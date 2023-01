Australijan open 2023: mogu da igraju i zaraženi koronom

Prije godinu dana teniska superzvezda Novak Đoković morao je da napusti Australiju i nije mogao da se takmiči na Australijan openu, jer nije imao potvrdu da je vakcinisan protiv korona-virusa. Dobio je čak i višegodišnju zabranu ulaska u zemlju, koja je u međuvremenu ukinuta.

Ta pravila više ne važe – ni za Srbina, ni za sve ostale učesnike prvog ovogodišnjeg grend slema. Čak i zaraženi kovidom 19 u Melburnu mogu da izađu na teren i pritom nisu obavezni da organizatora turnira obavijeste o pozitivnom testu – sve dok se fizički osjećaju dovoljno spremni, citira list „Ejdž" (The Age) direktora turnira Krega Tajlija. Postoji samo preporuka za igrače i gledaoce, da ostanu kod kuće ako se ne osjećaju dobro.

Sportski ljekari upozoravaju

Takav zaokret organizatora krije opasnosti, ocjenjuje sportski ljekar Vilhelm Bloh sa Fakulteta za sport u Kelnu. „Mogu samo da apelujem na zdrav razum sportista: ako znaju da su pozitivni, čak i ako nemaju simptome, trebalo bi da poslušaju preporuku klasične sportske medicine – sportista koji u sebi nosi virus, ne treba da učestvuje na takmičenjima.“

Bloh je direktor Instituta za kardiovaskularna istraživanja i sportsku medicinu i ima razumijevanja za to što se sport poslije pandemije sve više otvara. „Ti strogi propisi nisu mogli da se održe. Sada imamo drugačiju situaciju i većina sportista je vakcinisana. Ipak, i dalje imam pomalo loš osjećaj.“

Sportisti, doduše, imaju dobar imuni sistem i mogu prilično dobro da se nose s prijetnjama koja virus sa sobom nosi, jer se njihov imuni sistem relativno brzo brani od virusa. I pored toga, u tijelu se dešava određeni proces.

„Virusi se množe, imuni sistem reaguje tako brzo da tijelo to zapravo i ne primjećuje. Ali takmičenje je veliki stres za tijelo, što je takođe okidač za imuni sistem. Onda tijelo mora da se bori i sa jednim i sa drugim i može da se desi da ne uspije da se izbori sa virusom kako treba. To predstavlja opasnost, koja može da se završi miokarditisom (upalom srčanog mišića)", objašnjava Bloh.

Visoke temperature u Australiji takođe su veliko opterećenje. One su uvijek zdravstveni rizik. Međutim, telesna temperatura se povećava i sa reakcijom imunog sistema, a sportisti ionako tokom igre lako dostignu temperaturu od 40 stepeni. „Tada se drugačije znojite, brže dehidrirate, pa je opterećenje za tijelo veće.“

Opasnost od dugoročnih posljedica

Zaraženi sportista, međutim, može da bude u jednako dobroj formi kao i zdrav sportista, dodaje Bloh. Međutim, sportisti ponekad pogrešno procijene svoje cjelokupno fizičko stanje. „Onda dolazi veliko opterećenje za čitav sistem, koje se u početku dobro savladava. Ali nakon toga, slijedećeg dana ili dan kasnije, može biti problema sa regeneracijom. A na turniru se meč obično igra na svaka dva dana."

Prema riječima Bloha, ono što sportski ljekari stalno primećuju u vezi s infekcijom korona-virusom, jesu problemi sa opterećenjem u slučaju da se prerano ponovo nastavi sa sportom. „Rizik nije miokarditis, već to da može doći do dugotrajnih posljedica. Vakcinacija nudi određenu zaštitu, smanjuje rizik od dugotrajnog kovida za oko 10 do 30 odsto, ali to znači da izvjesna opasnost i dalje postoji. Sportisti više pate od posljedica dugotrajnog kovida, ne mogu da podnesu velika opterećenja i nisu u stanju da se regenerišu. Opterećeni su i nedjeljama izostaju sa terena."

U tom slučaju im ne pomaže nužno to što su već bili u kontaktu sa virusom, putem zaraze ili vakcinacije. „Zavisi koje varijante virusa su bile u pitanju." A ne zna se da li će se u Australiji pojaviti nova omikron-varijanta koja trenutno hara u Kini. Čini se da je ona znatno zaraznija.

Australijan open kao uzor za druge sportske turnire?

Australijan open je prvi veliki sportski događaj u ovoj godini. Organizatori drugih takmičenja pažljivo će pratiti dešavanja u Melburnu i razmotriti svoje propise vezane za korona-virus. U sportu sa malo kontakta, kao što je tenis, pa još ako se igra na otvorenom, ukidanje korona-ograničenja zapravo bi moglo dobro da funkcioniše.

Ipak, sportski ljekar Bloh upozorava: „Ako zaraženima dozvolim da igraju, a da pritom nisu obavezni to da kažu, otvaram rizik od infekcije za druge. Svako preuzima svoj lični rizik, svako donosi svoju ličnu odluku, ali odgovornost za druge ostaje. U kontaktnim sportovima to jeste opasno. Zato treba dobro razmisliti da li će se pravila sa Australijan opena u potpunosti preuzeti i na drugim takmičenjima.“

Za Đokovića je ova godina počela znatno bolje od 2022: skoro godinu dana nakon deportacije iz Australije, Srbin je u Adelajdu proslavio svoju 92. titulu i neposredno pre početak Australijan opena pokazao da je u vrhunskoj formi.

Đoković važi za glavnog favorita, nakon što je prvi teniser svijeta, Španac Karlos Alkaraz, otkazao učešće na turniru. „Biti ovdje je dar", rekao je vidno rasterećen Đoković nakon osvajanja turnira na tvrdoj podlozi. „Osjećao sam se kao da igram kod kuće." A prije samo godinu dana izgledalo je da će mu Australija biti godinama nedostižna. Sada je put ka Đokovićevoj 22. grend slem tituli – slobodan.