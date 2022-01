Bätzing: Papa Benedikt se treba ispričati

Predsjednik Njemačke biskupske konferencije (DBK) Georg Bätzing od umirovljenog pape zahtijeva ispriku za njegovo ponašanje u skandalu oko zlostavljanja u redovima Katoličke crkve. „On se mora izjasniti, on mora zanemariti svoje savjetnike i u načelu mora reći jednu prostu, jednostavnu rečenicu: ‚Ja sam pogriješio, napravio sam grešku, molim pogođene osobe za oprost.' Drugačije to ne ide", rekao je Bätzing u nedjelju navečer u ARD-ovom talkshowu „Anne Will".

Na pitanje vjeruje li on da će to Benedikt i napraviti, limburški biskup je odgovorio: „Vjerujem da bi on to mogao napraviti – ako se uspije distancirati od svojih savjetnika. To je doista jedna slabost Benedikta XVI., slabost Josepha Ratzingera, on nije uvijek imao baš najbolje savjetnike."

Bivši Papa priznao netočne navode

Jedna nedavno objavljena ekspertiza o odnosu crkvenih institucija prema sumnjama u zlostavljanje u Nadbiskupiji München i Freising predbacila je Benediktu neprimjereno ponašanje u tom skandalu. 94-godišnjak, koji je između 1977. i 1982. bio nadbiskup u München, osporio je te navode.

Nakon objave minhenske ekspertize koja je izazvala veliko zanimanje u cijelom svijetu, Benedikt je reagirao objavom opsežnog priopćenja na 82 stranice. U tom je papiru bivši papa tvrdio da svojedobno nije nazočio na sjednici na kojoj se donijela odluka o prihvatu jednog pedofilnog svećenika u redove Nadbiskupije München i Freising. Benedikt je kasnije, preko svog privatnog tajnika Georga Gänsweina, priznao da je to bila netočna informacija. Pogrešna izjava nije počinjena s lošim namjerama, već je posljedica „tehničkog propusta”, tvrdi Benediktov privatni tajnik Georg Gänswein.

Spomenuti pedofil je prije dolaska u Bavarsku bio svećenik u Biskupiji Essen. Nakon prelaska u Bavarsku, on je nastavio raditi u tamošnjim župama i u Bavarskoj je također zlostavljao djecu.

Benedikt izazvao „pomutnju”

Bätzing je na ARD-u od umirovljenog pape zatražio da raskine sa svojim savjetnicima, te dodao da je Benedikt svojim izjavama i pokušajima objašnjenja stvorio „pomutnju”. Predsjednik DBK-a kaže da su Benediktove izjave stvorile „ogromnu štetu”.

U izjavi za list „Tagesspiegel”, berlinski nadbiskup Heiner Koch je na pitanje o priznavanju krivnje umirovljenog pape naglasio kako jako cijeni Benedikta kao teologa, ali i dodaje da je priželjkivao nešto više samokritike od samog Ratzingera: „Reći da je nešto bilo pogrešno, zamoliti za oprost, zato što je njegovo ponašanje izazvalo patnje.”

Koch je dodao da je val izlazaka njemačkih vjernika i Katoličke crkve sigurno i „račun” za skandal oko seksualnog zlostavljanja maloljetnika. On je dodao kako su reformę nužne i da se sad mora vidjeti „koje strukture služe životu i čovjeku, a ne očuvanju moći od strane Crkve.”

Velike promjene unutar Katoličke crkve, ali u samom Vatikanu, zahtijeva i bamberški nadbiskup Ludwig Schick. U intervjuu koji je subotu objavljen u listu "Fränkischer Tag", on je komentirao skandal oko zlostavljanja i rekao da sad „na stol mora cijela istina”. Schick smatra da je Benedikt u svojoj karijeri imao puno dobrih inicijativa, ali i napomenuo da je „kao nadbiskup u Münchenu i Freising, a i nakon toga, napravio greške i postao kriv”.

Medijska hajka na umirovljenog Papu?

Biskup Stefan Oster iz bavarskog Passaua pak brani Benedikta XVI. „Vidim grešku ili greške, vidim starog čovjeka i vidim njegovo životnog postignuće (pa i u unutarcrkvenoj borbi protiv zlostavljanja!) – i moje objektivno poštovanje prema njemu zbog toga se nije promijenilo”, napisao je Oster u nedjelju na svojoj internetskoj stranici. On je dodao da objavljeno priopćenje doduše nosi Benediktov potpis, ali i napomenuo da taj dokument pravni karakter i na jezično i duhovnoj razini nema uobičajenu razinu Benediktovih tekstova.

Činjenica da je Benedikt morao korigirati sadržaj tog dokumenta pokazuje „da se 94-godišnji umirovljeni papa očito oslonio na suradnike, koji su baš u ovom odlučujućem trenutku napravili odlučujuću grešku”, piše biskup iż Passaua. Oster je istovremeno kritizirao „medijsko napuhavanje priče o navodnoj laži jednog 94-godišnjem čovjeka”, te dodao da „skandaliziranje” očito cilja na diskreditiranje Benediktovog kompletnog životnog djela.

Crkveni „moralni bankrot”

Po mišljenju 25 udruženja crkvenih laika i reformskih skupina, Katolička crkva se zbog brojnih slučajeva zlostavljanja nalazi pred „moralnim bankrotom". U otvorenom pismu organizacije „Mi smo crkva" koje je objavljeno jučer, predstavnici tih udruženja zahtijevaju konkretne promjene unutar Crkve.

Po navodima predsjednice Središnjeg odbora njemačkih katolika (ZDK, udruženje laika i članova Katoličke crkve u Njemačkoj) Irme Stetter-Karp, ekspertiza o zlostavljanjima u Bavarskoj i priznanje umirovljenog Pape da je dao netočne navode predstavljaju veliko opterećenje za vjerodostojnost Crkve. Ona je dodala kako se radi o „najvećoj mogućoj katastrofi" za reputaciju Crkve. Istovremeno je kritizirala „salami-taktiku" umirovljenog Pape i način na koji se on odnosi s greškama počinjenima u procesu razjašnjavanja skandala:

„On priznaje samo ono što se više ne može poricati", rekla Stetter-Karp za agenciju DPA.

Kritike iz inozemstva

Brojne reakcije na Benediktove posljednje izjave stižu i iz inozemstva. Mnogi zahtijevaju njegovu ispriku, a neki i kompletno povlačenje. Joseph Ratzinger mora snositi vidne posljedice zbog svoje uloge u prikrivanju zlostavljanja tijekom njegove službe u Münchenu, kaže Roman Siebenrock, teolog iz Innsbrucka. U intervjuu za vikend-izdanje lista „Tiroler Tageszeitung", Siebenrock je rekao kako bi umirovljeni papa morao skinuti svoje bijelo ruho, biti samo jednostavan svećenik i zvati se samo Joseph: „Time bi se jasno signaliziralo tko je sad doista papa. I da se pokajanje ne može dogoditi samo riječima, već i djelima.”

Ne postoji samo Crkva grešnika, već i grešna Crkva, dodao je Siebenrock. I baš zbog toga crkveno vodstvo mora konačno imenovati "sustavne i strukturne uzroke” za zlostavljanja. A to se po njegovom mišljenju do sada, pogotovo u redovima Katoličke crkve u Njemačkoj, za razliku od Austrije nije dogodilo. "Premalo se zauzela perspektiva žrtava i pogođenih osoba, to je bila glavna greška dosadašnjeg processa razjašnjavanja”, smatra austrijski teolog. Po njegovom mišljenju Crkva je primarno bila zainteresirana da se "oko toga ne pravi skandal i podiže prašina u javnosti.”

