Američki izbori: Raste pritisak na Joea Bidena

Usred predizborne kampanje među američkim demokratima izbila je rasprava o datumu nominacije američkog predsjednika Joea Bidena za kandidata za reizbor na predsjedničkim izborima 5. novembra. Raspoloženje u stranci varira od napetog do očajnog.

Filipp Trevisan, profesora na Američkom univerzitetu u Washingtonu D.C., smatra da je stranka u "pat poziciji". "Jedna opcija bi naravno bila pronaći drugog kandidata (umjesto Bidena). Ali to bi bilo prepuno rizika. Druga opcija bila bi promijeniti narativ Bidenove kampanje novim, radikalnim prijedlozima", kaže on za DW i dodaje: "Demokratima je potrebna nova tema za kampanju, koja može zaokupiti pozornost birača."

Nominicija, da, ali kada?

Spor oko ranije nominacije Joea Bidena za demokratskog predsjedničkog kandidata pokazuje da se čini da su pristaše i protivnici nepomirljivi u stranci.

Neki pozivaju da Biden bude službeno nominiran prije vremena, konvencije Demokratske stranke koja se održava od 19. do 22. avgusta u Chicagu na kojem bi zvanično trebala biti objavljena nominacija. Ostali to svakako žele spriječiti i ne mijenjati raspored.

"Nema pravnog razloga za raniju nominaciju kroz virtualno poimenično glasanje", stoji u nacrtu pisma članovima organizacijskog odbora za konvenciju Demokratske stranke. "Takvo glasanje bilo bi kontraproduktivno i potkopalo bi jedinstvo i koheziju stranke", navodi se dalje.

Više od dvadesetak demokratskih političara pozvali su Bidena da se povuče iz predsjedničke utrke. Foto: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

"Užasna ideja"

Kontroverzno pismo protivnika ideje da se nominacija održi ranije napisao je demokratski kongresmen Jared Huffmann iz Kalifornije. On je za to već stekao brojne pristaše.

U nacrtu pisma stoji da je rasprava o promjenama na glasačkom listiću "užasna ideja". Ranija održavanje nominacije za demokratskog predsjedničkog kandidata došlo bi "u najgorem mogućem trenutku".

Prema izvještajima medija, zagovornici prijevremenog održavanja konvencije također su napisali pismo. Ono je usmjereno na članove odbora "Demokratske nacionalne konvencije" (DNC). Oni pozivaju stranku da odobri prijevremeno virtualno glasanje.

Predsjednik DNC-a Jaime R. Harrison na platformi X je napisao: "Ispoštovat ćemo rok od 7. avgusta i naš će kandidat biti na glasačkom listiću u Ohaju u novembru. Nema više naprijed-natrag."

Pritisak na Bidena raste

Hoće li biti moguće stati na kraj ovom “naprijed-nazad” je potpuno neizvjesno. Američki predsjednik Biden sedmicama je pod ogromnim pritiskom zbog svojih godina i sumnje u njegovu mentalnu sposobnost.

Nakon pokušaja atentata na Trumpa 13. jula među demokratima je još više porastao strah od neuspjele predizborne kampanje. U srijedu (17. jula) Biden je morao otkazati sve termine za kampanju zbog infekcije COVID-om.

Više od dvadesetak demokratskih političara, uključujući bivšu predsjednicu Zastupničkog doma Nancy Pelosi, pozvali su Bidena da se povuče iz predsjedničke utrke.

Kamala Harris - Hoće li zamijeniti Bidena? Foto: Ronda Churchill/AP Photo/picture alliance

Sam Biden se o tome izjasnio 17. jula u intervjuu američkoj televiziji BET News: "Odustao bih od utrke ako bi mi moj liječnik rekao da imam ozbiljnih zdravstvenih problema", rekao je on u intervjuu Edu Gordonu.

Biden je prethodno hvalio Kamalu Harris u svom nastupu u Las Vegasu, koji je organizirala organizacija za građanska prava crnaca NAACP. "Ona nije samo dobra potpredsjednica, mogla bi biti i predsjednica SAD-a”, rekao je Biden.

S obzirom na nepredvidivu situaciju, politolog Trevisan sumnja da bi ranije imenovanje Bidena za predsjedničkog kandidata okončalo raspravu o njegovom zdravlju i poodmaklim godinama. “Svaki put kad Biden napravi promašaj ili odbije uključiti se u nenapisane razgovore s novinarima i glasačima, to će ponovno izazvati sumnje u njegovo zdravlje”, kaže on. Ranija nominacija, smatra on, to ne bi promijenila.

Ekspertkinja Andrea Römmele iz Hertie School ipak polazi od toga “da će Biden ostati u utrci”. U intervjuu njemačkom TV kanalu ZDF ona je rekla: "Kako u tako kratkom vremenu pripremiti novog kandidata?" Ne može se Bidenu zamjeriti činjenica da ima 81 godinu. Bidenu je sada važno izdržati do jeseni i fokusirati se na gospodarske uspjehe, smatra ona.

Politički strateg Trevisan podsjeća da je unutar stranke i ranije bilo kontroverznih rasprava o predsjedničkim kandidatima - primjerice o Hillary Clinton 2016. godine. "Američki demokrati imaju širi ideološki spektar od većine progresivnih stranaka u Europi", kaže on. "Ovaj pluralizam može se razviti u strateški nedostatak", smatra Trevisan.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu