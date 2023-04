Američki tajni dokumenti: ukrajinska protuofenziva moguća?

Za curenje tajnih američkih dokumenata o ukrajinskoj protuofenzivi navodno je odgovoran jedan 21-godišnjak. Je li zbog curenja dokumenata Kijev promijenio planove? Ukrajinski dužnosnici kao i stručnjaci sumnjaju u to.

Za curenje navodnih američkih tajnih dokumenata o ukrajinskoj protuofenzivi nije odgovoran nikakav špijun niti zviždač nego jedan 21-godišnji pripadnik američke vojske. To su objavili američki mediji pozivajući se na odbor Kongresa za nadzor tajnih službi. Mladi vojnik je navodno htio impresionirati svoje kolege, a u međuvremenu je uhićen.

Američki mediji su prošlog tjedna tvrdili da se radi o jednom od najvećih curenja dokumenata posljednjih godina. Najviše objavljenih materijala se izravno ili neizravno odnosilo na ruski rat u Ukrajini. Navodni dokumenti tajnih službi sadržavali su podatke o isporukama vojne pomoći Ukrajini, navodnom lošem stanju ukrajinske zračne obrane i brojnom stanju ukrajinskih snaga na fronti.

U Ukrajini nisu zabrinuti zbog curenja informacija Foto: Gregor Fischer/AP/picture-alliance

Po navodima CNN-a Ukrajina je zbog curenja dokumenata promijenila svoje planove o protuofenzivi. Dok Kijev to službeno opovrgava i tvrdi da curenje podataka neće utjecati na planove protuofenzive ukrajinske vojske, Washington provodi kazneni progon mladića odgovornog za curenje navodnih tajnih dokumenata smatrajući da to predstavlja „velik rizik" za nacionalnu sigurnost SAD-a.

Kijev: curenje podataka nema utjecaja na planove

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihailo Podoljak je izjavio za agenciju Reuters da su strateški planovi Ukrajine ostali nepromijenjeni te da se pojedinosti taktičkih planova stalno prilagođavaju. „Postoje strateške zadaće i one se nisu promijenile. Ali, operativno-taktični scenariji se stalno provjeravaju, s obzirom na stvarno stanje na bojištu, opskrbu resursima, podatke tajnih službi o resursima neprijatelja i drugo. Novo vrednovanje planova trenutno uopće nije moguće jer se oni tek izrađuju", objasnio je Podoljak.

Na Twitteru on je nedavno napisao: „Mi trebamo manje razmišljanja o ‚curenju dokumenata‘, a više dalekometnog oružja kako bismo mogli uredno završiti rat i Rusku Federaciju suočiti sa stvarnošću."

Tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Ukrajine Oleksij Danilov naglasio je u komentaru o curenju podataka da Kijev radi na vlastitim vojnim planovima te da ga ne zanima „mišljenje ljudi koji s time nemaju nikakve veze". „Krug osoba koje imaju te informacije je vrlo ograničen", tvrdi Danilov.

Što će se dogoditi s ukrajinskom protuofenzivom?

Stručnjaci s kojima je razgovarao DW sumnjaju da navodni tajni dokumenti, koji su procurili,mogu utjecati na planiranu ukrajinsku protuofenzivu. Oleg Katkov, glavni urednik ukrajinskog stručnog časopisa Defense Express, kaže da u tim podacima nema ni jedne informacije koja predstavlja opasnost.

„Sadržaj dokumenata ne izgleda kao da je riječ o tajnim informacijama nego više kao ‚analitička bilježnica‘ za ljude koji imaju prilično nejasne predodžbe o tomu što se događa. Takvi dokumenti obično ne sadrže ništa što je tajno. Apsolutna tajnost je kad je za neki dokument određen stupanj tajnosti. Takvi dokumenti ne napuštaju ustanovu u kojoj nastaju niti kruže po uredima te ustanove", kaže Katkov u razgovoru za DW.

Vojni stručnjak i pukovnik ukrajinske vojske Roman Svitan također ukazuje na to da je velik dio informacija koje su „procurile" prije toga bio javno dostupan i da stvarno nije bio tajan. On smatra da ti podaci zato ne mogu nikako utjecati na vojne planove Kijeva. „To su prije neki dokumenti koji su skupljeni za neki briefing ili kako bi ih se stavilo na raspolaganje većem broju ljudi", kaže ovaj stručnjak za DW. On polazi od toga da su dokumenti označeni kao tajni, iako informacije koje su u njima nisu tajne. Zato Svitan misli da curenje tih dokumenata neće izazvati nikakve probleme za ukrajinsku protuofenzivu.

Pentagon Foto: Andy Dunaway/US Air Force/dpa/picture alliance

Odakle cure dokumenti i tko od toga profitira?

Dokumente je, prema dosadašnjim spoznajama, kopirao i onda kod kuće fotografirao jedan 21-godišnji mladi vojnik koji ih je objavio u chatu na platformi Discord. Ta chat-grupa ima dvadesetak članova koji su zainteresirani za video-igre, oružje i vojsku.

Problem je kod takvih „curenja" podataka da se ne mogu verificirati ni izvor ni same informacije, kaže Oleg Katkov. On zato ne isključuje ni mogućnost da se radi o dezinformacijskoj kampanji, u kojoj sudjeluju i neke zemlje, partneri Ukrajine, s ciljem zavaravanja ruskoga vojnog vodstva.

Ipak, on sumnja da bi takvo curenje dokumenata moglo u Rusiji biti prihvaćeno kao pouzdan izvor. „Takve informacije stručnjaci u Ruskoj Federaciji registriraju kao neprovjerene, njih se registrira, ali one ne vrijede kao najvažniji izvor informacija", kaže Katkov. On napominje da ruska tajna služba ima puno bolje mogućnosti prikupljanja informacija. Osim toga u dokumentima koji su procurili nema nikakvih informacija koje ruska vojska i ruska tajna služba nisu mogle prikupiti preko drugih izvora, naglašava Katkov.

Roman Svitan pak smatra da se tu radilo o specijalnoj psihološkoj informaciji ruske tajne službe koja je provedena krajnje nespretno. On drži zato da bi Ukrajina mogla imati koristi od „curenja" dokumenata. Svitan očekuje da će partneri sad pojačati potporu Kijevu.

On smatra također da je objavljivanje podataka o oružju koje su partneri isporučili Ukrajini stavilo Moskvu pod pritisak. „Ne zavidim ni jednoj vojsci koja vidi te brojke, stvarno stanje isporuke oružja, s kojim ta vojska mora izaći na kraj", naglašava Svitan.

