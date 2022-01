Baerbock u Washingtonu: kratka diplomatska misija

Prvo putovanje Annalene Baerbock u Sjedinjene Američke Države u svojstvu ministrice vanjskih poslova bit će kratko. Između slijetanja u zračnoj luci Washington-Dulles i povratka u Njemačku proći će samo nekih osam sati.

No za ovu političarku iz stranke Zeleni to je važan nastupni posjet u vanjskopolitički osjetljivim vremenima. Da bi se smanjile napetosti između Rusije, Ukrajine i Zapada, ovih dana se vode razgovori na raznim razinama. Za Baerbock je važno u Washingtonu pokazati koju ulogu Njemačka pri tome želi i može igrati.

Zajednička poruka Europljana američkoj vladi

Glavna točka njezinog programa je razgovor s američkim ministrom vanjskih poslova Antonyjem Blinkenom, kojeg je već imala prilike osobno upoznati u decembru na sastanku skupine G-7 u Liverpoolu. Zajednička poruka Europljana američkoj vladi je jasna, rekla je Baerbock uoči polaska na put.

Trenutačno ima mnogo diplomatskih kanala, ali nema skoro nikakvog vidljivog napretka. Zapad je već sedmicama uznemiren zbog masivnog razmještanja ruskih postrojbi na područjima uz granicu s Ukrajinom. Američki predsjednik Joe Biden je, u slučaju ulaska ruske vojske u Ukrajinu, zaprijetio Moskvi strogim sankcijama. No njegov ruski kolega Vladimir Putin opominje da bi takav korak mogao dovesti do potpunog prekida odnosa. Biden je telefonski razgovarao i s ukrajinskim šefom države Volodimirom Zelenskijem i obećao mu svoju podršku.

Biden i Putin su više puta razgovarali

No posebnu pažnju u Njemačkoj i EU-u izazvali su direktni kontakti Bidena i Putina. Oni su ponovno telefonski razgovarali prošlog četvrtka. Bio je to njihov drugi razgovor u mjesec dana. Idućih dana u Ženevi bi trebali vijećati predstavnici američke i ruske vlade. To bi moglo podilaziti Putinovom egu, jer bilateralne razgovore može prodati kao znak svog rastućeg utjecaja.

Posebnu pažnju u Njemačkoj i EU-u izazvali su direktni kontakti Bidena i Putina

Thomas Kleine-Brockhoff, voditelj berlinskog ureda američke zaklade German Marshall Fund, upozorava: „Tko ne može pokazati veliku moć, autokrati ga neće ozbiljno shvatiti." On također u razgovoru za njemačku javnu televiziju ARD kaže da Europa za Putina ne igra nikakvu ulogu: „On želi Europu podijeliti, a dio tog pokušaja podjele je i to da uopće ne razgovara s Europom."

Biden ističe prisnu suradnju s Europom

Odlučuju li dva predsjednika iza leđa Europljana? Biden pokušava ukloniti te sumnje. On ističe prisnu suradnju s partnerima: „Ništa što ih se tiče neće biti odlučeno bez njih."

Cathryn Clüver Ashbrook, direktorica Njemačkog društva za vanjsku politiku, vidi kod Bidena dvostruku strategiju. S jedne strane direktnim razgovorima podilazi egu ruskog predsjednika: „Putin želi priznanje. Putin želi biti vidljiv." Istodobno, kako kaže njemačko-američka politologinja, Biden treba Europljane kako bi mogao utjecati na Rusiju: ili vojnim pritiskom u sklopu NATO-a ili gospodarskim pritiskom kroz sankcije.

Već dugo nije bilo razgovora na najvišoj razini

Njemačka tu ima posebnu ulogu. Clüver Ashbrook smatra da Biden želi vidjeti što može očekivati od nove vladajuće koalicije: „Je li ta savezna vlada u stanju napraviti ono što je Angela Merkel mogla kroz svoj posebni odnos s Putinom?" Slijede li tri koalicijska partnera zajedničku liniju? Posjeduju li uopće vodeće sposobnosti za ponovno oživljavanje tzv. normandijskog formata?

Na razini ministara vanjskih poslova ili čak šefova vlada već dugo nije bilo zajedničkih razgovora. No ako ništa drugo, sutra će se ipak sastati glavni vanjskopolitički savjetnici Rusije, Njemačke i Francuske, kako je potvrdio jedan predstavnik njemačke vlade. Prethodno je održan virtualni sastanak Njemačke, Francuske i Ukrajine.

Njemačka predsjeda skupinom G-7

Baerbock govori o „odlučujućoj fazi" s važnim razgovorima na različitim razinama. Uskoro će se, nakon duže stanke, ponovo održati i sastanak Vijeća NATO-Rusija. Uoči odlaska u SAD njemačka ministrica vanjskih poslova je izjavila: „Pa čak i ako formati razgovora variraju, naše poruke vladi u Moskvi kao transatlantskih partnera su uvijek iste."

U razgovorima u Washingtonu će Ukrajina vjerojatno biti najvažnija tema, no ima još dosta toga o čemu bi se trebalo razgovarati. Njemačka je početkom ove godine preuzela predsjedanje skupinom G-7. Savezna vlada si je odredila kao cilj jačanje demokracije. Annalena Baerbock će se u Washingtonu sastati i s Nancy Pelosi, predsjednicom Zastupničkog doma Kongresa. Sutra je godišnjica napada na Kapitol.

tagesschau.de

