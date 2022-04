Austrijskom skijalištu nedostaju bogati Rusi

Selfi ispred bara "Kicloh”. Skijaši se svaki čas zaustavljaju ispred sad već čuvenog kafića u Išglu, koji se preko noći proslavio u martu 2020. Naime, potvrđeno je da je osoblje bilo zaraženo korona virusom. Turisti koji su se tu inficirali širili su koronu po cijeloj Evropi. Od tada ovaj bar bije loš glas. Išgl, naime, nije samo poznati internacionalni raj za zimske sportove, već je i čuveno mjesto za žurke. Ima puno barova i kolibica na stazi za one koji bi da se zabave nakon skijanja.

Slom zbog korone

Pandemija korona virusa je teško pogodila ne samo Išgl, već i cijeli alpski region Pacnauntal u Tirolu.Skijaška sezona je morala prijevremeno da se završi, a onda je sve moralo i da se zatvori, što je dovelo do ekonomskog sloma. Tokom zimske sezone 2019. godine bilo je 2,3 miliona noćenja u mjestima Ze, Kapl, Išgl i Galtur oblasti Pacnaun, a taj broj je do 2021. godine opao na 900. Jedino je tokom ljeta broj turista bio stabilan, te je 2021. bilo više od 440.000 noćenja, što je otprilike isto kao i prethodnih godina. Ipak, ljetnji turizam je samo 20 odsto ukupnog profita, s obzirom na to da se zimi najviše zaradi.

Kultni bar Kicloh

“Zajedno gubimo, zajedno dobijamo. Dolina se drži zajedno”, izgovara slogan Aleksander fon der Tanen. Predsjednik Turističkog udruženja Pacnaun je bio, kao i većina mještana, šokiran i isfrustriran lošim naslovima u medijima.

Mnogi nisu mogli da razumiju toliku medijsku pompu oko Išgla, jer “niti smo mi doneli virus u Išgl, niti smo ga uzgajali”, kaže Fon der Tanen. Turistička mjesta su uvijek pogodno tlo za viruse. Čak polovina od 1.500 stanovnika Išgla se tada zarazila.

Lekcije iz pandemije

Pandemija je dovela do promjene načina razmišljanja. Parti-turizmu je došao kraj. “Ranije je dolazilo puno autobusa sa pijanim gostima, koji bi ostajali samo jedan dan”, kaže predsjednik turističkog udruženja i dodaje da je sada u mjestu dosta mirnije.

Umesto ludog provoda i žurki, Išgl je promijenio imidž u mjesto koje poslije skijanja nudi nešto ležerniju zabavu uz dobar šampanjac i kvalitetno vino. Poželjni su gosti koji ostaju duže od jednog dana. Kapacitet smještaja je oko 12.000 kreveta, od kojih su mnogi u hotelima sa četiri ili pet zvjezdica. Lokalci su ove sezone mogli ponovo da prime veliki broj gostiju, te je bilo oko 600.000 noćenja do marta.

Aleksander fon der Tanen

Skoro svi u Pacnaunu žive od turizma – gostioničari, vlasnici restorana, redari na ski liftovima. U vremenu prije korone je godišnji promet na žičarama bio 80 miliona eura. Ovoliku sumu bi Gunter Cangerl, šef Udruženja žičara, volio ponovo da vidi. Ovogodišnja zimska sezona je bila povoljna, te je “za četiri sedmice bilo puno skoro kao i prije korone”.

Međutim, gubitak je bio oko 30 odsto, a Cangerl smatra da crni dani tek dolaze. Rat u Ukrajini već se odražava na profit. “Cijene energenata nekontrolisano skaču”.

Samo se cijena struje učetvorostručila. Redari na žičarama, koje troše mnogo struje, očekuju da će već naredne sezone “cijene karata poskupiti za sedam odsto”, kaže Cangerl.

“U poređenju sa ratom u Ukrajini, posljedice pandemije bi trebalo da budu bezopasne za nas”, kaže pomalo optimistički predsjednik Turističkog udruženja Fon der Tanen. On je i vlasnik hotela “Trofana Rojal” u srcu Išgla. Mnogi mještani strahuju da bi sve veće cijene energije dovele do poskupljenja cijena soba. “Nismo napravili hotel ili kompaniju, da bismo na kraju bili na nuli”, kaže Fon der Tanen. On smatra da mnogi gosti koji su dolazili u Išgl dva ili tri puta godišnje to više neće moći sebi da priušte.

Nema imućnih ruskih gostiju

Skijalište u Išglu

U Išglu je primjetno i odsustvo bogatih Rusa. Nekada je skoro polovina Rusa koji su zimovali na Alpima dolazila u Tirol. Međutim, od ruske aneksije Krima 2014. godine, ruskih bogataša je sve manje. U Išgl je nekada dolazilo oko 70.000 ruskih turista. 2020. nije ih bilo ni upola toliko. Tome je svakako doprinijela i činjenica da Austrija nije priznala rusku vakcinu Sputnjik V, smatra Fon der Tanen. Turisti koji zbog nepriznate vakcine moraju da se testiraju prije ulaska u restoran ili odlaska na skijanje slabije žele da dolaze.

Situacija se dodatno pogoršala od rata u Ukrajini. Sankcije Rusiji, blokiranje vazdušnog prostora za ruske letove, opadanje vrijednosti rublje, sve su to otežavajuće okolnosti za Ruse koji žele da dođu u Išgl.

“Ovdje ima znatno manje imućnih Rusa”, primjećuje skijaš Klaus iz Minhena. On već dugo dolazi u Išgl, nekad i po nekoliko puta godišnje. Primijetio je da ima sve manje Rusa.

Strah zbog klimatskih promjena

Pacnaun

U Galturu, na sjeveru Pacnauntala gostioničar Valter Vagenr takođe očekuje iznenadni porast cijena zbog rata u Ukrajini. Nedavno je postavio solarni sistem na krov, čime je postao malo nezavisniji od dobavljača električne energije.

Ono što ga više brine je promjena klime u regionu. “Nema više garancije da će biti snijega u decembru, glečer Jamtal se brzo topi”, kaže on.

Cijeli Pacnaun mora da se prilagodi činjenici da zimski sportovi u nekom trenutku više neće biti mogući. “To je pravi izazov sa kojim se suočavamo”. Pandemija prolazi, rat prolazi, ali klimatske promjene će ostati”. Kako bi se preduzele neke mjere, potrebno je da se turizam prilagodi zaštiti životne sredine i postane održiv. Ukoliko se dolina ne prilagodi promjenama, život će ovdje za sve postati skup.

