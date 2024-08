Američke rakete u Njemačkoj: provokacija ili nužda?

Stacioniranje raketa srednjeg dometabila je "ponuda američke vlade" koja je "rado i spremno prihvaćena". Ovako politički savjetnik njemačkog ministra obrane Borisa Pistoriusa, Jasper Wieck, objašnjava kako je došlo do njemačko-američkog sporazuma o naoružanju. Pistorius govori o "izvršnoj odluci američke vlade, u suradnji s Uredom njemačkog kancelara". "Dakle, radi se o bilateralnom njemačko-američkom sporazumu, a ne o izričito zajedničkoj odluci članica NATO-a. Unatoč tome, kaže jedan drugi glasnogovornik ministarstva, je taj dogovor "ugrađen u cjelokupnu NATO-ovu sigurnosnu strategiju i planiranje".

Lapidarna objašnjenja za zastupnike

Prije samo tri tjedna na summitu NATO-a njemačka vlada je poslala šturu izjavu da će SAD od 2026. "privremeno stacionirati sustave oružja dalekog dometa u Njemačkoj". I to nakon pauze od više od 20 godina.

Mnogi su primijetili da su kancelar Olaf Scholz i ministar obrane Pistorius to prenijeli javnosti kao da se radi o najnormalnijoj stvari na svijetu. “Ova odluka je pripremana dugo vremena i nije pravo iznenađenje za sve koji su uključeni u sigurnosnu i mirovnu politiku”, rekao je tada Scholz osvrćući se na kritike.

Osvrnuo se na Nacionalnu sigurnosnu strategiju, u kojoj je savezna vlada izjavila da želi razviti "precizno oružje sposobno za otpor". No, tu nema ništa o američkim projektilima koji bi kako je objašnjeno, trebali biti stacionirani toliko dugo dok Europa sama ne razvije slične projektile.

Boris Pistorius: američke rakete su nužnost Foto: Soeren Stache/dpa/picture alliance

Ipak, odluka je dalekosežna, jer će sa stacioniranjem od 2026. ciljevi u Rusiji biti ugroženi kopnenim projektilima iz Njemačke po prvi put od stupanja na snagu INF sporazuma iz 1988. Ako se to sve moglo predvidjeti, kako kaže kancelar, tri tjedna kasnije se postavlja pitanje zašto raste otpor postavljanju projektila, posebno u dijelu njegovih socijaldemokrata iz SPD-a. I zašto šef parlamentarne skupine Rolf Mützenich, čija riječ unutar stranke ima težinu, upozorava na rizik od vojne eskalacije.

„Pukotina u sustavu obrambene spremnosti"

Od summita NATO-a u Washingtonu gdje je sporazum postignut, ministar obrane Pistorius opravdava stacioniranje američkih projektila srednjeg dometa "ozbiljnim nedostatkom uobrambenim mogućnostima Njemačke". Konkretno, ističe se da je Rusija u eksklavi Kalinjingrad stacionirala projektile Iskander koji mogu nositi nuklearno oružje kao i borbene zrakoplove s hipersoničnim projektilima Kinschal. Udaljenost do Berlina: svega 500 kilometara.

U informativnom vrlo sažetom pismu zastupnicima Bundestaga, vlada upozorava na "masovno rusko ponovno naoružavanje, čak i izvan opsegaruskog agresorskog rata protiv Ukrajine". Savezna vlada stoga pretpostavlja da je u srednjoj Europi prisutna vojna neravnoteža u korist Rusije, kojoj se treba suprotstaviti.

Zato postoji želja da se od 2026. stacioniraju američki oružani sustavi različitih dometa, takozvane krstareće rakete Tomahawk i SM-6 višenamjenskih projektila. I novo američko hipersonično oružje Dark Eagle, koje je, prema riječima njemačkog vojnog stručnjaka i umirovljenog brigadnog generala Heinricha Fischera, u završnoj fazi razvoja. Leti brzinom pet puta većom od zvuka i ima domet veći od 2500 kilometara, piše u specijaliziranom časopisu "European Security & Technology". On ukazuje na to da ovi projektili imaju vrlo kratko vrijeme upozorenja i otvaraju nove tehnološke mogućnosti ratovanja.

Prijetnja na 500 kilometara od Berlina Foto: Pavel Golovkin/AP/picture alliance

Raspoređivanje po Njemačkoj

Mnogi se stručnjaci slažu da Rusija ima širok raspon kopnenih projektila kratkog i srednjeg dometa koji su korišteni u ratu u Ukrajini i ranije u Siriji. NATO-vi partneri u Europi još nemaju te konvencionalne kopnene krstareće rakete ili rakete srednjeg dometa. Ali europske snage raspolažu "širokim arsenalom oružja iz zraka i mora", piše Wolfgang Richter u analizi za Zakladu Friedrich Ebert, koja je bliska SPD-u. Bivši pukovnik stoga ne smatra da je NATO manje obrambeno sposoban. No znanstvenici Zaklade za znanost i politiku (SWP) na to gledaju drugačije. Ističu prednosti stacioniranja američkih projektila. Na primjer, "tri oružja imaju potpuno različite putanje" i stoga bi otežala obranu pa je tako i efekt odvraćanja veći.

Stručnjaci različito procjenjuju i konkretnu opasnost po Njemačku zbog stacioniranja. Očekivano "rusko protu-stacioniranje raketa sposobnih za nošenje nuklearnih bojevih glava, izložit će Njemačku povećanoj opasnosti", strahuje pukovnik a. D. Wolfgang Richter. S druge strane, očekuje da će se "nuklearni rizik značajno povećati u slučaju sukoba". Jer Putin na Berlin već gleda kao na neprijatelja. Kao logističko središte NATO-a u slučaju rata i s mnogim američkim vojarnama, Njemačka je već "prioritetna meta za rusko dalekometno naoružanje". Pet godina nakon isteka ugovora INF, rasprava o raketama srednjeg dometa dobiva na zamahu u Njemačkoj. Savezna vlada ima još mnogo otvorenih pitanja na koje mora odgovoriti - vjerojatno i u Bundestagu nakon ljetne pauze.

Je li dozvola parlamenta nužna?

No parlament ne mora biti uključen u odluku o postavljanju američkih oružanih sustava velikih razmjera u Njemačkoj. To je zaključak do kojeg je došla znanstvena služba Bundestaga. U jednom obavještenju ovaj gremij objašnjava da će se raspoređivanje planirano za 2026. vjerojatno dogoditi "u okviru sustava NATO saveza".

Pravna osnova na kojoj bi savezna vlada mogla dati suglasnost bez daljnjeg uplitanja zakonodavne vlasti stoga bi bio NATO ugovor i tzv. ugovor o stacioniranju, koji regulira pravni status stranih oružanih snaga u Njemačkoj, u vezi s pripadajućim zakonima o suglasnosti ustavnih tijela.

