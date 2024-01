Zeleno svjetlo za bitcoin ETF

Pristalice bitcoina čekali su odluku sedmicama, navijajući i podižući cijenu dalje u visine. Sada je to i službeno: takozvani bitcoin spot ETF-ovi sada se mogu ponuditi u SAD-u. “To znači da je bitcoin sada upakiran u klasični vrijednosni papir”, kaže Philipp Sandner iz Frankfurtske škole za financije i menadžment. Ova odluka, kaže on, daje bitcoinu znatno veću vjerodostojnost: "Ovo ima veliki simbolični učinak, tim prije što je bitcoin uvijek bio kritiziran. Ova odluka bi sada mogla učiniti da jedna ili dvije kritikne tačke nestanu", rekao je Sandner u intervjuu za DW.

Nekoliko upravitelja imovinom tražilo je odobrenje za pokretanje bitcoin ETF-ova od 2013. godine. Međutim, američka Komisija za vrijednosne papire i berzu (SEC) do sada ih je odbijala uz obrazloženje da su proizvodi osjetljivi na tržišnu manipulaciju. Osim toga, mnogi vide kriptovalute kao priliku za zaobilaženje sankcija i premještanje i pranje novca stečenog kriminalnim aktivnostima.

Hakiranje nema nikakvih posljedica

Utoliko više je iznenađujuće što SEC ipak nije povukao kočnicu. Jer, dan prije objave odluke, hakiranje je još jednom pokazalo koliko je bitcoin ranjiv i koliko je ova kriptovaluta utjecala na sam SEC.

Bilo je to u utorak (9. januara 2023.) nakon zatvaranja burze, kada je nadzorno burzovno tijelo napisalo na platformi X da je bitcoin ETF odobren. Kurs je nakon toga strelovito porastao. No, euforija je brzo nestala. Jer, ova vijest je bila prevara a SEC-ov račun na platformi X je bio hakiran.

Pristalice bitcoina su na odluku čekale sedmicama Foto: Murad Sezer/REUTERS

To je potvrdila i platforma X. Nepoznata osoba je, prema informacijama platforme, preko treće strane preuzela kontrolu nad telefonskim brojem koji je povezan s korisničkim računom. SEC je izbrisao objavu otprilike 30 minuta nakon što je publicirana i saopćio da s policijom i vladinim službama radi na istrazi incidenta. Sasvim je moguće da su hakeri pokušavali profitirati od povećanja cijene, koju je izazvalo objavljivanje vijesti.

Ali incident ima i neugodnu komponentu za SEC. Prema informacijama platforme X, kojom upravlja Elon Musk, SEC nije aktivirao dvostruku autentifikaciju. Bez te zaštite, hakeri su mogli preuzeti račun sa starom procurjelom lozinkom, rekao je bivši FBI-jev sigurnosni analitičar Austin Berglas. Iako X nije pripisao incident propustima u svojim sistemima, ovaj cyber stručnjak je zabrinut. "Tamo, gdje možete preuzeti račun SEC-a i potencijalno utjecati na vrijednost Bitcoina na tržištu, postoje ogromne mogućnosti za dezinformacije", rekao je Berglas. Na internetu je bilo mnogo podsmijeha zbog incidenta u kojem se našao SEC.

ETF olakšava kupnju Bitcoina

Sa odobrenjem bitcoin ETF-a, trgovanje ovom kriptovalutom u SAD-u sada je lakše. ETF je kratica za Exchange-Traded-Fund - u prijevodu "fond kojim se trguje na berzi". ETF-ovi se također koriste za repliciranje dioničkih indeksa kao što je njemački dionički indeks DAX. Ponuđači kupuju imovinu - u ovom slučaju Bitcoin. Investitori sada mogu imati koristi od povećanja cijene kroz udjele u tim ulaganjima ili ne. "Spot" u Bitcoin spot ETF-ovima znači da je to trenutna vrijednost robe.

Bitcoinima se već moglo trgovati u SAD-u – ali samo na računima na posebno dizajniranim kripto berzama ili privatno na tzv. walletsima. Prilikom kupnje preko kripto berzi, bitcoine drže odgovarajući partneri koji trguju. Ako su oni hakirani - što se stalno događa - bitcoini su također izgubljeni. Sigurno skladištenje na privatnim walletsina s druge strane znatno je složenije i zahtijeva više tehničkog znanja.

Uz bitcoin ETF, normalni dionički portfelji imali bi pristup trgovanju bitcoinima bez potrebe za otvaranjem zasebnog računa kod kripto brokera, objašnjava Jochen Stanzl iz brokera CMC Markets. "Mnogi se nadaju da će kupovina na Wall Streetu trajno povećati potražnju za bitcoinom", kaže on.

2024. godina je definitivno dobro počela za ljubitelje bitcoina. Foto: Dado Ruvic/REUTERS

Prema riječima Sandnera s Frankfurtske škole za financije i menadžment, bitcoin ETF pojednostavljuje kupnju, posebno za upravitelje fondova i financijske savjetnike, koji mogu lakše uključiti bitcoine u svoj portfelj.

Takvi proizvodi već postoje u Europi i Švicarskoj. Ali ovo je novost u SAD-u. "Američko tržište kapitala ima važnu ulogu i veliku privlačnost", rekao je Sandner.

Raste li sada cijena Bitcoina?

Stručnjaci pretpostavljaju da bi zeleno svjetlo SEC-a kratkoročno već moglo biti uračunato u cijenu Bitcoina. Bitcoin je dobio puno na vrijednosti u posljednjih nekoliko mjeseci prije odluke.

Analitičari također pretpostavljaju da će sada znatno više novca dolaziti u to područje. Britanska banka Standard Chartered procjenjuje da bi bitcoin ETF-ovi samo ove godine mogli privući 50 do 100 milijardi dolara investitora. To bi vjerojatno podiglo cijenu bitcoina do 100.000 dolara. Drugi analitičari, međutim, pretpostavljaju da bi priliv prije mogao biti oko 55 milijardi dolara u razdoblju od pet godina.

2024. godina je definitivno dobro počela za ljubitelje bitcoina. Philipp Sandner također je uvjeren da je odobrenje za korištenje ETF-a veliki korak prema priznavanju digitalne valute. "Bilo bi samo još veće kada bi neka centralna banka također kupila bitcoin", kaže on.

No, kada je riječ o bitcoinu, tu nikad nije bilo sigurnosti. Cijena je porasla nekoliko puta u vrlo kratkom vremenskom razdoblju, a zatim se ponovno dramatično srušila. Mnogi investitori izgubili su mnogo novca. Kada je riječ o bitcoinu, čak i više nego kod normalnog ulaganja u dionice, morate biti svjesni rizika takvog ulaganja.

Ovaj tekst izvorno je objavljen na njemačkom jeziku.

Pratite nas i na Facebooku , preko X-a , na Youtubeu , kao i na Instagramu