Austrija: Novi kancelar, stari Kurz

Nakon burne političke drame posljednjih dana Austrija je, protiv svoje volje, dobila novog šefa vlade. Alexander Schallenberg, nasljednik Sebastiana Kurza, sebe je čak opisao kao "saveznog kancelara protiv svoje volje".

Biti kancelar čast je "kakvu sam oduvijek priželjkivao", rekao je prethodni ministar vanjskih poslova Austrije nakon što je položio zakletvu za kancelara na Ballhausplatzu u Beču. Ali to je i ukazana čast koju on nije mogao odbiti. Jer, prethodni šef vlade Sebastian Kurz zatražio je od svog bliskog saradnika da preuzme vođenje austrijske vlade.

Sam Kurz se nakon teških optužbi za korupciju, podignutih kako protiv njega tako i protiv niza bliskih saradnika iż demohrišćanske Austrijske narodne partije (ÖVP), morao povući. Kurz to nije učinio dobrovoljno, već pod pritiskom koalicionog partnera Zelenih, koji bi inače raskinuo vladu s ÖVP-om.

Kurz sebe vidi kao žrtvu. Kao najmlađi šef vlade na svijetu, koji je kancelar postao 2017. sa samo 31 godinom, imao je vrtoglav uspon u karijeri. On je, tokom jednog TV-obraćanja, patetično izjavio da nije dao ostavku zbog sebe već zbog Austrije.

U desno ili u zeleno?

Politički komentatori u mnogim austrijskim medijima ne vjeruju u potpunosti u tu neobičnu nesebičnost. Konačno, tokom nove korupcijske afere postalo je poznato da već godinama postoji "Sistem Kurz", koji je u "Projektu Ballhausplatz" najprije radio na preuzimanju ÖVP a potom i kancelarskog ureda.

Političkim instinktom, lukavošću i spletkama, Sebastian Kurz uspješno je manevrirao strankom, popevši se na vrh uzdrmanog i zastarjelog ÖVP-a. Stranku je preimenovao u listu Kurz, dao joj novi imidž i novu boju – tirkiznu, pobijedio na izborima i izbacio socijaldemokrate iz Ureda vlade na bečkom Ballhausplatzu.

Sebastian Kurz je ÖVP-u dao novi imidž i boju – tirkiznu-, pobijedio na izborima i izbacio socijaldemokrate iz Ureda vlade

Sa strogo konzervativnim kursom i novim licima iz "tirkizne klike" uspio je ostvariti preokret. Sebastian Kurz nije se libio od „odlaska u političko-koalicioni krevet” s desničarskim populistima, okupljenim u stranci FPÖ. On je sam prisvojio populističke teze o strancima i migracijskoj politici te je tražio blizinu nacionalno-konzervativnih vlada u Poljskoj i Mađarskoj. Kurz kategorički odbija prijem migranata ili tražitelja azila u EU.

Kad je koalicijski partner FPÖ ispao iz vlade 2019. zbog neugodne afere, Sebastian Kurz nakon izbora nije oklijevao ući u koaliciju s politički suprotstavljenim Zelenima. Bio je fleksibilan.

Neki ga smatraju oportunistom, poput Gottfrieda Waldhäusla. Političar FPÖ -a iz Donje Austrije predvidio je još 2019. godine - nakon izborne pobjede Sebastiana Kurza - da će njegova koalicija sa Zelenima trajati samo dvije godine.

"On je najveći austrijski oportunista", rekao je Waldhäusl. Dodao je i kako Kurz nije mogao ispuniti svoja brojna obećanja. Možda je Gottfried Waldhäusl bio samo uvrijeđen jer je ÖVP, koju je Kurz revitalizirao, uspjela preoteti od FPÖ-a udarne teme i pridobiti birače krajnje desnice. U sada poznatim chatovima Kurza i Co. stoji da bi demohrišćani morali postupati kao FPÖ-a, "samo uz moderniji pristup".

Sebastian Kurz zatražio je od svog bliskog saradnika Alexandra Schallenberga (na slici) da preuzme vođenje austrijske vlade.

Treba li Schallenberg Kurzu čuvati mjesto?

Politički kurs Austrije neće se mnogo promijeniti s novim kancelarom Schallenbergom. On je u svom prvom TV-nastupu na novoj funkciji obećao "blisku saradnju" sa Sebastianom Kurzom, koji ostaje predsjednik vladajuće austrijske stranke ÖVP, a također je i predsjednik Kluba poslanka u austrijskom parlamentu,

"Kurz slijedi plan vizualnog odmicanja a onda će stati rame uz rame s novim kancelarom Schallenbergom", kaže Petra Stuiber, zamjenica glavnog urednika austrijskog lista "Standard". Ona računa da je "u pozadini Sebastian Kurz taj, koji nastavlja vući konce".

Zeleni su prihvatili ovu kadrovsku promjenu i žele nastaviti rad u zajedničkoj, koalicionoj vladi. Glasanje o nepovjerenju Sebastianu Kurzu, zakazano za utorak, je otkazano a umjesto toga socijaldemokratska opozicija je osula paljbu na ministra financija Gernota Blümela, bliskog Kurzovog saradnika, za kojeg se kaže da je zaglibio duboko u močvari korupcije.

Još nije jasno, šta će sve u sljedećih nekoliko dana i sedmica izaći na vidjelo o ÖVP-u i stanju u vrhu vlade u kontekstu istrage austrijskog Državnog tužilaštva na osnovu optužbi o korupciji. Sebastian Kurz negira sve optužbe. Uredništvo lista "Austria", koje se sumnjiči da je za novac koji Ministarstvo financija daje za oglašavanje objavio rezultate lažnih anketa, odbacuje ove navode.

Werner Kogler, šef Zelenih u Austriji tražio je od Sebastiana Kurza da ode sa funkcije kancelara zbog optužbi za korupciju

Bez promjene kursa

Moguće je da se novom kancelaru Alexandru Schallenbergu, nakon što se oslobodi nevoljnosti u pogledu preuzimanja funkcije kancelara, dopadne vlast. On bi stoga možda mogao pokušati da se oslobodi Sebastiana Kurza. No, bez obzira na to, u politici Austrije prema EU i njenim susjedima neće biti nekih bitnijih promjena.

Budući da Schallenberg sebe vidi kao "čovjeka, koji djeluje iż ubjeđenja" kada je u pitanju migracijska politika, to znači da će granice ostati zatvorene a da će se pravo na azil dodatno otežavati. Osim toga, novi austrijski kancelar smatra pretjeranom kritike EU o vladavini prava u Poljskoj i Mađarskoj. On dodaje kako "moramo razgovarati jedni s drugima, a ne jedni o drugima".

S druge strane, susjedi na Balkanu mogu biti zadovoljni. Kao ministar vanjskih poslova, Schallenberg se uvijek žestoko zalagao za učlanjenje država zapadnog Balkana u EU - možda i predanije od svog bivšeg šefa Sebastiana Kurza.

