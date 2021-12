Auto-industrija u 2022: korona, čipovi i neizvjesnost

Nakon više od tri desetljeća u kojima je proizvodnja automobilske branše premašivala potražnju, tijekom pandemije koronavirusa situacija je posve obrnuta. Proizvođačima nedostaje poluvodiča, došlo je do smetnji u logističkim lancima, rastu cijene sirovina. Proizvodna zapinje, kupci vozila više ne mogu računati s velikim popustima, a na naručene automobile čekaju mnogo duže nego ranije.

"Sveobuhvatni oporavak vjerojatno će se dogoditi tek u 2023. godini", smatra automobilski stručnjak Ferdinand Dudenhöffer iz Center Automotive Research (CAR) u jednoj aktualnoj studiji.

U 2019., odnosno godini prije korona-krize, u Njemačkoj je prodano 3,6 milijuna osobnih vozila. U 2020. je broj prodanih automobila opao na 2,9 milijuna. U po prognozama CAR-a, u tekućoj godini se može očekivati brojka od 2,69 milijuna prodanih automobila.

Dudenhöffer doduše u 2022. prognozira porast prodaje na oko 3,01 milijun automobila. U prvom polugodištu nove godine, po njegovim navodima, njemački proizvođači i dalje će se boriti s posljedicama nestašice poluvodiča. Novi valovi koronavirusa s omikron-varijantom ne mogu se isključiti u idućim mjesecima, tvrdi se.

Povratak na pretkriznu razinu, odnosno kompletan oporavak auto-tržišta u Njemačkoj, Dudenhöffer očekuje tek u drugoj polovici 2023. Tek tada se može očekivati uklanjanje problema po pitanju opskrbe tržišta, kaže on. Po navodima ovog stručnjaka, tada će (koncem 2023.) prosječna starost vozila registriranih u Njemačkoj doseći više od deset godina, što je visoka razina – a to bi moglo dovesti do „podmlađivanja” voznog parka kupovinom novih automobila. Proces obnove u prvom redu potiču e-automobili, koji su sve traženija roba i na njemačkom tržištu.

Trenutno se automobilska industrija bori sa nedostatkom mikro-čipova

- pročitajte i ovo: Automobil budućnosti - kao današnji mobiteli?

Indija ispred Njemačke

Dudenhöffer skreće pozornost na još jedan fenomen: nakon 2020., u kojoj je dominirala korona, problemi i prekidi proizvodnje u automobilskoj branši, koja je od ključnog značaja za njemački BDP, utjecali su i na „kočenje" rasta u prva dva kvartala 2021. Važna tržišta poput SAD-a, Rusije i Brazila u istom su razdoblju zabilježila porast prometa.

"Posljedica toga je preslagivanje unutar automobilskog tržišta na globalnoj razini. U 2021. godini po prvi put će u Indiji biti prodano više automobila nego u Njemačkoj”, kaže Dudenhöffer. I u 2022. će po prognozama Indija biti ispred Njemačke, dodaje on.

Analiza podataka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) pokazuje da se u Indiji može računati s velikim stopama rasta prodaje na automobilskom tržištu. Među nekadašnjim BRIC-zemljama (Brazil, Rusija, Indija, Kina) upravo bi se Indija, zahvaljujući pojačanoj industrijalizaciji, mogla pozicionirati iza Kine kao vodeća rastuća regija. U Brazilu i u Rusiji ni u idućoj godini se ne može računati sa znatnijim porastom stope rasta.

Lagani oporavak na auto-tržištu

U 2019., godini prije pandemije, na svjetskom je tržištu prodano oko 80 milijuna novih vozila. U 2020. je prodaja opala za više od 14%, na 68,6 milijuna. Po prognozama CAR-a, u 2021. se može očekivati lagani porast prodaje na 70,5 milijuna. A u 2022. mali skok na 75,2 milijuna. Ni u 2023. (u kojoj se prognozira prodaja 78,8 milijuna prodanih automobila) neće se uspjeti doseći pretkrizna razina. A tek 2025. se može očekivati povratak brojkama koje su krasile automobilsku branšu u vremenima prije korone.

"Potrebno je vrijeme za oporavak od pandemije", to je oprezni zaključak stručnjaka Dudenhöffera na temelju prognoza njegovog CAR-a. Proces stvaranja dodatne vrijednosti se mora iznova organizirati, a trebalo bi kreirati i dodatne kapaciteta po pitanju proizvodnje poluvodiča, poručuje njemački stručnjak. On smatra da se do 2023. neće moći nadoknaditi sve ono što je propušteno tokom pandemije, posebice po pitanju prodaje vozila – ali ipak daje naslutiti da dolaze bolji dani: „Starenje voznog parka na zasićenim tržištima upućuje na zaključak da se može očekivati dugoročniji rast svjetskog automobilskog tržišta."

Prodaja osobnih vozila je doduše opala ali dobit je porasla

Nije sve tako crno…

Usprkos krizi, za automobilsku industriju u proteklom razdoblju nije sve bilo baš tako crno. Bilo je i dobrih vijesti. Sudeći po rezultatima istraživanja analitičara iz tvrtke EY, 16 najvećih svjetskih proizvođača automobila u trećem kvartalu 2021. ostvarilo je zajedno operativnu dobit od oko 23 milijarde eura. To je porast od 11% i ujedno - novi rekord.

Prodaja osobnih vozila je doduše opala za 16% (po procjenama analitičara zbog nestašice čipova oko jedanaest milijuna vozila uopće nije moglo biti proizvedeno), 13 proizvođača je prodalo manji broj vozila nego u istom razdoblju prije godinu dana. Ali svih 16 automobilskih firmi je zajedno ostvarilo promet od 371 milijarde eura, što je ustvari pad od 1,6%. Ali dobit je ipak znatno porasla zato što su čipovi, koji su bili na raspolaganju, ugrađivani u skupe modele vozila kod kojih proizvođači ostvaruju veću maržu. Upravi ti modeli su primarno bili na raspolaganju mušterijama. A osim toga, gotovo da i nije bilo popusta na kupovinu novih automobila, jer je potražnja bila veća od ponude. Većina tvrtki je osim toga tokom godine uspjela povećati svoju burzovnu vrijednost, prije svih američki proizvođač e-vozila Tesla.

Problemi u Kini

No, analitičari EY-a kažu da su moguća i nova "uska grla” u auto-sektoru. „Znatan rast broja novih infekcija u nekim zemljama i stroge protumjere mogle bi ponovno rezultirati novim problemima i prekidima u proizvodnim lancima, odnosno logističkim smetnjama”, rečeno je prilikom prezentacije istraživanja ove tvrtke. Natprosječno je ovim turbulencijama pogođena Kina. Na najvećem svjetskom tržištu automobila u trećem kvartalu ove godine zabilježen je pad prodaje od čak 26%.

