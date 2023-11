“Strah“ među jevrejskim i muslimanskim studentima u SAD

Na Univerzitetu Johns Hopkins u Baltimoru održan je protest protiv izraelskog vođenja rata u Pojasu Gaze. Došlo je oko 150 studenata, neki su govorili o "genocidu" s obzirom na sve veći broj žrtava među civilnim palestinskim stanovništvom. Na skupu je nekoliko puta spomenut sporni: "Doxxing" - ciljano objavljivanje privatnih podataka na internetu - u ovom slučaju studenata koji se zalažu za ili protiv Izraela. Mnogi od njih osjećaju se kao da su pod pritiskom. Student, koji nije želio da kaže svoje ime, kaže: "Raspoloženje je u ovom trenutku izuzetno kritično prema Izraelu. Takođe bih želio da podvučem: To nije antisemitski stav."

Većina učesnika protesta ne želi da govori pred mikrofonom. Iza zatvorenih vrata priča se o „atmosferi straha". Strah da ne kažu nešto pogrešno, strah - i kod jevrejskih i kod muslimanskih studenata - za vlastitu sigurnost. „Da, ovo je tema koja sve više zabrinjava mnoge ljude", kaže Izraelka Ilil Benjamin, docentica sociologije. Upravo je razgovarala s jednim od svojih jevrejskih studenata koji se nakon terorističkih napada Hamasa 7. oktobra osjeća sve nesigurnijim jer se povećava broj antisemitskih incidenata u SAD-u – grafiti i crtanje kukastih krstova, prijetnje, fizički napadi. Ovo se još nije dogodilo na Univerzitetu u Baltimoru, ali svi sa velikim zanimanjem prate vijesti na ovu temu.

"Malo nijansirana diskusija”

Njemačka istoričarka Victoria Harms takođe predaje na Univerzitetu Džon Hopkins. Ona u ovoj užarenoj debati u SAD-u vidi paralele sa Njemačkom : "Često se raspravlja nediferencirano, previše se diskutuje paušalno i generalizuje, prebrzo se i iz konteksta izvlače zaključci i izjave. Mislim da se to dešava u SAD-u, isto kao i u Njemačkoj. " Harms to smatra "nevjerovatno problematičnim": "Jako je teško biti ravnodušan i imati razborit diskurs - ako je to uopće moguće." Postoje i studenti Jevreji koji su vrlo kritični prema akcijama izraelske vojske, kaže Harms.

"Postoje i studenti Jevreji koji su vrlo kritični prema akcijama izraelske vojske"

Učenici se oglašavaju samo anonimno

Čak ni u kafeteriji univerzitetske biblioteke malo je studenata koji se usuđuju da govore otvoreno. Svako, ko nešto kaže, to radi anonimno. "Ljudi zapravo ne pričaju o toj temi", kaže jedan od studenata. "Posebno kada imate prijatelje sa obje strane. Takođe i zato što menadžment univerziteta ima problematičan stav. U početku su odbijali da razgovaraju sa palestinskim ili arapskim ili muslimanskim organizacijama; pozvani su samo predstavnici studenata Jevreja. To je univerzitetska kultura koja ima tendenciju da odgovori samo na potrebe jevrejskih studenata."

Još jedna optužba koja se može čuti od studenata glasi: univerzitet profitira od novca industrije oružja. "Ovdje postoji naučno-istraživačka saradnja, imamo ulaganja američkih kompanija za proizvodnju oružja i razne zajedničke projekte sa Ministarstvom odbrane SAD-a.

Kritike i od strane demokrata-ljevičara

Da američka vlada previše jednostrano podržava Izrael, optužba je koja se može čuti ne samo na američkim univerzitetima, već i od članova Kongresa koji pripadaju lijevom krilu Demokratske stranke predsjednika Joea Bidena. To može biti problematično za američkog predsjednika Bidena: u predsjedničkoj izbornoj kampanji, ne samo da mu je potrebna podrška političkog centra, već i njegove vlastite stranačke ljevice. I trebaju mu glasovi mlađih birača, uključujući i studente. U SAD-u još ne postoji pravi antiratni pokret, ali što duže traje rat na Bliskom istoku i što su SAD više uključene, to će rasprava vjerovatno postajati usijanija - i to ne samo na Univerzitetskom kampusu u Baltimoru.

