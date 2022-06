Angela Merkel: Nikada nisam bila naivna prema Putinu

Odmarala se u svojoj kući u Brandenburgu, bila u Italiji, pet nedjelja se „luftirala" na Baltičkom moru. U proteklih šest mjeseci Angela Merkel je radila upravo ono što je najavila prije nego što je predala dužnost svom nasljedniku: napravila je pauzu i nije prihvatala nikakve pozivnice. „Vidjećemo onda gdje ću se pojaviti“, rekla je 8. decembra.

Bivša kancelarka se sada ponovo pojavila u javnosti. U veličanstvenoj neobaroknoj pozorišnoj sali Berlinskog ansambla sa puno zlata i crvenog somota, pred oko 700 gledalaca i brojnim predstavnicima medija, ona je odgovarala na pitanja novinara i autora Aleksandra Osanga.

Muči je rat

Navedeno je da će Merkel zauzeti stav o „izazovima našeg vremena“. Šta je ovih dana izazovnije od ruskog agresorskog rata u Ukrajini i njegovih posljedica? A šta je uzbudljivije u razgovoru sa Angelom Merkel od pitanja: Da li, gledajući unazad, vidi greške koje je počinila kada je bila na vlasti ili ne.

Situacija u Ukrajini je muči, kaže Merkel. I nakon odlaska sa vlasti, ona je i dalje politička ličnost. I zato je potištena.

„Naravno da sam drugačije zamišljala vrijeme poslije. 24. februara je jednostavno došlo do prekretnice.“ Ruski agresorski rat je brutalni napad koji krši međunarodno pravo, rat za koji nema opravdanja“.

Osvrćući se na svoju šesnaestogodišnju vladavinu, bivša kancelarka se itekako pita „šta je možda propušteno“. „Ovu situaciju već sada smatram velikom tragedijom. Da li se moglo učiniti više da se spriječi takva tragedija?“

Još oštrije prema Putinu?

Angela Merkel je priznala da je prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu moglo da se postupa oštrije 2014. nakon ruske aneksije Krima. Ali ne može se reći da tada ništa nije urađeno, naglasila je ona, misleći na isključenje Rusije iz G8. Tada je i NATO odlučio da svaka članica za odbranu troši dva odsto od svog bruto društvenog proizvoda.

Angela Merkel ne smatra da je pogriješila: ni u odnosu prema Putinu, niti pokušavajući odgovoriti na druge izazove - nije sama odlučivala

Merkel je takođe branila to što se 2008, kada je na stolu bio zahtjev Ukrajine i Gruzije za ulazak u NATO, usprotivila širenju NATO-a na istok.

„Tada je Ukrajina bila zemlja kojom su vladali oligarsi i niste je mogli jednostavno primiti u NATO.“ Osim toga, već tada je bilo jasno da Putin ne bi prihvatio članstvo u NATO, te da bi već tada „to moglo da nanese ogromnu štetu Ukrajini“.

Diplomatija nije bila pogrešan put

Stalno se vraća u prošlost, kaže Merkel. Ali, gledajući unazad, ona sebi nema šta da prebaci. „Ako diplomatija nije funkcionisala, to ne znači da je bila pogrešna. Ne vidim da bih sada morala da kažem: To je bilo pogrešno. I zato se neću izvinjavati.“ Ona se „srećom dovoljno potrudila“ i „velika je tuga što to nije uspjelo“.

Dok je bila kancelarka, preovladavalo je uvjerenje da je Evropi bolje sa Rusijom kao partnerom, nego da bude u konfrontaciji sa Kremljom. Političarka CDU, ali i njen dugogodišnji koalicioni partner SPD, oslanjali su se na ekonomske veze, kombinovane sa političkom i kulturnom razmjenom. Pored toga, gas, nafta i ugalj iz Rusije bili su relativno jeftini, što je bila prednost za njemačku privredu.

Stvar sa psom

Da li je kancelarka lično potcijenila ruskog predsednika Vladimira Putina? Njegovu volju za moć, njegov potencijal za agresiju? Zar nije trebalo da shvati Putinov gest kao upozorenje, kada je ruski predsjednik na sastanak u Soči 2007. provokativno doveo svog velikog psa, iako je znao da se Angela Merkel plaši pasa?

Angela Merkel i Vladimir Putin u Sočiju - sa Putinovim psom

Tokom posjete Sočiju, Putin joj je rekao da je za njega raspad Sovjetskog Saveza najgora stvar 20. vijeka. „Rekla sam mu, znate, za mene je to bila najveća sreća u životu jer sam dobila slobodu i mogla da radim ono u čemu uživam.“ U tom trenutku je bilo jasno „da postoji veliko neslaganje i to neslaganje je postajalo sve veće“.

Bivša kancelarka je izjavila kako smatra da Hladni rat sa Rusijom nikada nije zaista okončan.

Nije bila naivna

Nikada nije, kaže, bila naivna kada je u pitanju Putin. „Putinova mržnja - da, mora se reći - Putinovo neprijateljstvo upereno je protiv zapadnog demokratskog modela.“ Uvijek je upozoravala: „Znate da on želi da uništi Evropu. On želi da uništi Evropsku uniju, jer je vidi kao prethodnicu NATO-a.“

Ona nikako ne dijeli to mišljenje, ali eto, tokom svih godina, nije bilo moguće stvoriti bezbjednosnu arhitekturu koja bi mogla da spriječi rat, rekla je Merkel. „I o tome se mora razmišljati. Takođe je u interesu Njemačke da pronađe „modus vivendi“ sa Rusijom – tako da obje zemlje mogu imati mirnu koegzistenciju.

Srećna zbog nove faze života

Jedna stvar je Angeli Merkel potpuno jasna: vojno odvraćanje je jedini jezik koji Putin razumije. Zato joj je drago što će Bundesver sada biti bolje opremljen.

„Jako mi drago da smo, sada kada cio svijet ima naoružane dronove, odlučili da ih i mi kupimo.“ Kritikujući SPD, sa kojim je njena CDU bila u koaliciji dugi niz godina, bivša kancelarka je rekla da nije njena krivica što se „određene stvari nisu desile“. „Bila je veoma teška borba, da se uopšte investira u vojno odvraćanje.“

Nakon 30 godina politike, Angela Merkel kaže: "Vjerujem da veoma dobro mogu da se nosim sa ovom novom fazom svog života i da budem veoma srećna“

Razgovor je trajao dobrih sat i po, i većinom se radilo o Rusiji i ratu u Ukrajini. Ali ne samo o tome. Angela Merkel je djelovala opušteno.

Ne kandidovati se ponovo na izborima 2021. bila je potpuno ispravna odluka. „U politici sam bila 30 godina i uvijek sam imala sastanke, sastanke, sastanke. Vjerujem da veoma dobro mogu da se nosim sa ovom novom fazom svog života i da budem veoma srećna.“

