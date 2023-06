296 milijuna ljudi diljem svijeta koristi droge

Prema izvještaju UN-a, broj korisnika droga u cijelom svijetu porastao je za gotovo četvrtinu u posljednjih deset godina. Između 2011. i 2021. procijenjeni broj ljudi koji koriste droge porastao je s 240 milijuna na 296 milijuna - što je povećanje od 23 posto, navodi se u godišnjem izvještaju Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC).

Broj ovisnika o drogama porastao je u tom razdoblju za 45 posto na 39,5 milijuna.

Samo oko polovice tog povećanja može se pripisati rastu svjetske populacije.

UNODC je također upozorio na širenje sintetičkih droga poput metamfetamina, amfetamina, fentanila, kao i na mnoge novorazvijene supstance na tržištu. „Proizvodnja sintetičkih droga je jeftina, laka i brza", navodi se. Vlastima je teže ući u trag ovom vrlo fleksibilnom sektoru poslovanja s drogom jer, za razliku od kokaina i heroina, na primjer, nije vezan za određene regije uzgoja i cikluse rasta.

Pod povećalom: Ukrajina i Afganistan

UNODC posebno prati situaciju u Ukrajini, gdje su u godini prije početka rata vlasti otkrile i zatvorile 79 laboratorija za proizvodnju amfetamina – tada najveći broj u svijetu. Od ruske invazije početkom 2022., zapljene sintetičkih droga u Ukrajini su se povećale, dok je tržište takvih supstanci poraslo u susjednim zemljama, izvijestila je glavna analitičarka UNODC-a Angela Me.

U Afganistanu UNODC vidi znakove pada proizvodnje opijuma, što je posljedica zabrane od strane talibana. Međutim, to bi moglo dovesti do „preorijentacije prema proizvodnji sintetičkih droga", rečeno je. Afganistan je ne samo najvažniji svjetski izvoznik opijuma, koji se onda dalje može preraditi u heroin, već se razvija i u jednog od glavnih proizvođača metamfetamina, poznatog i kao kristalni met (chrystal met).

UN-ovi stručnjaci za droge su zabrinuti i zbog kontinuiranog rasta potrošnje kokaina. „Na globalnom tržištu kokaina vidimo spiralu u kojoj povećana potražnja dovodi do veće ponude, a ta ponuda onda dovodi do veće potražnje", rekla je Me.

Kanabis i opioidi najčešći su uzroci ovisnosti

Prema UNODC-u, većina slučajeva ovisnosti i bolesti povezanih s ilegalnim drogama i dalje je posljedica opioida – prirodnih opijata i njihovih umjetnih varijanti – te kanabisa. Gotovo 70 posto od 128.000 smrtnih slučajeva povezanih s drogom u 2019. bili su uzrokovani opioidima, navodi se.

Međutim, kanabis je i dalje najčešće korištena nedopuštena droga. Ovisnici o kanabisu čine značajan udio pacijenata na liječenju od droga u mnogim regijama - 18 posto u Europi, te više od trećine u Africi i Oceaniji. No, prema navodima UN-ove agencije za lijekove, samo petina ljudi koji imaju problema s drogama širom svijeta ima pristup liječenju.

