Austrija ide prema svojoj prvoj vladi koju vodi FPÖ

Predsjednik Austrije Alexander Van der Bellen navikao je na političke krize. Bio je primjerice na čelu zemlje kada se saznalo za skandal naIbizi. I sa stoičkom smirenošću Van der Bellen vodi zemlju i kroz novu političku krizu u Austriji.

“Ako sam nešto naučio tokom mog vremena na mjestu predsjednika Republike Austrije, to je da uvijek postoje nove situacije”, rekao je 80-godišnjak prije nego što je objasnio kako bi se sve trebalo dalje odvijati.

Neuspjeh pregovora o formiranju vlade je, kako je rekao, iznenađenje i za njega. Situacija se, rekao je on u nedjelju, promijenila zbog ostavke Karla Nehammera na mjesto čelnika ÖVP-a i kancelara. Glasovi u ÖVP-u koji bi se izjasnili protiv koalicije s FPÖ-om postali su znatno tiši, rekao je on i dodao:

„To zauzvrat znači da se možda otvara novi put koji prije nije postojao" Predsjednik je rekao da je iz tog razloga nazvao čelnika Slobodarske stranke, gospodina Herberta Kickla, i da su dogovorili sastanak kako bi razgovarali o novonastaloj političkoj situaciji.

ÖVP otvoren za rasprave

Politički promatrači smatraju da više ništa ne stoji na putu koaliciji između desno-radikalnog izbornog pobjednika FPÖ-a i ÖVP-a kao drugog partnera. U svakom slučaju, Narodna stranka se pokazala otvorenom za to. Njen novi stranački čelnik Christian Stocker izjasnio se za to da Kickl sada dobije zadatak voditi razgovore o sastavljanju vlade. "Ako budemo pozvani na te razgovore, onda ćemo prihvatiti taj poziv", rekao je on. “Danas me je za to izričito ovlastio Savezni stranački izvršni komitet", rekao je on.

Za političkog analitičara Petera Filzmaiera situacija je donekle jasna: čuo sam da će vjerojatno mandat za sastavljanje vlade dobiti Herbert Kickl, ako se na sutrašnjem sastanku sa saveznim predsjednikom von Kicklom ne dogodi nešto sasvim neočekivano. I ÖVP će ući u koalicijske pregovore sa Slobodarskom strankom. De facto je velika vjerojatnost da će ti pregovori biti zaključeni.

Tokom predizborne kampanje Stocker je također uvijek govorio protiv koalicije s FPÖ-om pod vodstvom Kickla. Međutim, Filzmaier nas podsjeća da je ÖVP već odbio FPÖ u nekoliko predizbornih kampanja, da bi zatim s njima vladao: "ÖVP je ponavljač. Ovisno o vašem osobnom mišljenju i pozicioniranju, sada to možete suradnju s FPÖ smatrati dobrom ili lošom, ali nema spora oko toga da se radi o ponovljenim djelima", kaže Filzmair.

“Potrebna je vlada sa stabilnom većinom”

Austrijski predsjednik je također nekoliko puta naglasio da želi vladu bez FPÖ-a pod Kicklovim vodstvom. Van der Bellen je smijenio Kickla s mjesta ministra unutarnjih poslova 2019. nakon afere Ibiza. Ali nije riječ o tome, rekao je u nedjelju: "Riječ je o tome da Austrija dobije vladu koja je funkcionalna. Riječ je o tome da imamo zajedničku sliku Austrije u kojoj želimo živjeti. Trebamo jednu saveznu vladu sa stabilnom većinom."

Pritom je Van der Bellen istaknuo kako će osigurati poštivanje temeljnih stubova austrijske demokratije.

