Baerbock u Ukrajini, Macron u Rusiji

Savezna ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock se na licu mjesta informirala o situaciji na liniji razgraničenja između ukrajinskih vladinih trupa i separatista koje podržava Moskva. S kacigom na glavi i zaštitnim prslukom, ona je boravila u Donbasu. Na samoj fronti jedan zapovjednik ukrajinskih snaga joj je pojasnio aktualno stanje na terenu.

Baerbock je u ponedjeljak o svom putovanju na liniju razgraničenja rekla: „Želim poslati jasan signal. Mi, zajedno kao Europljanke i Europljani, ne okrećemo glave. Mi nećemo zaboraviti ljude o čijim se sudbinama radi u ovom konfliktu. Mi stojimo na strani Ukrajine." Baerbock se u ponedjeljak u Kijevu sastala s predstavnicima ukrajinske vlade i na zajedničkoj konferenciji za novinare s ukrajinskim kolegom Dmitrom Kulebom ponovno naglasila podršku Njemačke toj bivšoj sovjetskoj republici.

Na strani Ukrajine: Analena Baerbock i Dmitro Kuleba na konferenciji za novinare u Kijevu

Za to vrijeme je francuski predsjednik Emmanuel Macron u Moskvi o mogućem diplomatskom rješenju aktualnih napetosti u Europi razgovarao s ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Macron je naglasio kako se „dosljedno i kompletno" mora provoditi mirovni plan za Donbas, te dodao kako to znači da i Ukrajina mora dati svoj doprinos. Konflikt se mora riješiti kako bi Europska unija i Rusija mogli poboljšati međusobne odnose, rekao je francuski predsjednik.

Macron se posebno osvrnuo na porast napetosti na ukrajinskoj granici. „Tamo je 125.000 (ruskih) vojnika stacionirano, zbog toga netko može biti i nervozan", rekao je, te pohvalio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog zbog njegove „opuštenosti".

"Konkretna sigurnosna jamstva"

"Naša je zajednička odgovornost pronaći konkretne mjere kako bi stabilizirali stanje i postigli deeskalaciju”, i to zajedno s Ukrajinom, EU-om i SAD-om, naglasio je Macron. Kako bi se osiguralo mir i sigurnost u Europi, na temelju postojećih dogovora se može pronaći nova i inovativna rješenja za „konkretna sigurnosna jamstva”, dodao je. Macron je rekao i kako usprkos razlikama u mišljenjima i interpretacijama prošlosti između Rusije i Francuske postoje i stvari oko kojih obje zemlje imaju slično mišljenje, na primjer oko transparentnosti po pitanju vojne nazočnosti i oružanih sustava u regiji. „Ima još vremena da krenemo putem koji jamči mir”, dodao je Macron. Idući dani su odlučujući za sigurnost Europe, smatra francuski predsjednik: „Siguran sam da ćemo doći do nekog rezultata, iako to neće biti jednostavno.”

I Putin je rekao kako postoji prostor za napredak u ukrajinskoj krizi. Sastanak s Macronom je šef Kremlja označio kao koristan, supstancijalan i objektivan. „Smatram itekako mogućim da cijeli niż njegovih ideja i prijedloga (…) može biti temelj za naše zajedničke buduće korake.”

Kritike na račun Ukrajine i Zapada

Ruski predsjednik se istovremeno požalio da je ukrajinsko vodstvo do sada ignoriralo Sporazum iz Minska. Potreban je, smatra on, dijalog Kijeva s čelnicima Luhanska i Donjecka, regija koje su za odcjepljenje od Ukrajine. Putin je Ukrajini predbacio i kršenje ljudskih prava, između ostaloga i ugnjetavanje onih ljudi kojima je ruski materinski jezik. Zapad, nastavio je Putin, koristi napetosti u Ukrajini za svoju antirusku politiku. Rusiju se osuđuje zbog kretanja trupa na njezinom vlastitom ruskom državnom teritoriju, dok se istovremeno ukrajinsku vojsku financira i oprema oružjem iz inozemstva, rekao je šef Kremlja.

Kako približiti stavove: Emmanuel Macron i Vladimir Putin u Moskvi

Putin je konkretno kritizirao i da se Rusiju od strane NATO-a predstavlja kao opasnost i protivnika, iako Rusija, kako kaže, nikome ne prijeti. On je napomenuo ipak da ulazak Ukrajine u Sjevernoatlantski savez neće prihvatiti bez otpora. Putin je u tom kontekstu ponovno upozorio na opasnost izbijanja rata s NATO-om, ako Ukrajina kao članica zapadnog saveza pokuša ponovno uz uporabu sile vratiti crnomorski poluotok Krim, koji je Rusija anektirala 2014. Tu „neće biti pobjednika", kaže šef Kremlja.

Misija OESS-a u Ukrajini

Njemačka šefica diplomacije se u Ukrajini sastala i predstavnicima promatračke misije OESS-a. To je, s oko 1.300 suradnika, trenutno najveća misija Organizacije za europsku sigurnost i suradnju na Starom kontinentu. U misiji su aktivne 44 države, među njima je i više od 40 njemačkih državljana. Na rasporedu Annalene Baerbock u Ukrajini bio je i susret sa članovima nevladine organizacije „Berehynja" u Mariupolju, koja od 2015. pomaže ženama koje su pobjegle iz ratnog područja, odnosno žive u blizini fronte.

U Donbasu je po procjenama Ujedinjenih naroda od 2014. u borbama poginulo više od 14.000 ljudi. Mirovni sporazum iz Minska se ne provodi u praksi. Ukrajina i Rusija si međusobno predbacuju kršenje tog sporazuma.

