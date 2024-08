Zbog čega je Filmski festival u Veneciji festival godine

81. Venecijanski filmski festival nezaobilazan je godišnji događaj za sve ljubitelje filma. Ove godine se očekuje da bi mogao nadmašiti i festival u Cannesu - i to ne samo zbog mnogih slavnih koji dolaze na Lido.

Crveni tepih se u Venecijipostavlja po 81. put i tu će ostati od 28. kolovoza do 7. rujna 2024. Festival želi pokazati zašto će biti najveći, najvažniji i jednostavno najcool filmski festivalgodine. A ovo su razlozi:

Zvijezde su se vratile u velikom broju

Štrajk glumica, zbog kojeg je crveni tepih prošle godine ostao prazan, je sada stvar prošlosti. Godine 2024. Venecija obećava veliku gužvu na crvenom tepihu, s mnogim holivudskim superzvijezdama na čelu. Primjerice, svoj dolazak najavili su Brad Pitt i George Clooney koji su u Veneciji kako bi predstavili svoju najnoviju akcijsku komediju "Vukovi" redatelja Jona Wattsa.

Očekuju se i Tilda Swinton i Julianne Moore, dio glumačke postave novog filma Pedra Almodóvara "The Room Next Door”. Lady Gaga i Joaquin Phoenix plešu gradom u laguni zbog promocije filma "Joker: Folie à Deux". Riječ je o nastavku filma "Joker” Todda Phillipsa koji je također premijerno prikazan u Veneciji 2019. kada je osvojio i Zlatnog lava za najbolji film.

Sada već bivši James Bond Daniel Craig dolazi zbog prilično netipične uloge u filmu "Queer" Luce Guadagnina, dok Angelina Jolie dolazi kao glavna glumica filma "Maria" Pabla Larraína. Nicole Kidman i Antonio Banderas predstavljaju "Babygirl" nizozemske redateljice Haline Reijn. Glumačka postava uvodnog filma "Beetlejuice Beetlejuice" Tima Burtona, nastavka filma "Beetlejuice" iz 1988., također blista zvijezdama kao što su Michael Keaton, Catherine O'Hara i Winona Ryder kao i Willem Dafoe, Monica Bellucci i Jenny Ortega ("Srijeda"). Sve u svemu, dovoljno „celebrityja" da sruše Instagram. "Čini se da će to biti najprometniji crveni tepih posljednjeg desetljeća", kaže direktor festivala Alberto Barbera.

Parada kandidata za Oscara

Venecija je odavno zamijenila Cannes kao lansirna rampa za oskarovce, a Barbera zna odabrati filmove koji oduševljavaju i Akademiju koja odlučuje o zlatnim kipićima.

Mnogi dobitnici Oscara posljednjih godina bili su predstavljeni upravo u Veneciji, uključujući "Birdman", "Nomadland", "The Favourite", "Dune", "Poor Things" i mnoge druge.

Angelina Jolie dolazi kao glavna glumica filma "Maria" Pabla Larraína Foto: Pablo Larrain

Hoće li Angelina Jolie pogoditi visoke tonove kao operna legenda Maria Callas u biopicu "Marii" u kojem ona zaista i pjeva i gubi li se čarolija Almodóvarovih Oscarom nagrađenih filmova na španjolskom u njegovom dugometražnom prvijencu na engleskom jeziku "The Room Next Door". A tu je i pitanje hoće li Joaquin Phoenix, koji je 2020. osvojio Oscara za najboljeg glumca za "Jokera", ponovno impresionirati Akademiju u ulozi Klauna Princa zločina. Sve će to postati jasno u siječnju 2025. kada budu objavljene nominacije za Oscara.

Politički, aktualan i kontroverzan

No Lido, kako se zove otočić pored Venecije na kojem se festival i održava, nije samo sjaj i glamur. Venecijanski program uključuje neke od politički najrelevantnijih filmova i dokumentaraca godine, koji će zasigurno pridonijeti javnoj raspravi.

