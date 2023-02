Antwerpen strahuje od nasilja narko-kartela

Teun Voeten lagano dodiruje jednu od nekoliko okruglih rupa na vratima garaže u mirnoj ulici na sjeveroistoku Antwerpena. "Meni izgleda kao kalašnjikov", kaže on, procjenjujući kojim je oružjem ubijena 11-godišnja djevojčica u roditeljskoj kući početkom januara.

Iako se vjeruje da je ovo ubistvo signal upozorenja od strane narko bande koje se okončalo naopako jer su stvari pošle po zlu, Voeten, nizozemski antropolog koji je istraživao narko milje u Antwerpenu, kaže da postoji rizik da ono pokrene "ciklus osvete... što je potpuno nova razina nasilja s nepredvidivom dinamikom."

Ubojstvo se dogodilo istog dana kada su belgijske vlasti otkrile rekordnu zapljenu u 2022. od 110 tona kokaina u Antwerpenu, što se procjenjuje na samo oko 10% onoga što prolazi kroz luku. Time je Antwerpen daleko ispred Rotterdama, gdje je prošle godine zaplijenjeno 52,5 tona, što je pad u odnosu na 2021.

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama, zajedno s Europolom procjenjuje da je vrijednost kokaina na maloprodajnom tržištu u Europskoj uniji 2020. iznosila najmanje 12,8 milijardi eura (13,9 milijardi dolara), što je brojka za koju agencije kažu da je vjerojatno ispod stvarne vrijednosti jer je broj zaplijena od tada dramatično porastao.

Nizozemski kraljevi droge zadali udarac

Do sada, rekao je Voeten za DW, unatoč "nevjerojatnoj količini" kokaina koja je preplavila Antwerpen, grad nikada nije doživio brutalnost bandi kao što je slučaj sa Rotterdamom ili Amsterdamom, gdje je 2016. godine vidio odsječenu glavu ostavljenu ispred kafića. No, nedavni uspjeh vlasti u uklanjanju nekih moćnih igrača narko-miljea u Nizozemskoj znači da bi se više nepoželjnih aktivnosti moglo premjestiti u Antwerpen.

"U biti su Nizozemci bili glavni i koristili su Belgijance za prljavi posao, da izvuku kokain iz kontejnera", kaže Teun Voeten Foto: Pascal Michaux/DW

"U biti su Nizozemci bili glavni i koristili su Belgijance za prljavi posao izvlačenja kokaina iz kontejnera", objasnio je Voeten. "Ali Belgijanci su uskočili na tu poziciju jer su mnoge nizozemske zvijerke uhićene. Cijele organizacijske strukture su malo uzdrmane. Vlasti će sada poduzeti mnogo oštrije mjere i očekujem da će biti više nasilja", kaže Voeten.

Gradonačelnik Antwerpena, Bart de Wever, pozvao je na raspoređivanje nacionalne vojske u luci, a iako ta ideja nije dobila široku političku potporu, vlada je najavila da će najmanje 100 dodatnih policajaca biti raspoređeno u luci zajedno s dodatnom opremom za skeniranje, kako bi se povećala inspekcija tereta iznad procijenjenih 1% koliko je trenutno moguće.

Bande sve agresivnije

Iako lučki radnici pozdravljaju najavljena pojačanja podrške, oni se također pripremaju za učinke koje će ona imati na ponašanje krijumčara. „Situacija je već dovoljno loša", kaže Stephan Vanfraechem, generalni direktor Alfaport Voka, koji predstavlja oko 300 kompanija.

Vanfraechem je za DW rekao da su prošlih godina lučki radnici bili glavna meta regrutiranja bandi, ali kako raste nadzor, raste i pritisak na širi raspon zaposlenika. On rukom pokazuje prema četvrti ispred pristaništa, napomenuvši da postoje vrlo specifični kafići u kojima članovi narkobandi fizički prate radnike kako bi dobili osobne podatke.

"[Krijumčari] postaju sve agresivniji. Trebaju informacije i trebaju tipove koji im mogu fizički pomoći", kaže Vanfraechem, dodajući da su na meti uposleni u administraciji i studenti. "Ono što sada rade jest da vam prilaze izravno, kako bi vam pokazali slike vaše obitelji, vaše djece, prijatelja. A to nije baš suptilan način rada. To je stvarna prijetnja", kaže Vanfrachtem.

Stephan Vanfraechem kaže da krijumčari postaju sve agresivniji Foto: Teri Schultz/DW

Ovakvo javno obračunavanje s bandama prijetnja je i njemu samom, priznao je on. No on smatra da je to neophodno. "Shvaćam da je to opasnost, možda i za mene i moju obitelj, moju ženu i djecu", kaže on. "Mislim da nema alternative nego biti otvoren u vezi s ovim problemom. Ako šutimo, onda smatram da surađujemo s ovim momcima. Mislim da ih moramo zaustaviti", kaže on.

Potrebna međunarodna suradnja

To nije nešto što Belgija ili Europa mogu učiniti same, zbog čega Europol, policijska agencija EU-a, sve više sarađuje sa zemljama iz kojih droga potječe i onima izvan jurisdikcije EU-a, gdje neki od ključnih igrača sjede i vuku konce. Kriminalci su tako dobro povezani. Vidjeli smo poruke nekoga ko je iz Europe naručio ubojstvo u Latinskoj Americi očekujući da će to biti izvršeno u sljedećih sat vremena, kaže Jan Op Gen Oort iz Europola.

Organi za provođenje zakona rade na stvaranju vlastite međunarodne mreže. "Morate imati mrežu da biste provalili mrežu", kaže general Oorth za DW. "No, globalna koalicija snaga za provođenje zakona također mora biti strateški osmišljena, jer nije dovoljno samo ukloniti male vojnike na niskoj razini ... ljude koji vade kokain iz kontejnera. Morate tražiti one koje nazivamo 'ciljevima od velikog značaja'", kaže Oorth.

Suradnja seže od visokosofisticirane upotrebe lažne platforme za šifriranu komunikaciju, zahvaljujući kojoj je uhapšeno 800 kriminalaca 2021. godine, pa preko više pravnih sporazuma potpisanih sa zemljama kao što su Ujedinjeni Arapski Emirati, u čijem su gradu Dubaiu izvršena ključna uhićenja, sve do jednostavnog rada na poboljšanju nadzora na dokovima za utovar robe u Latinskoj Americi odakle potječe većina kokaina. Kako se sve više zemalja pridružuje ovim naporima, general Oorth kaže: "Uvjeren sam da ćemo moći ukloniti velike igrače, ali trebat će vremena."

U međuvremenu, međutim, Belgija ima još jedan problem. Vlasti su izrazile zabrinutost da gomile zaplijenjenog kokaina, koji čeka na spaljivanje, postaju unosan mamac za krijumčare.

