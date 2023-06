Kako protiče najveća zračna vježba u istoriji NATO-a?

Od ponedjeljka (12.6.2023.) je u toku najveća zračna vježba u istoriji NATO-a. Posljedice na civilne letove su do sada bile neznatne. Ali, koji su vojni efekti vježbe Air Defender?

Kapetan Tyler Knickerbocker jedan je od američkih pilota borbenog aviona F-16, koji je stigao u Njemačku na vježbu "Air Defender". Trećeg dana manevara njegova jedinica je održala konferenciju za novinare u zračnoj bazi Spangdahlem u pokrajini Rheinland-Pfalz . Do sada vježba, u kojoj učestvuju 24 zemlje sa više od 200 vojnih aviona, prolazi bez problema, rekao je ovaj američki pilot novinarima. "Veoma sam impresioniran kako su Nijemci pripremili ovu vježbu. Za mlađe, neiskusne pilote, to je odlična prilika da steknu iskustvo. Možda nikada nisu imali priliku da vide toliko aviona u zračnom prostoru u isto vrijeme."

Ute Otterbein, glasnogovornica Njemačke kontrole letenja (DFS), izvještava da će dodatni kontrolori leta biti angažirani i raspoređeni tokom zračnih vježbi – kako za navođenje civilnih, tako i vojnih aviona. "U Njemačkoj je DFS integrisan u civilne i vojne sisteme. To znači da i svim vojnim avionima upravlja i Njemačka kontrola leta. Moje kolegice i kolege ih vode u zračni prostor za obuku. Tamo lete po pravilima Visual Flight Rules. Nakon završetka vježbe, vraćamo ih u njihove baze."

Dosadašnja kašnjenja u granicama podnošljivosti

Civilni avioni moraju se usmjeravati tako da zaobilaze prostor u kojem se odvijaju vojne vježbe. To bi moglo uzrokovati kašnjenja. Ali u prvih nekoliko dana kašnjenja su bila u granicama. U ponedjeljak je održan samo manji broj letova, a vježbe su istinski počele tek u utorak. Ali čak i nakon toga, kašnjenja su bila znatno manja nego što se očekivalo. "Konačnu evaluaciju imaćemo nakon okončanja vježbe", kaže Otterbein. "Moramo procijeniti informacije iz regionalnih Kontrolnih centara i uzeti u obzir razloge kašnjenja koji nemaju nikakve veze sa 'Air Defenderom' – već su uvjetovani vremenskim ili drugim razlozima. Provjera validnosti će potrajati."

Generalni inspektor njemačke avijacije Ingo Gerhartz na otvaranju manevara na lokaciji Wunstorf u regiji Hannovera Foto: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Prognoza za utorak je bila 55.000 minuta kašnjenja. Ali šta to zapravo znači? Otterbein daje poređenje: "Ako je grmljavina u Njemačkoj, onda se kašnjenje podrazumijeva. Kada je zapadna pista u Frankfurtu zatvorena zbog vjetra koji duva u suprotnom pravcu, suočavamo se sa oko 30.000 minuta kašnjenja dnevno." Iz tih razloga u DFS-u ne žele da kažu koliko je tačno minuta kašnjenja do sada nastupilo. Ali, ova velika vojna vježba trajat će do 23. juna i ne može se isključiti da će biti i većih kašnjenja u civilnom avionskom saobraćaju.

Tehnički problemi na početku

Potpukovnik Matthias Boehnke, iz Informativnog centra njemačke avijacije za odnose sa novinarima, djeluje opušteno preko telefona. Prima upite od novinara iz cijelog svijeta. Odgovara na mnoga pitanja, održava konferencije za novinare i obavještava sedmu silu o napredovanju vježbi. "Do sada je sve teklo glatko. Samo na početku je bilo nekih problema u koordinaciji sa DARS-om, NATO-ovim pokretnim radarom iz Italije. Ovaj radar je suodgovoran za kontrolu zračnog prostora u kojem se odvijaju vojne vježbe na istoku. Bilo je nekih tehničkih problema."

Većina pilota nikada nije vidjela toliku koncentraciju borbenih, transportnih i aviona tankera. Moderni avioni poput F-35 imaju vrlo specifične zahtjeve za prenos podataka. Tehnologija mora funkcionirati, inače može biti opasno. Ali i ovdje oficiri ratnog zrakoplovstva imaju puna usta hvale. "Njemačko ratno zrakoplovstvo je uradilo fenomenalan posao. Podržava i ispunjava sve zahtjeve međunarodnih trupa, a prije svega brine o neophodnoj informatičkoj tehnologiji (IT)", kaže Nathaniel Hofmann, komodor u 52. eskadrile američkih lovaca.

Američki piloti smatraju kako je njemačko ratno zrakoplovstvo uradilo fenomenalan posao kako bi se vježba odvijala uspješno Foto: Rainer Droese/localpic/imago images

Šta je poenta "Air Defendera"? Većina stanovništva jedva da je svjesna ove gigantske vježbe. Pa ipak je prije dvije godine jedan drugi manevar velikih razmjera, koji je simulirao odgovor na zamišljeni napad na vojni savez sa istoka, izazvao proteste i nelagodu. To se promijenilo nakon ruske agresije na Ukrajinu. Niklas Schörnig, viši istraživač na Leibniz institutu hesenške fondacije za mirovna istraživanja i sukobe u Frankfurtu, naglašava korisnost ove vježbe. Uprkos svom odbrambenom karakteru, ona ima odvraćajući učinak na potencijalne agresore: "U svakom slučaju, to je jasan signal da se uvježbava brza reakcija saveznika vojne alijanse u slučaju mogućeg napada. Pošto nisu uključene kopnene trupe, a radi se o vojnim vježbama koje su samo pomjerene na drugi prostor, potencijal provokacije je nizak."

"Mjera izgradnje povjerenja"

NATO je više puta naglašavao da vježba nema nikakve veze sa ruskom invazijom na Ukrajinu. Dokaz za to je da je planiranje za ovu vojnu vježbu trajalo pet godina. Istraživač mira Schörnig relativizira ovo objašnjenje. "Planiranje vježbe se odvijalo u svjetlu aneksije Krima 2014. Od tada saveznici u NATO-u računaju da je prijetnja moguća. Napad na Ukrajinu 2022. pokazao je da strahovi saveznika sa istoka Evrope nisu bili neosnovani."

Pored ogromnog efekta ove vojne vježbe, koju komodor Nathaniel Hofmann opisuje kao "mjeru izgradnje povjerenja", "Air Defender" će svakako doprinijeti i povećanju svijesti o postojanju NATO-a širom svijeta. Njena namjera je i da se suprotstavi tezi o "klinički-mrtvom NATO-u" - tezi, koju je prije nekoliko godina izrekao francuski predsjednik Macron. Na pitanje, koliko je održiva ova demonstracija moći, potpukovnik Boehnke je rekao: "Uvijek nešto naučite. Tokom vježbe, nakon svake runde, vrijednujete i procjenjujete šta je prošlo dobro, a šta manje dobro, kako biste se s tim odmah mogli pozabaviti. Nakon vježbe, tu je i formalna evaluacija i izvještaj sa terena. To nam onda pomaže za planiranje budućih vježbi. U svakom slučaju, zajedno postajemo jači kroz vježbe poput 'Air Defender 2023'."

