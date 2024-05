AfD neprihvatljiv i europskim desničarima

Skori izbori za Europski parlament, prema posljednjim ispitivanjima, neće biti ugodni za tradicionalne njemačke političke stranke: njemački kršćanski demokrati su na oko 30% podrške, a socijaldemokrati i Zeleni na oko 15%.

Prema anketama, 15 posto glasova bi dobila i Alternativa za Njemačku (AfD), koja u svom programu za europske izbore kaže da će se boriti protiv „ograničavanja nacionalnog suvereniteta i preraspodjele blagostanja i imutka europskim propisima". I najavljuje da će za te ciljeve pridobiti i stranke iz drugih članica EU-a.

No nakon skandala oko AfD-a proteklih mjeseci – tko u Europi uopće želi s njim u zajednički klub zastupnika? Sa strankom čiji se političari sumnjiče da su ilegalno dobivali novac iz Rusije? Ili koja je navodno zapošljavala jednog kineskog špijuna i koja obožava kineski autoritarni režim?

„Hoću to napismeno!"

Prvenstveno su već mjesecima narušeni odnosi između AfD-ai francuske ekstremno desne stranke Rassemblement National (RN) na čelu s Marine Le Pen. Kako javlja Neue Zürcher Zeitung, RN razmatra mogućnost napuštanja frakcije ekstremne desnice Identitet i demokracija nakon europskih izbora. Koncem travnja predsjednik RN-a Jordan Bardella nije htio ništa reći na pitanja o AfD-u.

Daleko od toga da Marine Le Pen nema ništa s Putinom: lijepo se smješkala kad ga je posjetila u Moskvi 2017., a još više se smješkala milijunima pozajmice koje je dobila od banke bliske Kremlju. Ali to se promijenilo: Le Pen se želi kandidirati na francuskim predsjedničkim izborima i tu joj smetaju skandali oko AfD-a. To je okusila i (su)predsjednica te njemačke stranke Alice Weidel na susretu ovog travnja u Parizu gdje je navodno francuska političarka od njemačke „prijateljice" tražila pismeno jamstvo kako AfD nikad neće u svoj stranački program uvrstiti i progon migranata iz Njemačke.

Slično je i u Italiji i s Fratelli d'Italia premijerke Giorgie Meloni. Ona je ovog siječnja ponovila kako postoje „nepremostive razlike" njene stranke s njemačkim AfD-om i tu se u prvom redu radi o odnosu s Rusijom. Kad je riječ o migrantima, tu su možda stavovi slični, ali kad je riječ o partnerima i kao prava Talijanka, Meloni se radije drži Amerike. Čak je odlučila napustiti i kineski Put svile.

Korupcija, špijuni i nacisti

Glavni kandidat AfD-a na europskim izborima Maximilian Krah je u međuvremenu i samoj stranci postao preveliki teret i odstranjen je iz predizbornog natjecanja. Jedan njegov bliski suradnik je uhićen zbog sumnje da je špijunirao za Kinu, a za samog Kraha se američki FBI zanima zbog uplata iz Rusije. Državno odvjetništvo iz Dresdena vodi čak dvije istrage protiv Kraha, jednu zbog uplata iz Rusije, a drugu jer je vjerojatno i on dobio nešto od Kineza.

I drugi kandidat na listi AfD-a za Europski parlament Petr Bystron očito nije mnogo bolji: on je također osumnjičen da je dobio novac iz Moskve, a tu čak postoji i video-zapis na kojem se Bystron ljuti što mu je novac bio isplaćen u velikim apoenima. A što je najgore, to vjerojatno nije sve: njemački ministar pravosuđa Marco Buschmann je rekao da „narednih mjeseci moramo računati s novim otkrićima osoba koje rade za strane države" i sve se čini kako će to opet biti osobe iz redova AfD-a.

Ta stranka velike nade polaže i u kandidata Siegberta Drosea: on se pak „proslavio" fotografijom na kojoj ganuto drži ruku na srcu stojeći pred ruševinama Hitlerovog bunkera Wolfsschanze. Problem je i njegov automobil s kojim obilazi moguće birače: to je Mercedes obojen u boje AfD-a, s registarskom oznakom L-AH-1818.

Inače, nacističke kratice u slovnim oznakama njemačkih registracija –a primjer SS ili SA - nitko ne može dobiti, pa je političar AfD-a pribjegao inicijalima Adolfa Hitlera, i to čak tri puta. Naime, slova A i H se nalaze na prvom i osmom mjestu abecede, dakle simbolizira ih broj 18.

