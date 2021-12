Austrija pooštrava mjere za ulazak u zemlju

Austrija je pooštrila propise o ulasku u zemlju s ciljem suzbijanja širenja omikron varijante koronavirusa. U ovu zemlju, prema podacima Ministarstva zdravlja, do daljnjeg je dozvoljen ulazak samo osobama koje imaju važeći 2G dokaz (cijepljeni i oni koji su preležali koronu). Konkretno, kako je saopšteno, to znači da je ulazak u zemlju dozvoljen onima koji su vakcinisani tri puta ili su se oporavili od zaraze. A oni koji nisu primili booster-vakcinu, moraju predočiti PCR test. U suprotnom, svi putnici moraju odmah biti smješteni u karantenu. No, treba istaći da se te mjere ne odnose na one koji su u tranzitu kroz ovu zemlju.

Iz 2G pravila su izuzete trudnice i osobe koje se, zbog zdravstvenih problema, ne mogu cijepiti, pojašnjavaju iz Ministarstva zdravlja. Razlog zbog koga se osoba nije mogla cijepiti mora, kako se navodi, biti dokazan ljekarskim atestom. Posebna pravila vrijede i za djecu. A svi koji u ovu zemlju svakodnevno putuju na posao podliježu uobičajenom 3G pravilu.

"Strožiji propisi o ulasku sa sobom nose velike izazove, posebno za one koji putuju u inostranstvo tokom božićnih praznika", rekao je ministar zdravlja Wolfgang Mückstein. "U ovom trenutku, međutim, oni su neophodni da bi se suprotstavili širenju omikrona u Austriji."

Nova uredba stupa na snagu od ponedjeljka (20.12.), saopšeno je iz Ministarstva zdravlja.

Za ulazak u Švajcarsku bio je potreban PCR test, a sada će biti dovoljan brzi antigen test,

Švajcarska popušta mjere

Švajcarska, međutim, ublažava propise za ulazak u zemlju. Dok je od početka decembra i cijepljenim osobama za ulazak u Švajcarsku bio potreban PCR test, od 20. decembra će biti dovoljan brzi antigen test, ne stariji od 24 sata prije prelaska granice. Osim toga, vakcinisane i osobe koje su preležale koronu više se ne moraju podvrgavati drugom testiranju nakon četiri do sedam dana, kao što je to do sada zahtijevano. Ovo pravilo ostaje na snazi ​​samo za nevakcinisane.

U međuvremenu je Njemačka savezna vlada dodatne evropske zemlje klasifikovala kao područja visokog rizika. Od nedjelje će na tu listu biti dodane Danska, Norveška, Francuska i Andora, objavio je Institut Robert Koch iz Berlina. Na toj listi će se naći i Liban. Osobe koje iz područja visokog rizika doputuju u Njemačku i nemaju dokaz o preležanoj bolesti ili potpunoj vakcinaciji, moraju u desetodnevnu karantenu iz koje moguizaći tek nakon pet dana uz negativan test.

fs/ml/ehl (dpa, afp)

