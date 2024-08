Optužbe protiv Izraela za zlostavljanje zatvorenika

Zlostavljanje, mučenje i silovanje - sve se to događa Palestincima u izraelskim pritvorskim centrima i zatvorima, izvještavaju Ujedinjeni narodi (UN) i razne organizacije za ljudska prava - palestinske i izraelske.

U centru optužbi je vojna baza Sde Teiman u južnom Izraelu. Vojska je tu uspostavila pritvorski centar za osumnjičene palestinske militante nakon terorističkog napada Hamasa 7. oktobra 2023. Napadači su tada ubili gotovo 1200 ljudi i oteli više od 240 kao taoce koje su odveli u Pojas Gaze.

Nedavno je Sde Teiman ponovno bio na naslovnicama: deseci izraelskih desničarskih ultranacionalista, uključujući članove Kneseta, upali su u vojnu bazu, a kasnije i vojni sud u Beit Lidu. Demonstrirali su protiv hapšenja devetorice rezervista Izraelskih obrambenih snaga (IDF) koji su optuženi da su silovali palestinskog zatvorenika u Sde Teimanu i tako ga teško zlostavljali da je morao biti hospitaliziran.

O svemu je izbila rasprava. Dok je izraelski premijer Benjamin Netanjahu pozvao na smirenost, drugi su političari podržali takvo ponašanje i pozvali na imunitet za uhapšene rezerviste.

Incident je također vratio u prvi plan izvještaje o uvjetima u izraelskim zatvorima. Ove sedmice je izraelska televizija Channel 12 objavila video na kojem se očigledno vidi silovanje jednog zatvorenika.

"Sde Teiman je poput crne rupe”

Zviždači su prvi put digli uzbunu u decembru 2023. godine. Bili su to uglavnom izraelski liječnici koji su radili u Sde Teimanu: "Oči su im bile cijelo vrijeme zavezane. 24 sata, sedmicama, mjesecima. Ruke su im bile svezane na leđima cijelo vrijeme", rekao je Naji Abbas, voditelj odjela za zatvorenike i pritvorenike pri Liječnicima za ljudska prava Izrael (PHRI). Od tada je izraelska humanitarna organizacija objavila nekoliko izvještaja o navodima o zlostavljanju.

"Sedmicama ili čak mjesecima Sde Teiman je bio poput crne rupe. Niko nije znao ništa o ovom mjestu", rekao je Abbas za DW. Nakon napada 7. oktobra i rata u Gazi koji je uslijedio, palestinski zatvorenici držani su u Sde Teimanu bez optužnice, bez kontakta sa vanjskim svijetom i pravnog zastupnika. Mnogi su kasnije vraćeni u Gazu, očito se kod njih nije mogla pronaći nikakva veza s Hamasom ili drugim militantnim grupama. Militantni islamistički Hamas, koji vlada Pojasom Gaze od 2007., EU, SAD i drugi svrstavaju u terorističke organizacije.

Izrael dozvoljava pritvor od 90 dana bez odvjetnika

Mnogi od njih navodno su pokupljeni na kontrolnim tačkama koje je postavila izraelska vojska dok su ljudi u gomilama bježali iz sjevernog Pojasa Gaze kako bi izbjegli teško bombardiranje izraelskih zračnih snaga. Prema Ministarstvu zdravstva koje vodi Hamas, IDF je ubio više od 39.600 Palestinaca tokom svoje protuofenzive u Pojasu Gaze od oktobra.

Uhapšeni se nalaze u pritvoru na osnovu Zakona o „protuzakonitim borcima". On omogućuje izraelskoj vojsci hapšenje osumnjičenih militanata i njihovo držanje 90 dana bez pristupa advokatu. U većini slučajeva Izrael ne daje nikakve informacije o tome gdje se nalaze uhapšeni, pa članovi porodica ne saznaju ništa o sudbini svojih nestalih rođaka.

Nevladina organizacija Hamoked procjenjuje, na temelju brojki Izraelske zatvorske službe, da su 1.584 Palestinca trenutno klasificirana i pritvorena kao "nezakoniti borci".

Izraelska vojska odbacuje optužbe za "sistematska zlostavljanja"

Izraelske organizacije za ljudska prava podnijele su nekoliko peticija izraelskom Vrhovnom sudu posljednjih mjeseci tražeći informacije o zatočenicima i zatvaranju Sde Teimana. Sud je od tada zatražio od države da zatvorenike prebaci u druge pritvorske centre. Prema medijskim izvještajima, to se djelomično dogodilo, ali najmanje 28 zatvorenika još uvijek je u Sde Teimanu.

