Asad pobjegao iz Damaska: kako dalje?

Anđelko Šubić (agencije)

08.12.2024 8. decembar 2024

Islamistički pobunjenici su dospjeli i do glavnog grada Sirije i objavili kako je „tiranin pobjegao“ iz Damaska. No svaka nova informacija otvara nova pitanja o budućnosti te zemlje. Poput one da je Asadov avion srušen.