijera Čerčila u britanskom Donjem domu 1940. Bajden nije obećao brzu i laku pobjedu nad mračnim silama tiranije. Ne, to će trajati dugo - i biće povezano sa visokim troškovima. „Sloboda nije besplatna": Ovaj moto na vašingtonskom spomeniku palim u Korejskom ratu dio je DNK SAD-a. Važno je naglasiti da i Njemačka mora biti spremna da izađe iz svoje zone komfora.

Bajdenov govor bio je pun hvale za poljske domaćine. Poljakinje i Poljaci otvorili su svoje domove i srca izbjeglicama iz Ukrajine, što je veliki gest humanosti.

Ipak, desničarskoj konzervativnoj vladi u Varšavi. Bajden je nedvosmisleno dao do znanja koliko je sloboda štampe važna za demokratiju. „Ovdje svako mora da uradi svoj domaći zadatak. Vjerovatno je to bila aluzija na planove Varšave da sa poljskog medijskog tržišta istjera američku TVN, koja je kritična prema vladi. Zakon koji je to trebalo da reguliše poništen je u posljednjem trenutku vetom poljskog predsjednika Andžeja Dude.

Bajden je svoj govor počeo i završio snažnim citatima koji nisu mogli biti bolje odabrani za poljsku publiku: riječi poljskog pape Ivana Pavla Drugog koji je na početku svog pontifikata 1978. uzviknuo: „Ne bojte se!". U to vrijeme, posebno u Poljskoj, ove riječi su inspirisale otpor protiv komunističkih vladara lojalnih Moskvi i na kraju donijele pobjedu nad diktaturom.

Bajdenov govor, 44 godine kasnije, imao je isti pristup: ohrabriti i proglasiti kraj tiranije kao cilj. „Sloboda će svjetlošću pobijediti protiv tame".

Da li će, kako nekada riječi Ivana Pavla Drugog i riječi Džozefa Bajdena promijeniti svijet?

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu