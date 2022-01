Američka baza u Albaniji: "Posvećeni miru"

DW: SAD planira uspostaviti novi stožer specijalnih snaga u Albaniji. Što to konkretno znači?

Erhard Bühler: Prije svega, riječ je o obuci specijalnih snaga. Jer specijalne snage su upućene na vrlo blisku multinacionalnu suradnju. Postoje zajednički standardi prema kojima se one obučavaju, prakticiraju i raspoređuju kada je to potrebno. To su elitne jedinice koje se mogu koristiti za operacije komandosa iza neprijateljskih linija, na primjer za izviđanje i borbu protiv važnih neprijateljskih ciljeva kao što su topnički i raketni položaji. No također se koriste za spašavanje talaca i evakuaciju ljudi iz izvanrednih situacija, kao i za progon i uhićenje ratnih zločinaca i borbu protiv terorista.

Za koje su misije ovi specijalci posebno namijenjeni?

Ne mislim da je u ovom slučaju u prvom planu stoji izravan operativni interes. Prije svega, riječ je o obrazovanju i predanosti Amerikanaca ovoj regiji. U političkom i vojno-strateškom smislu, važno je reći ljudima na Balkanu: Vi živite u važnoj zoni koja je od izuzetnog interesa za SAD, NATO i ostatak Europe.

Zašto je baš Albanija izabrana?

Albanija je već trinaest godina cijenjeni partner NATO-a sa mnogo sposobnosti koje može donijeti NATO-u. I naravno ovdje postoji interes za nastavak potpore albanskim oružanim snagama i obuku u njihovim vještinama. Drugo, važno je osposobiti oružane snage ostalih NATO zemalja u regiji – Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Crne Gore ili Slovenije. To također signalizira da su SAD posvećene miru na zapadnom Balkanu.

Je li ovo svojevrsni vojni povratak Amerikanaca na zapadni Balkan nakon što je bivši američki predsjednik Donald Trump htio povući trupe s Kosova?

Nikada nisu nestali, ali je bila rasprava o američkim oružanim snagama u Njemačkoj, koje je Trump želio smanjiti. Njegov nasljednik, američki predsjednik Joe Biden, ispravno je to korigirao. Sada će suradnja sa zemljama NATO-a biti još veća, a to se očituje i u ovom glavnom stožeru koji će biti uspostavljen u Albaniji.

Bühler je bio zapovjednik KFOR-a

Međuetničke napetosti stalno postoje u regiji. I u Albaniji bivši premijer Sali Berisha, kojeg su Sjedinjene Države proglasile personom non grata, je dospio na naslovnice u međunarodnim novinama. Kakvu je ulogu taj razvoj događaja imao u odluci SAD-a?

Unutarpolitički događaji i demonstracije, koji se s vremenom na vrijeme događaju u svakoj zemlji, nisu presudni za takvu odluku. Odlučujuća je samo obuka specijalnih snaga. To također pokazuje da postoji snažan interes da se zapadnom Balkanu pruži mirna budućnost. Ovo je slično snagama KFOR-a na Kosovu: ne samo da su tamo stacionirane kao jamstvo da zemlja neće biti ostavljena sama, već se to širi na cijeli zapadni Balkan.

Bili ste na licu mjesta nekoliko puta, između ostalog i kao vrhovni zapovjednik KFOR-a. Kako ocjenjujete trenutnu situaciju na zapadnom Balkanu?

Na Kosovu vidim jasan napredak u sigurnosnom sektoru. Uvijek sam sretan kada dođem u zemlju i vidim što sve policajci zapravo znaju i mogu. To ste mogli vidjeti i prošlog ljeta, kada je na sjeveru bila u toku velika policijska akcija za provođenje zakona. I Kosovske sigurnosne snage već su kročile izuzetno uspješnim putem. U vojnom smislu, ovdje vidim manje izazova za budućnost. Ono što me pomalo brine je to što se nacionalistička retorika na zapadnom Balkanu ne smanjuje, nego se povećava.

Na koje konkretno mislite?

Prije svega mislim na one koji prijete upotrebom oružanih snaga ili žele povući oružane snage sa državnog nivoa, kao u Bosni i Hercegovini. Mislim da je dobra ideja okupiti se, kao što su političari radili ovdje u srednjoj Europi nakon Drugog svjetskog rata, i staviti u prvi plan pomirenje, a ne nacionalističke ideje od koga god da dolaze. No i europska strana mora učiniti više, ne samo da bi rasteretila Amerikanace. EU integracije zemalja zapadnog Balkana trebale bi ići brže. Ovo nije čin milosrđa, već naš vlastiti interes.

Njemački general Erhard Bühler, rođen 1956. u Aichachu u Bavarskoj, bio je zapovjednik Zapovjedništva združenih savezničkih snaga NATO-a u Brunssumu (Nizozemska) do umirovljenja u aprilu 2020. godine. 2010./2011. bio je vrhovni zapovjednik NATO trupa na Kosovu (KFOR).

Intervju je vodila Anila Shuka

