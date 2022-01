Adis Ahmetović - novi izvjestitelj Bundestaga za zapadni Balkan

"Na činjenicu da moja obitelj dolazi iz Bosne i Hercegovine sam uvijek gledao kao prednost i kao neku vrstu obogaćenja", rekao je u nedavnom razgovoru za DW novi zastupnik vladajuće Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD) Adis Ahmetović.

Ahmetović je funkciju izvjestitelja Bundestaga za zapadni Balkan preuzeo od još jednog socijaldemokratskog političara, zastupnika hrvatskog porijekla Josipa Juratovića. Ova dva socijaldemokratska zastupnika od samog ulaska Adisa Ahmetovića u Bundestag tijesno surađuju kada su u pitanju teme vezane za zapadni Balkan.

Od samog početka aktivnost na zapadnom Balkanu

Sredinom studenog Ahmetović i Juratović, nekoliko tjedana nakon što je Ahmetović direktnim mandatom u izbornoj jedinici Hannover-Stadt I izabran u Bundestag, su se u Stuttgartu susreli s članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem. Već tada se Ahmetović počeo kritički izjašnjavati o destabilizirajućoj ulozi predstavnika Republike Srpske. "Očito bi se sa srpske strane trebao potkopati mirovni sporazum iz Daytona i to tako što srpski predstavnik u predsjedništvu, Milorad Dodik, dovodi u pitanje državne strukture", rekao je tada Ahmetović i izrazio mišljenje kako bi se takvi postupci trebali zaustaviti "kroz međunarodne sankcije i pojačanje međunarodnog vojnog prisustva" u BiH.

Nekoliko mjeseci kasnije, točnije 6. siječnja, nakon što su SAD uvele sankcije protiv Milorada Dodika i dijela njegovog kruga, Ahmetović, sada već član Vanjskopolitičkog odbora Bundestaga, je izrazio želju da slične korake poduzme i Njemačke. "SAD sankcije predstavljaju nužan i ispravan korak kojemu se treba pridružiti i Njemačka. Mi moramo odlučno djelovati protiv onih koji provode korupciju i destabilizaciju i unose razdor u regiji kao i protiv onih koji to omogućavaju i podržavaju", poručio je Ahmetović.

Glavni cilj: stabilnost regije

Vanjskopolitička iskustva i prije preuzimanja funkcije: Adis Ahmetović (lijevo) s Michaelom Rothom početkom prosinca u Sarajevu

Početkom prosinca Ahmetović je s tadašnjim državnim tajnikom za europska pitanja u ministarstvu vanjskih poslova a sada predsjednikom Vanjskopolitičkog odbora Bundestaga i socijaldemokratskim kolegom Michaelom Rothom, otputovao u Bosnu i Hercegovinu

Slično već godinama traži i Josip Juratović koji se zalaže za to da Njemačka prestane surađivati s autokratskim i destabilizirajućim snagama u regiji jer da to donosi samo prividni i trenutni mir ali ne i dugoročnu stabilnost. Možda će sada, kada je SPD najjača parlamentarna skupina u Bundestagu, doći do nekih pomaka u odnosu prema zemljama zapadnog Balkana. SPD ali i koalicijski partneri Zeleni i Liberali (FDP) su, za što postoje mnoge naznake, očito manje spremni progledavati kroz prste nekim ustaljenim veličinama na Balkanu.

Još jedan socijaldemokratski član aktualnog Vanjskopolitičkog odbora Bundestaga, Nils Schmid, rekao je za DW prije nekoliko mjeseci kako će se zapadni Balkan i dalje nalaziti visoko na ljestvici njemačkih vanjskopolitičkih prioriteta. Dakle mnogo posla za novog izvjestitelja za ovu regiju, čija izvješća će u predstojećem izbornom razdoblju poslužiti kao oslonac zastupnicima prilikom donošenja odluka vezanih za zapadni Balkan.

Opasnost domino-efekta

Iako je Ahmetović u razgovoru za DW rekao kako se ne želi koncentrirati isključivo na vanjskopolitička pitanja vezana uz regiju zapadnog Balkana i kao socijaldemokratski političar na oku želi držati teme kao što je to jednaki pristup obrazovanju za djecu iz svih socijalnih slojeva, ipak se njegov parlamentarni put kreće u smjeru vanjske politike. Pritom zemlja njegovih roditelja u dosadašnjim zastupničkim aktivnostima igra važnu ulogu.

"Ja bih apelirao na Ujedinjene narode, Europsku uniju i Njemačku da učini sve da se Bosna i Hercegovina stabilizira. Ja to ne govorim zato što vučem porijeklo iz te zemlje nego sam zaista zabrinut da bi problemi u BiH mogli izazvati domino efekt i u cijeloj regiji: ako potone brod Bosna i Hercegovina, počet će tonuti i ostali brodovi u regiji", rekao je za DW Ahmetović. Ahmetović je apelirao i na političare u regiji da shvate svoju odgovornost kao demokratski izabrane snage i doprinesu konstruktivnim rješenjima.

I u svom priopćenju nakon proglašenja izvjestiteljem za zapadni Balkan, Ahmetović je potvrdio u kom smjeru će ići njegov angažman. "Očuvanje mira u Europi se u budućnosti neće odlučivati samo na rusko-ukrajinskoj granici nego u velikoj mjeri i na zapadnom Balkanu, i to prije svega u Bosni i Hercegovini. I zato ću aktivno raditi i na stabilnosti i očuvanju mira u ovoj regiji", poručio je Ahmetović ne dotičući se ovaj put drugih bačvi baruta na Balkanu.

Kao izvjestitelj za zapadni Balkan (Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo, Sjevernu Makedoniju i Srbiju) Ahmetović će pripremati savjetovanja i mjere a svom socijaldemokratskom zastupničkom klubu će predlagati zaključke u sklopu Vanjskopolitičkog odbora te na kraju i odgovoran za izvještavanje parlamenta o stanju na zapadnom Balkanu.

