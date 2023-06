Alexander Graf Lambsdorff – novi njemački čovjek u Moskvi

Kada Alexander Graf Lambsdorff za nekoliko tjedana preuzme vjerojatno najteži diplomatski posao koji Njemačka trenutno može ponuditi, taj 56-godišnji zastupnik u Bundestagu moći će iskoristiti jedan adut: on već zna jezik. Još 1997. je trebao postati savjetnik za gospodarstvo u njemačkom veleposlanstvu u Moskvi i vrijedno je učio ruski jezik na dvomjesečnom intenzivnom tečaju u Novosibirsku.

Na kraju od tog posla nije bilo ništa, jer mu je Klaus Kinkel, tada zastupnik u Bundestagu, a kasnije ministar vanjskih poslova, povjerio vođenje njegovog zastupničkog ureda. Tek sada, dobrih 25 godina kasnije, krug se zatvara: političar Slobodne demokratske stranke (FDP) ipak dolazi u Moskvu. Svoju herkulovsku zadaću ovako formulira: „Svoj zadatak vidim u tome da nedvosmisleno, ali diplomatski priopćim ruskoj strani kako stvari vidi njemačka vlada."

Alexander Graf Lambsdoff u Saveznoj akademiji za sigurnosnu politiku: "Nije vidljivo da je Putinov režim poljuljan" Foto: Dmytro Katkov/DW

Međunarodna politika oduvijek u fokusu

Alexander Graf Lambsdorff je rođen 1966. godine u Kölnu, kao sin diplomata Hagena Grafa Lambsdorffa. Školovao se u Hamburgu, Bruxellesu i Bonnu, a kasnije je studirao europsku povijest u Bonnu i Washingtonu. Tema njegovog diplomskog rada je bila: suradnja fašističkih skupina u Europi 1920-ih. Jedan od njegovih predavača u glavnom gradu SAD-a bila je i Madeleine Albright, kasnija američka ministrica vanjskih poslova.

Od 1993. godine radio je za konzultantsku firmu McKinesey, Europsku komisiju i Zakladu Friedrich Naumann u Tallinnu, u Estoniji, prije nego što je 1995. godine započeo diplomatsku obuku. 2000.-ih godina radio je u uredu za planiranje u Ministarstvu vanjskih poslova, u odjelu za medije njemačkog veleposlanstva u Washingtonu te kao referent za Rusiju.

Prezime koje obvezuje

Kada je riječ o Rusiji i Moskvi, Lambsdorff ide očevim stopama. Od 1982. do 1985., u doba Hladnog rata, njegov otac je bio na čelu odjela za kulturu u veleposlanstvu Njemačke u Rusiji. Alexander Graf Lambsdorff je kao tinejdžer nekoliko puta posjetio Moskvu. Još zapaženija je bila karijera njegovog strica, Otta Grafa Lambsdorffa. Od 1977. do 1984. on je bio njemački ministar gospodarstva i kasnije predsjednik stranke FDP.

I njegov nećak ulazi u politiku 2004. godine: nakon što je izabran za zastupnika u Europskom parlamentu, Alexander Graf Lambsdorff napušta Ministarstvo vanjskih poslova. Trinaest godina je u Bruxellesu bio zastupnik liberala (FDP), a 2014. godine je izabran i za potpredsjednika Europskog parlamenta. No međunarodna politika ostaje njegova strast. Lambsdorff predvodi izborne promatračke misije u Keniji, Bangladešu i Gvineji, dio je delegacije za odnose s Kinom i 2015. poziva na obustavu procesa pristupanja Turske Europskoj uniji.

Poznati stric: Otto Graf Lambsdorff kao počasni predsjednik FDP-a 2009. godine Foto: AP

Ministarstvo vanjskih poslova pripalo zelenima

Lambsdorff, otac dvoje djece, u Njemačku se vratio 2017. godine. Preko liste savezne pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija ulazi u Bundestag i odmah je izabran za zamjenika predsjednika kluba zastupnika liberala, gdje je zadužen za vanjsku politiku. Četiri godine kasnije, na saveznim izborima 2021. godine, uspio je osvojiti još jedan mandat, ali prilikom podjele ministarskih dužnosti ovaj vanjsko-politički stručnjak ostaje praznih ruku. Ministrica vanjskih poslova je postala Annalena Baerbock iz stranke Zeleni.

I sad je upravo ona Lambsdorffu ponudila mjesto veleposlanika u Rusiji. Lambsdorff, veliki zagovornik snažnije vojne podrške Ukrajini, koji je plinovod Sjeverni tok 2 nazvao „geopolitičkom glupošću i diplomatskim debaklom", nije se dugo premišljao.

Alexander Sebastian Leonce Freiherr von der Wenge Graf Lambsdorff, kako glasi njegovo puno ime, diplomat je koji inače ne vjeruje u oštru retoriku. Kako je otkrio u intervjuu za list Berliner Morgenpost, on u Moskvi želi radije slijediti politiku vanjskopolitičke ikone liberala: „Genscherova filozofija je bila: ako dopustimo da se nit razgovora prekine, onda nećemo primijetiti ako se bilo što promijeni."

