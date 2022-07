Antiteroristička borba protiv islamizma: Gdje je Njemačka?

Zajednički centar za borbu protiv terorizma (GTAZ) savezne i pokrajinske vlade doživio je najcrnji čas 19. decembra 2016. Anis Amri tog je dana ukradenim kamionom uletio u gužvu na božićnom sajmu na berlinskom Breitscheidplatzu. Dvanaest osoba je poginulo, a više od 60 je ozlijeđeno, neki od njih kritično. Mnoge žrtve još uvijek pate od posljedica najgoreg islamističkog napada u Njemačkoj.

Na radaru GTAZ-a našao se islamist Anis Amri

Posebna tragedija je u slijedećem: ime atentatora bilo je dobro poznato u GTAZ-u, on je slovio kao onaj od koga prijeti opasnost. Ovako Federalni ured kriminalističke policije (BKA) opisuje ljude za koje se vjeruje da su sposobni za napad u bilo kojem trenutku. Posebni istražitelj kojeg je imenovao berlinski Senat izdao je porazno svjedočanstvo tadašnjim sigurnosnim vlastima: U ključnoj fazi, "sve što se moglo učiniti krivo, učinjeno je krivo".

Savezna ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser, koja je na dužnosti od 2021., neuspjeh države primijetila je više izdaleka, jer je u vrijeme napada socijaldemokratkinja još bila zastupnica u državnom parlamentu savezne zemlje Hessen. Nakon preuzimanje funkcije ministrice sada je prvi put posjetila berlinski Združeni centar za borbu protiv terorizma, koji je isključivo nadležan za islamizam, i upoznala se s radom 40 saveznih i državnih sigurnosnih agencija pod jednim krovom. Veliki broj uglavnom je posljedica činjenice da u federalno uređenoj Njemačkoj svih 16 njemačkih saveznih država ima vlastiti Ured za borbu protiv kriminala (LKA) i vlastitu Službu za zaštitu ustava.

Nancy Faeser hvali "sjajan umreženi rad"

Svi se svakodnevno sastaju u sobi A 242 kako bi razgovarali o situaciji. Nancy Faeser hvali "veliki umreženi rad" i kaže da je to "najvažniji kamen temeljac" u borbi protiv islamističkog terorizma. Otkako je GTAZ osnovan 2004. godine, spriječen je 21 napad, ističe njemački ministar unutarnjih poslova. Ovo je "veliko postignuće". U jedanaest slučajeva zaštitari su došli prekasno. To pokazuje da je prijetnja još uvijek velika, kaže Faeser.

Njihove procjene njemačke sigurnosne arhitekture, kako se često naziva interakcija između vlasti, ponekad se razlikuju od onoga što su neki političari izrekli pod dojmom pokušaja atentata na Breitscheidplatzu i propusta koji su postali poznati. Član CDU-a Stephan Harbarth komentirao je 2017. konačno izvješće posebnog istražitelja da je federalizam "brzo dosegao svoje granice kada je u pitanju borba protiv islamističkog terorizma".

Zakoni o sigurnosti često završe pred Saveznim ustavnim sudom

"Stoga trebamo da savezna vlada ima veću kontrolu nad onima koji su u opasnosti", zahtijeva bivši zastupnik u Bundestagu. Stephan Harbarth sada je predsjednik Saveznog ustavnog suda u Karlsruheu. I na novom poslu mora se baviti pitanjem borbe protiv terorizma. Uvijek iznova postoje tužbe protiv sigurnosnih zakona na temelju kojih rade policijske vlasti i tajne službe poput Savezne obavještajne službe (BND) ili Saveznog ureda za zaštitu ustava (BfV).

Međutim, GTAZ niti je državna ustanova niti postoji pravna osnova za sveobuhvatnu razmjenu informacija. Savezna ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser mogla bi zamisliti da se to promijeni: "Ako se to može regulirati zakonom, onda je i to u redu." Važno je, međutim, kaže ona, da se posao može nastaviti kao i do sada. No, upravo to već godinama smeta kritičarima poput stručnjaka za ustavno pravo Matthiasa Bäckera: "Do sada nije bilo nikoga odgovornog za kontrolu centra kao takvog", kritizirao je on i prije pokušaja atentata islamiste Anisa Amrija.

GTAZ "simptom pogrešnog razvoja"?

Na web stranicama Saveznog ureda za borbu protiv kriminala Zajednički centar za borbu protiv terorizma naziva se "platformom za suradnju". Tu se objedinjuje "specijalistička kompetencija svih relevantnih aktera" i omogućuje "učinkovita suradnja". U praksi, međutim, to ponekad zna poći po zlu, što je posebno bolno pokazao neuspjeh u slučaju Anisa Amrija.

U očima odvjetnika Ulfa Buermeyera, GTAZ je "simptom pogrešnog razvoja u njemačkoj sigurnosnoj arhitekturi"

U očima odvjetnika Ulfa Buermeyera, GTAZ je "simptom pogrešnog razvoja u njemačkoj sigurnosnoj arhitekturi". To je rekao predsjednik Društva za prava na slobode (GFF) kada je ova organizacija civilnog društva Saveznom ustavnom sudu tužila Službi za zaštitu ustavnog poretka njemačke savezne zemlje Bavarska.

Buermeyer se u obrazloženju potanko osvrnuo na Zajednički centar za borbu protiv terorizma. Njegove su primjedbe izgledale kao naknadno objašnjenje o tome zašto GTAZ nije mogao spriječiti napad na berlinski božićni sajam. Jer "preklapanje nadležnosti i odgovornosti povlači znatne nedostatke" za sprječavanje opasnosti, rekao je on. Višestruke odgovornosti policije i tajnih službi dovele su do "sustavne difuzije informacija". Njegov zaključak je ovaj: „Narodna poslovica kaže: "Mnogo babica kilava djeca!".

Buermeyer smatra da se to tim više odnosi na otklanjanje opasnosti. U svojoj izjavi Saveznom ustavnom sudu, za koji je i sam nekoć radio kao znanstveni asistent, kritizirao je ono što je vidio kao nejasnu podjelu rada između sigurnosnih tijela. Ako su, kako kaže, mnoga mjesta "nekako malo" nadležna, mnoga dobivaju samo djelomičnu sliku dotične opasne situacije. "Ali tada niko neće moći sastaviti dijelove slagalice kako bi se stvorila sveobuhvatna slika situacije", kaže Buermeyer.

Da je bivši ministar unutarnjih poslova Thomas des Mazière ostao pri svojoj namjeri greške koje su napravljene u slučaju islamiste Anisa Amrija su morale dovesti do više centralizma u njemačkim sigurnosnim strukturama. No on nije uspio provesti svoju namjeru zbog otpora saveznih država. U suštini, sve je ostalo isto.