Kao odgovor na istragu New York Timesa o navodnim zlostavljanjima u Sde Teimanu, IDF je u maju rekao da "u potpunosti odbacuje navode o sistematskim zlostavljanjima" u Sde Teimanu. Vojni zatočenički centri uspostavljeni nakon 7. oktobra djeluju u skladu s međunarodnim pravom, a konkretne optužbe će biti istražene, naveo je IDF.

"Lisice i povez za oči"

Nekoliko bivših zatvorenika progovorilo je o zatvorskim uvjetima, a njihove izjave poklapaju se s liječničkim. Jamal Dukhan (57), u telefonskom razgovoru iz Gaze, kaže da ga je u maju ove godine uhapsila, ispitivala i pretukla izraelska vojska u Jabaliji u Gazi. Zatim je, kako kaže, s drugim muškarcima iz izbjegličkog kampa Jabalia odveden u vojni kompleks, najvjerojatnije Sde Teiman: "Na putu do zatvora su me udarali nogama i tukli, vojnici su me vrijeđali na arapskom i hebrejskom."

“Ruke su mi bile vezane, a oči zavezane tokom cijelog pritvora”, kaže Dukhan, čak i prilikom jela. Zatvorenici nisu smjeli razgovarati jedni s drugima, rekao je Dukhan. Da bi koristili jedan od dva WC-a, morali bi, kaže, prethodno prijaviti svoje ime.

Tokom zatočeništva, kaže, ispitivali su ga prvenstveno o njegovim susjedima i o tome pripadaju li Hamasu ili drugim militantnim skupinama. „Za ispitivanja od strane tajne službe postoji prostorija u kojoj se spava i koja ima glasan i uznemirujući zvuk 24 sata na dan", kaže on. Nakon otprilike mjesec dana, kako kaže, pušten je bez optužbi i vraćen u Gazu.

Navodi o zlostavljanju i u zatvorskom sistemu

"Vezati ljudima ruke dvije sedmice je mučenje", kaže Naji Abbas iz nevladine organizacije Liječnici za ljudska prava Izrael. Ekstremiteti su im, kaže, morali biti amputirani zbog infekcija. Prema smjernicama Ministarstva zdravstva koje su podijeljene Liječnicima za ljudska prava, zatvorenici bi trebali ostati vezani čak i tokom medicinskog tretmana, kaže Abbas.

U izvještaju od 31. jula, UN-ov ured za ljudska prava sakupio je izjave zatvorenika koji su prijavili da su držani u "objektima nalik kavezima dugo vremena goli i samo u pelenama". Bili su, kako su naveli, lišeni hrane, sna i vode, te su, kako su dalje rekli, dobijali batine elektrošokovima i na koži su im gasili cigarete. Neki zatočenici su izjavili da su na njih puštali pse, a drugi da su bili podvrgnuti waterboardingu.

Prema navodima organizacijama za ljudska prava, navodi o zlostavljanju ne pogađaju samo vojne zatvore. B'Tselemovo izvješće "Dobrodošli u pakao" pokazalo je da su zlostavljanja postala normalna u izraelskom zatvorskom sistemu. Ova izraelska grupa za ljudska prava prikupila je izjave od 55 Palestinaca koji su bili zatočeni u izraelskim zatvorima i kasnije pušteni – gotovo svi bez optužnice. B'Tselem to vidi kao "sistemsku, institucionalnu politiku" koja je, kako navodi organizacija, uvedena pod desničarskim ekstremističkim ministrom nacionalne sigurnosti Itamarom Ben Gvirom.

Izraelske zatvorske vlasti odbacuju optužbe

Izraelska zatvorska služba (IPS) u izjavi za DW odbacila je B'Tselemove optužbe, istaknuvši da radi "u skladu sa zakonom i pod nadzorom državnog revizora".

"Sva potrebna osnovna prava u potpunosti poštuju profesionalno obučeni zatvorski čuvari", stoji u saopćenju. "Nismo upoznati s opisanim navodima i, koliko je nama poznato, takvih incidenata iz nadležnosti MUP-a nije bilo. Ipak, zatvorenici i pritvorenici imaju pravo podnijeti pritužbu, koja će biti detaljno ispitana i kojima se bave službene vlasti." Međutim u saopćenju se navodi i da će se od 7. oktobra 2023. godine, po nalogu ministra Ben Gvira, ukinuti i ponovno postrožiti zatvorski uvjeti koji su u prošlosti poboljšani.

Vojska je u utorak saopćila da će rezervisti IDF-a osumnjičeni za zlostavljanje ostati u pritvoru najmanje do ove nedjelje kako bi se "provela daljnja istraga". Također je saopćila dodani dokazi koji su pojačali sumnje protiv petorice vojnika. Sada najprije treba biti produljen njihov pritvor.

Prema medijskim izvještajima, ozlijeđeni zatvorenik u međuvremenu je vraćen u zatvor Sde Teiman.

