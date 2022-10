Aktivistkinja na sudu zbog pomaganja da se napravi abortus

Sivo jutro u Varšavi, glavnom gradu Poljske. Nekoliko desetina policajaca i deset velikih policijskih vozila raspoređeno je oko zgrade suda. Povodom suđenja, dvije grupe su prošlog petka (14.10.) zakazale demonstracije u isto vrijeme.

Ispred ulaza u sud okupilo se oko pedesetoro ljudi kako bi iskazali solidarnost sa Justinom Vidžinskom. Četrdesetosmogodišnja aktivistkinja ženske mreže „Abortus drim tim" (Abortion Dream Team) optužena je za pomaganje u vezi sa abortusom. Prema poljskom zakonu to je zabranjeno i može biti kažnjeno sa tri godine zatvora.

Na drugoj strani ulice je šest kontrademonstranata koji drže veliku fotografiju abortiranog fetusa. Iz zvučnika se ore njihove katoličke molitve i negodovanja zbog abortusa. Povremeno ih nadglasavaju uzvici i bubnjevi učesnika akcije solidarnosti, kojoj su se priključili i aktivisti iz drugih zemalja.

Skoro potpuna zabrana abortusa u Poljskoj

Svako suđenje u vezi sa abortusom, u Poljskoj budi velike emocije. Pored Malte, ta zemlja ima najrestriktivnije propise u Evropi kada je riječ o abortusu. U skladu s tim, abortus je moguć samo ako je trudnoća posljedica silovanja ili ako su život ili zdravlje trudnice ugroženi.

Do prije dvije godine abortus je još bio legalan i u slučajevima malformacije (anomalije) fetusa. Međutim, Ustavni sud, koji je pod kontrolom nacionalno-konzervativne stranke Pravo i Pravda (PiS) i to je zabranio. To znači da moraju da se rađaju čak i djeca sa teškim invaliditetom, koja nemaju šanse da prežive. To je takođe u skladu sa učenjem katoličke crkve u Poljskoj.

Aktivistkinje "Abortion Dream Team" - Kinga Jelinska, Justyna Wydrzynska, Natalia Broniarczyk

Pravo na abortus kao dio ljudskih prava

„Poljska država je neprijateljski nastrojena prema ženama", rekla je za DW Justina Vidžinska ispred zgrade suda. Oči su joj suzne. Sa svakim novim pojavljivanjem na sudu sve više drhti, ali stoji iza onoga što je uradila. „Nisam uradila ništa nelegalno. Pomogla sam ženi u nevolji tako što sam joj dala svoje tablete za abortus. Pomaganje osobi kojoj je potrebna pomoć nije zločin. Tu ženu nisam nagovarala na abortus, niti sam je u tome pratila", objašnjava Vidžinska.

Justina Vidžinska kaže da bi ponovo isto učinila, jer se već odavno zalaže za liberalizaciju prava na abortus. „Borim se za ljudska prava, a pravo na abortus je dio tih prava", kaže. Vidno je dirnuta kada joj nekoliko ljudi ispred zgrade suda prilazi kako bi je zagrlilo. Skandiraju riječi kojima Justina i njen „Abortus drim tim" ohrabruju žene u nevolji: „Nikada nećeš hodati sama".

Poljakinje idu u inostranstvu da abortiraju

Nakon sudskog dana, nastavlja se svakodnevni život optužene aktivistkinje. Justinin telefon često zvoni. Gotovo svakog dana je nekoliko sati dostupna ženama na broju za hitne slučajeve. Na raspolaganju su još dvije njene prijateljice iz „Abortus drim tima".

„Kada žene pozovu, najprije im postavimo najvažnije pitanje: u kojoj ste nedjelji trudnoće? Do 12-te nedjelje preporučujemo tablete za abortus, nakon toga je bolje imati hirurški zahvat", objašnjava Justina. Poljakinje trenutno idu u Njemačku, Austriju, Češku ili Holandiju kako bi abortirale.

Justina i njen „Abortus drim tim", ali i druge organizacije koje su dio krovne organizacije „Abortus bez granica" (Aborcja bez Granic), u stalnom su kontaktu sa volonterkama u tim zemljama, uglavnom doseljenicama poljskog porekla, koje u zdravstvenim sistemima tih zemalja pomažu, kako kažu, svojim "sestrama” u vezi sa abortusom. „Poljska država tera žena da putuju hiljadama kilometara u inostranstvo kako bi abortirale", ljutito kaže Justina.

Tablete za abortus zabranjene u Poljskoj

„Ženama koje žele da abortiraju uz pomoć tableta, savjetujem da pogledaju portale međunarodnih ženskih mreža womenhelp.org i womenonweb.org. Tablete za abortus biće im poslate iz inostranstva. Lijekovi, srećom, stižu u Poljsku. Na to žene, uglavnom, mogu da se oslone", kaže Vidžinska. Tableta za abortus, sa aktivnom supstancom mifeprostonom, koja je dostupna skoro svuda u Evropi, ne može da se kupi u poljskim apotekama.

Protesti zagovornica prava na abortus

Slanje iz inostranstva je poželjno i iz bezbjednosnih razloga. Ipak, prije nekoliko godina, Justina je rizikovala kada je sama poslala tablete za abortus jednoj ženi koja je željela da prekine trudnoću. Da bi zaštitila njen identitet, Justina je zove Anija. „Anija nas je pozvala i razgovarala je sa mojom koleginicom. Kada sam čula za njenu situaciju, poslala sam joj tablete koje sam imala kod kuće za svoje lične potrebe", kaže Justina.

Anijina nevolja ju je pokrenula, jer je podsjetila na njenu sudbinu. „Anija je već imala dijete sa mužem i nije željela drugo, jer se osjećala potlačenom u toj vezi. I ja sam se isto osjećala prije mnogo godina. Tada sam već imala troje djece i bila sam u toksičnom braku. Kada sam četvrti put zatrudnjela, više nisam htjela da imam dijete sa tim čovjekom i abortirala sam”, kaže Justina.

Prvo suđenje te vrste

Prilikom slanja tableta, Justina je, kako nalažu propisi, morala da napiše svoju adresu na koverti. Kovertu sa tabletama za abortus otkrio je Anijin suprug, za kojeg se u poljskim medijima kaže da je katolički aktivista koji je svoju ženu htio da odvrati od abortusa. Slučaj je prijavio policiji. Ubrzo nakon toga, Justini su pretresli stan i ona se našla na optuženičkoj klupi zbog pomaganja u vezi sa abortusom.

Suđenje bez presedana će se nastaviti u januaru 2023. godine. Tada će vjerovatno i Anija i njen muž biti saslušani kao svjedoci. Presuda se očekuje u februaru.

U Poljskoj je 2021. godine 34.000 žena zatražilo pomoć u vezi sa abortusom od ženskih organizacija. Većina je iz inostranstva dobila tablete za abortus. Preko 1.500 žena je moralo da abortira u drugim zemljama. Iste godine u poljskim bolnicama je obavljeno 107 abortusa, deset puta manje nego prije pooštravanja zakona o abortusu 2020. godine.