Abbas u Berlinu izazvao zgražanje izjavom o holokaustu

Njemački kancelar Olaf Scholz ne vidi „aparthejd" na palestinskim područjima koja je zaposjeo Izrael. On ne želi prihvatiti taj izraz, rekao je Scholz na zajedničkoj konferenciji za novinare koju je u utorak (16.8.) održao sa svojim gostom, palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom u Berlinu. Abbas je pred novinarima iznio teške optužbe na račun Izraela i govorio o „aparthejdu". Također je zatražio od EU-a i UN-a priznavanje palestinske države.

Palestinci trenutno u UN-u imaju samo status promatrača. Scholz je odbacio Abbasove zahtjeve i istaknuo da Njemačka i dalje podržava rješenje s dvije države koje podrazumijeva uzajamno priznavanje Palestine i Izraela u granicama iz 1967. godine. Sada nije vrijeme da bi se nešto po tom pitanju mijenjalo, dodao je njemački kancelar.

Palestinski predsjednik je izrazio razočaranje time što ni SAD nakon posjeta američkog predsjednika Joea Bidena nije poduzeo korake za novu bliskoistočnu inicijativu. „Mi još uvijek čekamo da nakon riječi uslijede i praktični koraci", rekao je Abbas. I Biden se izjasnio za rješenje s dvije države.

Scholz se nakon novinske konferencije rukovao s Abbasom, a na njegovu spornu izjavu je reagirao tek kasnije

Abbas optužio Izrael za „holokaust"

Na kraju novinske konferencije palestinski predsjednik izazvao je zgražanje izjavom da Izrael provodi „holokaust" nad Palestincima. Scholz, koji je stajao pored njega, očito je s ljutnjom slijedio izlaganje svoga gosta i pokušao odgovoriti na te izjave. No kancelarov glasnogovornik Steffen Hebestreit je odmah nakon Abbasovog izlaganja objavio kraj novinske konferencije. Novinarsko pitanje na koje je Abbas odgovarao bilo je već unaprijed najavljeno kao posljednje. Hebestreit je kasnije izjavio da je Scholz bio zgrožen Abbasovom izjavom.

Pitanje upućeno Abbasu je glasilo hoće li se ispričati zbog atentata na izraelske sportaše na Olimpijskim igrama 1972. u Münchenu. On je na to odgovorio da je Izrael „od 1947. do danas počinio 50 masakara u palestinskim selima i gradovima, 50 masakara, 50 holokausta".

Dopisnica DW-a iz Berlina Nina Haase, koja je također bila na toj novinskoj konferenciji, kaže: „Jedan njemački šef vlade inače ne bi jednu takvu nediplomatsku izjavu ostavio bez komentara. Scholz nije ostavio dobar dojam. Ali nije jasno je li Abbas učinio uslugu svojoj stvari time što je na taj način namjerno provocirao njemačkoga kancelara. To bi se moglo odraziti na buduću Scholzovu spremnost za pružanje podrške."

Kasnije je njemački kancelar jasno osudio izjavu palestinskog predsjednika. „Upravo za nas Nijemce je svaka relativizacija holokausta nepodnošljiva i neprihvatljiva", rekao je Scholz u izjavi za list Bild.

Abbasova izjava naišla je na brojne osude i zgražanje, a njemačka oporba je kritizirala Scholza što nije odmah reagirao. „Nevjerojatan događaj u Kancelarskom uredu. Savezni kancelar je palestinskom predsjedniku trebao jasno proturječiti i zamoliti ga da napusti zgradu", napisao je na Twitteru predsjednik CDU-a Friedrich Merz.

fab/ehl/tl (Reuters, dpa, DW)