To uključuje "5. rujna", dokumentarnu dramu njemačkog redatelja Tima Fehlbauma koja rekonstruira terorističke napade na Olimpijske igre 1972. u Münchenu, tijekom kojih su palestinski teroristi izraelske sportaše uzeli za taoce koji su dijelom smaknuti ili poginuli u pokušaju oslobađanja. Film donosi priču iz perspektive američkih sportskih novinara koji su u to vrijeme izvještavali s Olimpijade u Münchenu.

Andreas Veiel, jedan od najpoznatijih njemačkih dokumentarista, bavi se njemačkom redateljicom Leni Riefenstahl, autoricom nacionalsocijalističkih propagandnih filmova "Pobjeda volje" i "Olympia".

Riefenstahl, koja je umrla 2003. u dobi od 101 godine, uvijek je poricala da je znala za Hitlerove koncentracijske logore i Holokaust.

Međutim, Veiel, koji je za svoj dokumentarac prvi put imao pristup njezinoj osobnoj arhivi, pronašao je dokaze da je Riefenstahl bila uvjerena nacionalsocijalistica.

Veiel u "Riefenstahl" vidi primjer za "zavođenje na fašizam", koji je zastrašujuće relevantan s obzirom na porast desnog ekstremizma diljem Europe.

Poznati britanski redatelj Joea Wright također ispituje povijest i podrijetlo fašizma u "M. Son of the Century", televizijskoj seriji s premijerom u Veneciji koja prati uspon talijanskog diktatora Benita Mussolinija. S obzirom na to da je aktualna talijanska vlast najdesnija od Il Ducea, serija će sigurno dići prašinu.

Erotsko iskrenje na ekranu

Osim političkih teškaša, na najstarijem filmskom festivalu na svijetu očekuje se i "prilično vruća atmosfera", kako obećava glumac Drew Starkey. Starkey je ljubavnik Daniela Craiga u "Queeru", adaptaciji prilično eksplicitnog romana Williama S. Burroughsa o američkim vojnicima u Meksiku 1950-ih.

Joaquin Phoenix vjerojatno će se morati suočiti i s nekoliko neugodnih pitanja na novinskoj konferenciji za "Joker Foto: Warner Bros.

Nicole Kidman i Harris Dickinson izmjenjuju strasti u "Babygirl", za koji redateljica Halina Reijn kaže da je inspiriran erotskim trilerima iz 80-ih i 90-ih poput "Basic Instinct", "A Fateful Affair" i "9 1/2 tjedana". Kidman glumi visokorangiranu izvršnu direktoricu koja riskira svoju karijeru i obitelj kako bi se upustila u burnu aferu sa svojim mnogo mlađim pripravnikom.

A "Ljubav" norveškog redatelja Daga Johana Haugeruda govori o samcima koji traže spontanu intimnost preko Tinder kontakata na trajektu za Oslo. Za ljubitelje filma koji više vole erotski naelektriziranu atmosferu na platnu nego Disneyeve obiteljske filmove, filmovi iz Venecije bi mogli biti dobra ideja za odlazak u kino.

Skandali neizbježni

A što bi bio filmski festival bez tračeva? 2024. godina je također obećavajuća i na tom planu, što društvene medije neće ostaviti neaktivnima. Prije svega, tu je susret Brada Pitta i Angeline Jolie koji već godinama vode žestok brakorazvodni rat.

Joaquin Phoenix vjerojatno će se morati suočiti i s nekoliko neugodnih pitanja na novinskoj konferenciji za "Joker: Folie à Deux": naime, on je ispao iz gay drame Todda Haynesa samo nekoliko dana prije početka snimanja u kolovozu. Phoenix je trebao odigrati scene s "eksplicitnim seksualnim sadržajem" u ljubavnoj priči iz 1930-ih s kolegom glumcem Dannyjem Ramirezom. Njegov iznenadni odlazak prouzročio je propast projekta, koji će sada navodno koštati milijune i mogao bi rezultirati sudskim sporom.

Čak bi i George Clooney, koji baš i ne skrbi za mnogo tračeva, mogao biti u vrućoj stolici u Veneciji zahvaljujući mini svađi s Quentinom Tarantinom. Redatelj filma "Pulp Fiction" navodno je tvrdio da Clooney "nije filmska zvijezda", na što je Clooney uzvratio: "Dude, f..k off!"

