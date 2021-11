Angela Merkel pravi bilancu svoje vladavine

Opušteno i očito zadovoljna postignutim Angela Merkel (CDU) izgleda u razgovoru sa šefom Odjela vijesti DW-a Maxom Hofmannom u kancelarskom uredu u Berlinu. Nije morala dugo razmišljati o odgovoru na pitanje, koji izazovi su joj bili najteži za vrijeme njezine vladavine. Osobno su joj najveći izazovi bili masovni bijeg ljudi iz Sirije i okolnih zemalja i korona-pandemija. U oba slučaja se „vidjelo kako to izravno pogađa ljude, da se radi o ljudskim sudbinama".

„Da, uspjeli smo"

Na pitanje, smatra li da je Njemačka uspješno svladala navalu 800.000 izbjeglica u 2015. godini, na koju je kancelarka tada reagirala svojom poznatom izjavom „Uspjet ćemo", Merkel kaže: „Da, uspjeli smo!" Nije sve prošlo „idealno", ali uključili su se brojne gradonačelnice i gradonačelnici, brojne dragovoljke i dragovoljci.

U vezi s migrantima Merkel kaže: „Imamo prekrasne primjere uspješnih ljudskih razvitaka, ako mislim na maturantice i maturante." I samokritično dodaje: „Ali, naravno još nismo uspjeli suprotstaviti se uzrocima bijega. Nismo uspjeli da Europa prihvati jedinstven sustav azila i migracije." Tu ima još puno posla.

U borbi protiv klimatskih promjena potrebno brže djelovati

Na neki način je kriza njezinog vremena na kancelarskoj dužnosti bilo to što sve više ljudi u svijetu u pitanje dovodi multilateralizam. „To mi je uvijek bilo važno i uvijek sam nastojala ojačati međunarodne organizacije, MMF, Svjetsku banku, Svjetsku trgovinsku organizaciju i druge." A kod sve važnije teme klimatskih promjena savezna kancelarka je priznala: „Moramo djelovati puno, puno brže."

Prije nego što je postala kancelarka Merkel je bila ministrica zaštite okoliša i vodila je primjerice prvi UN-ov summit o klimi 2005. u Berlinu. Sad kaže: „Moramo ponovo slijediti znanstvene prognoze, a to znači da ostanemo jako blizu povećanju temperature na Zemlji za jedan i pol stupanj."

Mladi ljudi „moraju praviti pritisak"

Merkel je nedavno posjetila UN-ovu konferenciju o klimi koja se trenutno održava u škotskom Glasgowu. „Glasgow je već postigao neke rezultate", kaže ona, „ali iz perspektive mladih ljudi to s pravom izgleda presporo." I iznenađujuće jasno poručila: „Onda mladim ljudima kažem: morate praviti pritisak."

Ali, to nije bilo priznanje da ona osobno nije uspjela u politici zaštite klime. Jer, Merkel je dodala da za svaku mjeru zaštite klime treba dobiti većinu i da postoje brojni strahovi od socijalnih posljedica strogih ograničenja, primjerice kod privatnog konzuma. „Da, ja sam zapravo uvijek nastojala oko toga, pa ipak ne mogu danas reći da je rezultat zadovoljavajući", kaže Merkel. Ona je morala uvidjeti da su prognoze znanstvenika sa svakim novim izvještajem bivale „sve lošije i strašnije".

Još kratko vrijeme na dužnosti

Dugogodišnja savezna kancelarka će još kratko biti na čelu tehničke vlade. Novi Bundestag je već konstituiran. Merkel je 16 godina iz svoje radne sobe mogla gledati zgradu Reichstaga. Na saveznim izborima krajem rujna nije se više kandidirala. Na izborima su pobijedili socijaldemokrati s malom prednošću ispred stranaka Unije CDU/CSU.

Oproštaj u Francuskoj „lijep doživljaj"

U posljednje vrijeme je Angela Merkel imala više oproštajnih posjeta. Francuski predsjednik Emmanuel Macron ju je pozvao u gradić Beaune u Burgundu i kasnije joj uručio Veliki križ legije časti, najviše francusko odlikovanje.

U razgovoru za DW je Merkel otvoreno rekla da ju je to dirnulo. „Znam da ima ljudi koji nisu zadovoljni mojom politikom. Ali, kad je čovjek sad u Francuskoj, gdje kroz povijest često nismo imali prijateljske odnose, veselilo me što je došlo tako puno ljudi da bi pozdravili francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i mene. To je bio lijep doživljaj, to moram reći."

Umirujuća poruka svijetu

Na summitu G20 prije tjedan dana u Italiji Merkel je više puta demonstrativno nastupila u pratnji svoga vjerojatnog nasljednika, socijaldemokrata Olafa Scholza, koji je još uvijek savezni ministar financija. Socijaldemokrati upravo u Berlinu vode koalicijske pregovore sa Zelenima i FDP-om o sastavljanju nove vlade pod vodstvom Olafa Scholza.

Merkel je u vezi sa summitom G20 u Rimu rekla da joj je važno bilo poslati poruku ljudima: „Ako imaju osjećaj da postoji dobar kontakt između sadašnje šefice vlade i vjerojatno budućeg šefa, onda je to umirujući signal u prilično turbulentnom vremenu. To sam smatrala ispravnim."

Odmor i sjeta

Na pitanje Maxa Hofmanna, što će raditi kad uskoro više ne bude kancelarka, Merkel je odgovorila: „Sad još ne znam što ću raditi. Rekla sam da ću se najprije malo odmoriti i vidjeti što će mi pasti na pamet." Kaže da će puno čitati i spavati. Merkel je već više puta rekla kako smatra da se dobro može oprostiti od moći, a to je ponovila i u ovom intervjuu za DW, „jednom od posljednjih" na kancelarskoj dužnosti. S jedne strane ju to veseli, ali ipak priznaje: „Sigurno će doći i malo sjete, jer svoj posao sam uvijek rado radila i još uvijek to rado činim." I do posljednjeg dana mora biti pažljiva, kaže ona. A na Hofmannovu konstataciju da si čovjek nakon 16 godina uopće ne može zamisliti da Angela Merkel više ne bude kancelarka, ona je odgovorila: „Na to ćete se morati naviknuti."

